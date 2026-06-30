Монакода кучли портлаш: икки киши оғир аҳволда қолмоқда
Монакода содир бўлган кучли портлаш оқибатида уч нафар инсон жабрланди. Франция оммавий ахборот воситалари хабар беришича, улардан икки нафарининг аҳволи оғир деб баҳоланмоқда.
Маълумотларга кўра, ҳодиса маҳаллий вақт билан соат 21:00 атрофида Франция чегарасига яқин жойлашган Рю Реверенд Пер Луи Фролла кўчасидаги турар жой биноси олдида юз берган. Дастлабки маълумотларга кўра, портлашга бино ташқарисида қолдирилган сумка сабаб бўлган.
Монако Давлат вазири Кристоф Мирман AFP агентлигига берган баёнотида воқеани «катта эҳтимол билан теракт» деб атади. Унинг сўзларига кўра, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳодиса юзасидан суриштирув ишларини бошлаган.
Расмийларнинг таъкидлашича, портлашга мурватлар ва металл шарчалар солинган портловчи қурилма сабаб бўлган.
«Менинг билишимча, тарихда бундай воқеа илк бор содир бўлмоқда», — деди Монако ҳукумати раҳбари Кристоф Мирман.
Ҳодиса содир бўлган ҳудудга полиция ходимлари ва қутқарув хизматлари зудлик билан жалб қилинган. Айни вақтда воқеанинг барча ҳолатларига аниқлик киритиш бўйича тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
…