GeForce RTX 3060 Европа бозорига қайтди: Нархлар кутилганидан анча юқори
График чиплар бозорида ўзига хос ўринга эга бўлган NVIDIA GeForce RTX 3060 видеокартаси Европа дўконлари пештахталарига қайта чиқди. Гарчи ушбу модел янги авлод вакили бўлмаса-да, унинг қайтиши фойдаланувчилар орасида катта қизиқиш уйғотди. Бироқ, ixbt.com маълумотларига кўра, янгиланган нарх сиёсати кўпчиликни ҳайратда қолдирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирда Германиядаги йирик савдо нуқталарида Asus, МСИ, Гигабйте ва ПНЙ каби етакчи брендларнинг GeForce RTX 3060 моделлари сотувга чиқарилган. Яқин кунларда бошқа ишлаб чиқарувчиларнинг ҳам маҳсулотлари пайдо бўлиши кутилмоқда. Видеокартанинг бошланғич нархи тахминан 335 евро этиб белгиланган бўлиб, бу ўтган йилги кўрсаткичлардан сезиларли даражада юқоридир.
Нархлар ва рақобат таҳлилиТаққослаш учун, ўтган йилнинг ёз ойларида ушбу модел бозорга қайтганида унинг нархи 245 евро атрофида эди. Ҳозирги нарх эса нафақат эски модел учун қимматлик қилади, балки NVIDIA компаниясининг замонавийроқ ва кучлироқ карталари нархига яқинлашиб қолган. Масалан, сезиларли даражада тезроқ ишлайдиган RTX 5060 моделини бугунги кунда 310 евродан топиш мумкин.
Бундан ҳам қизиқроғи, 340 евро эвазига фойдаланувчилар анча юқори унумдорликка эга бўлган RTX 5060 Ти 8GB версиясини харид қилишлари мумкин. Бу эса RTX 3060 нинг 335 евролик нархи мантиқий нуқтаи назардан бироз тушунарсиз эканини кўрсатмоқда. Янги авлод карталари техник жиҳатдан анча илгарилаб кетган.
Техник имкониятлар ва Стеам рейтингиГарчи RTX 3060 модели 12 GB видео хотирага эга бўлса-да (бу кўрсаткич RTX 5060 сериясидан кўп), у замонавий технологияларни қўллаб-қувватлаш борасида ортда қолади. Хусусан, RTX 30 серияси кадрлар генерацияси (Frame Generation) функциясига эга эмас. Шунга қарамай, ушбу карта Стеам платформасининг ойлик ҳисоботларида узоқ вақтдан бери дунёдаги энг оммабоп видеокарта сифатида етакчиликни қўлдан бой бермай келмоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу хабар аҳамиятли, чунки Европа бозоридаги нарх ўзгаришлари ва маҳсулот етишмовчилиги бевосита бизнинг минтақадаги нархларга ҳам таъсир ўтказади. Ҳозирча RTX 3060 нинг нима сабабдан бундай юқори нархда қайтгани номаълум, бироқ экспертлар буни омборлардаги қолдиқлар ва логистика харажатлари билан боғлашмоқда.
…