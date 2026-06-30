GeForce RTX 3060 Европа бозорига қайтди: Нархлар кутилганидан анча юқори

·0·Техно
GeForce RTX 3060 Европа бозорига қайтди: Нархлар кутилганидан анча юқори

График чиплар бозорида ўзига хос ўринга эга бўлган NVIDIA GeForce RTX 3060 видеокартаси Европа дўконлари пештахталарига қайта чиқди. Гарчи ушбу модел янги авлод вакили бўлмаса-да, унинг қайтиши фойдаланувчилар орасида катта қизиқиш уйғотди. Бироқ, ixbt.com маълумотларига кўра, янгиланган нарх сиёсати кўпчиликни ҳайратда қолдирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирда Германиядаги йирик савдо нуқталарида Asus, МСИ, Гигабйте ва ПНЙ каби етакчи брендларнинг GeForce RTX 3060 моделлари сотувга чиқарилган. Яқин кунларда бошқа ишлаб чиқарувчиларнинг ҳам маҳсулотлари пайдо бўлиши кутилмоқда. Видеокартанинг бошланғич нархи тахминан 335 евро этиб белгиланган бўлиб, бу ўтган йилги кўрсаткичлардан сезиларли даражада юқоридир.

Нархлар ва рақобат таҳлили

Таққослаш учун, ўтган йилнинг ёз ойларида ушбу модел бозорга қайтганида унинг нархи 245 евро атрофида эди. Ҳозирги нарх эса нафақат эски модел учун қимматлик қилади, балки NVIDIA компаниясининг замонавийроқ ва кучлироқ карталари нархига яқинлашиб қолган. Масалан, сезиларли даражада тезроқ ишлайдиган RTX 5060 моделини бугунги кунда 310 евродан топиш мумкин.

Бундан ҳам қизиқроғи, 340 евро эвазига фойдаланувчилар анча юқори унумдорликка эга бўлган RTX 5060 Ти 8GB версиясини харид қилишлари мумкин. Бу эса RTX 3060 нинг 335 евролик нархи мантиқий нуқтаи назардан бироз тушунарсиз эканини кўрсатмоқда. Янги авлод карталари техник жиҳатдан анча илгарилаб кетган.

Техник имкониятлар ва Стеам рейтинги

Гарчи RTX 3060 модели 12 GB видео хотирага эга бўлса-да (бу кўрсаткич RTX 5060 сериясидан кўп), у замонавий технологияларни қўллаб-қувватлаш борасида ортда қолади. Хусусан, RTX 30 серияси кадрлар генерацияси (Frame Generation) функциясига эга эмас. Шунга қарамай, ушбу карта Стеам платформасининг ойлик ҳисоботларида узоқ вақтдан бери дунёдаги энг оммабоп видеокарта сифатида етакчиликни қўлдан бой бермай келмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу хабар аҳамиятли, чунки Европа бозоридаги нарх ўзгаришлари ва маҳсулот етишмовчилиги бевосита бизнинг минтақадаги нархларга ҳам таъсир ўтказади. Ҳозирча RTX 3060 нинг нима сабабдан бундай юқори нархда қайтгани номаълум, бироқ экспертлар буни омборлардаги қолдиқлар ва логистика харажатлари билан боғлашмоқда.

NVIDIAGeForceRTX 3060ТехнологияВидеокарта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Yandex сунъий интеллект агентларини Алиса AI ёрдамчисига интеграция қилмоқдаYandex сунъий интеллект агентларини Алиса AI ёрдамчисига интеграция қилмоқдаБугун, 01:58Google Gemini фойдаланувчилари энди шахсийлаштирилган суратларни бепул яратиши мумкинGoogle Gemini фойдаланувчилари энди шахсийлаштирилган суратларни бепул яратиши мумкинБугун, 01:24Хитойда Claude сунъий интеллектига кириш учун улкан яширин бозор шаклландиХитойда Claude сунъий интеллектига кириш учун улкан яширин бозор шаклландиБугун, 00:53Электрон китоблар бозорида янги давр: Kobo ва СторйГрапҳ Amazon ҳукмронлигига қаршиЭлектрон китоблар бозорида янги давр: Kobo ва СторйГрапҳ Amazon ҳукмронлигига қаршиБугун, 00:29Ваймо ва Uber ҳамкорлиги якунланди: Фениксда роботаксилар хизмати тўхтатилдиВаймо ва Uber ҳамкорлиги якунланди: Фениксда роботаксилар хизмати тўхтатилдиКеча, 23:59Samsung Galaxy Ватч Ultra 2: Рекорд даражадаги ёрқинлик ва кучли аккумуляторSamsung Galaxy Ватч Ultra 2: Рекорд даражадаги ёрқинлик ва кучли аккумуляторКеча, 23:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди