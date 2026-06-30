Нико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид ёш юлдуз устидан назоратни сақлаб қолди
Италиянинг Комо клуби ҳамда Мадриднинг Реал Мадрид жамоаси аргентиналик иқтидорли ярим ҳимоячи Нико Пазнинг келажаги борасида расмий келишувга эришди. Томонлар ўртасидаги янги битимга кўра, 21 ёшли футболчи А Сериядаги фаолиятини давом эттиради. Бу қарор футболчининг ўсиш суръати ва жамоадаги муҳим ўрнини инобатга олган ҳолда қабул қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Нико Паз ўтган мавсумда Стадио Гиусеппе Синигаглиа майдонида ўзини кўрсата олди ва Сескк Фабрегас бошқарувидаги жамоанинг ҳақиқий етакчисига айланди. Goal.com хабарига кўра, янги келишув футболчининг 2026-2027-йилги мавсум охиригача Комо сафида қолишини кўзда тутади. Бу эса ёш юлдузнинг барқарор ўйин амалиётига эга бўлишини таъминлайди.
Реал Мадриднинг стратегик режасиГарчи футболчи Италияда қолган бўлса-да, Реал Мадрид унинг устидан тўлиқ назоратни йўқотгани йўқ. Испания грандининг расмий баёнотида таъкидланишича, келишувда махсус банд мавжуд бўлиб, унга кўра "Қироллик клуби" 2027-2028-йилги мавсумда Нико Пазни қайта сотиб олиш ҳуқуқига эга бўлади.
Ушбу банд Мадрид клуби раҳбариятининг аргентиналик футболчини келажакда асосий жамоанинг муҳим бўлаги сифатида кўраётганидан далолат беради. Шартнома шартлари бевосита футболчининг ўз хоҳишига кўра шакллантирилган, чунки Паз ҳозирги босқичда кўпроқ майдонга тушишни ва тажриба тўплашни истамоқда.
Италия чемпионатидаги ёрқин натижаларНико Паз Италия ярим оролига кўчиб ўтгач, кутилганидан ҳам юқори натижаларни қайд этишни бошлади. У шунчаки академиянинг истиқболли битирувчиси эмас, балки А Сериянинг энг хавфли ҳужумкор ярим ҳимоячиларидан бирига айланди. Унинг ўйин услуби ва майдонни кўра олиш қобилияти Комо ҳужумларини ташкил этишда асосий омил бўлиб хизмат қилмоқда.
Статистик маълумотларга кўра, Паз Комо сафида А Серия ва Италия кубоги доирасида жами 75 та учрашувда майдонга тушиб, 19 та гол урди ва 17 та голли узатмани амалга оширди. Бундай кўрсаткичлар унинг ҳам тўпурар, ҳам ажойиб плеймейкер эканини исботлайди.
Сескк Фабрегас қўл остида Паз тактик жиҳатдан анча ўсди. Мураббийнинг ишончи ва Италия футболининг ўзига хос ҳимоявий услуби ёш футболчининг жисмоний ва ақлий тайёргарлигини янги босқичга олиб чиқди. Эндиликда у нафақат клуб даражасида, балки Аргентина терма жамоаси сафида ҳам ўз ўрнига эга бўлишга интилмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ушбу келишув барча томонлар учун манфаатли бўлди. Комо ўзининг асосий юлдузини сақлаб қолган бўлса, Реал Мадрид иқтидорли футболчининг ривожланишини кузатишда давом этади ва керакли вақтда уни ортга қайтариш имкониятини сақлаб қолади.
…