Нико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид ёш юлдуз устидан назоратни сақлаб қолди

·0·Спорт
Нико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид ёш юлдуз устидан назоратни сақлаб қолди

Италиянинг Комо клуби ҳамда Мадриднинг Реал Мадрид жамоаси аргентиналик иқтидорли ярим ҳимоячи Нико Пазнинг келажаги борасида расмий келишувга эришди. Томонлар ўртасидаги янги битимга кўра, 21 ёшли футболчи А Сериядаги фаолиятини давом эттиради. Бу қарор футболчининг ўсиш суръати ва жамоадаги муҳим ўрнини инобатга олган ҳолда қабул қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Нико Паз ўтган мавсумда Стадио Гиусеппе Синигаглиа майдонида ўзини кўрсата олди ва Сескк Фабрегас бошқарувидаги жамоанинг ҳақиқий етакчисига айланди. Goal.com хабарига кўра, янги келишув футболчининг 2026-2027-йилги мавсум охиригача Комо сафида қолишини кўзда тутади. Бу эса ёш юлдузнинг барқарор ўйин амалиётига эга бўлишини таъминлайди.

Реал Мадриднинг стратегик режаси

Гарчи футболчи Италияда қолган бўлса-да, Реал Мадрид унинг устидан тўлиқ назоратни йўқотгани йўқ. Испания грандининг расмий баёнотида таъкидланишича, келишувда махсус банд мавжуд бўлиб, унга кўра "Қироллик клуби" 2027-2028-йилги мавсумда Нико Пазни қайта сотиб олиш ҳуқуқига эга бўлади.

Ушбу банд Мадрид клуби раҳбариятининг аргентиналик футболчини келажакда асосий жамоанинг муҳим бўлаги сифатида кўраётганидан далолат беради. Шартнома шартлари бевосита футболчининг ўз хоҳишига кўра шакллантирилган, чунки Паз ҳозирги босқичда кўпроқ майдонга тушишни ва тажриба тўплашни истамоқда.

Италия чемпионатидаги ёрқин натижалар

Нико Паз Италия ярим оролига кўчиб ўтгач, кутилганидан ҳам юқори натижаларни қайд этишни бошлади. У шунчаки академиянинг истиқболли битирувчиси эмас, балки А Сериянинг энг хавфли ҳужумкор ярим ҳимоячиларидан бирига айланди. Унинг ўйин услуби ва майдонни кўра олиш қобилияти Комо ҳужумларини ташкил этишда асосий омил бўлиб хизмат қилмоқда.

Статистик маълумотларга кўра, Паз Комо сафида А Серия ва Италия кубоги доирасида жами 75 та учрашувда майдонга тушиб, 19 та гол урди ва 17 та голли узатмани амалга оширди. Бундай кўрсаткичлар унинг ҳам тўпурар, ҳам ажойиб плеймейкер эканини исботлайди.

Сескк Фабрегас қўл остида Паз тактик жиҳатдан анча ўсди. Мураббийнинг ишончи ва Италия футболининг ўзига хос ҳимоявий услуби ёш футболчининг жисмоний ва ақлий тайёргарлигини янги босқичга олиб чиқди. Эндиликда у нафақат клуб даражасида, балки Аргентина терма жамоаси сафида ҳам ўз ўрнига эга бўлишга интилмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ушбу келишув барча томонлар учун манфаатли бўлди. Комо ўзининг асосий юлдузини сақлаб қолган бўлса, Реал Мадрид иқтидорли футболчининг ривожланишини кузатишда давом этади ва керакли вақтда уни ортга қайтариш имкониятини сақлаб қолади.

Реал МадридКомоНико ПазТрансферА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Астон Вилла Морган Роджерс учун рекорд даражадаги трансфер нархини белгиладиАстон Вилла Морган Роджерс учун рекорд даражадаги трансфер нархини белгиладиБугун, 01:15Германия — Парагвай: 1/8 финал йўлланмаси учун таркиблар эълон қилиндиГермания — Парагвай: 1/8 финал йўлланмаси учун таркиблар эълон қилиндиБугун, 01:04Германия ва Парагвай ўйинини сайтимизда жонли кузатиб борингГермания ва Парагвай ўйинини сайтимизда жонли кузатиб борингБугун, 01:01Диде Дешам: Килиан Мбаппе ўзининг махсус миссиясини бажаришга киришганДиде Дешам: Килиан Мбаппе ўзининг махсус миссиясини бажаришга киришганБугун, 00:55Германия ва Парагвай ўйини олдидан таркиблар маълум бўлдиГермания ва Парагвай ўйини олдидан таркиблар маълум бўлдиБугун, 00:54Манчестер Сити жиддий йўқотишга учради: Родри жарроҳлик амалиётини ўтказадиМанчестер Сити жиддий йўқотишга учради: Родри жарроҳлик амалиётини ўтказадиБугун, 00:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди