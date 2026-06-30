Yandex сунъий интеллект агентларини Алиса AI ёрдамчисига интеграция қилмоқда

·21·Техно
Yandex сунъий интеллект агентларини Алиса AI ёрдамчисига интеграция қилмоқда

Yandex компанияси Алиса AI овозли ёрдамчисининг имкониятларини тубдан кенгайтиришга қаратилган янги платформани ишга туширди. Эндиликда виртуал ассистент нафақат саволларга жавоб беради, балки махсус сунъий интеллект агентлари ёрдамида фойдаланувчиларнинг амалий вазифаларини ҳам бажаради. Бу технологик янгиланиш сунъий интеллектнинг оддий ахборот қидириш босқичидан фаол рақамли ёрдамчи даражасига ўтишини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирда янги платформа компаниянинг ўз сервисларида синовдан ўтказилмоқда. Yandex маълумотига кўра, жорий йил якунига қадар ташқи ҳамкорлар ва учинчи томон дастурчилари ҳам ўз агентларини Алиса AI тизимига интеграция қилиш имкониятига эга бўладилар. Бу эса фойдаланувчиларга турли иловалар ўртасида ўтиб юрмасдан, барча юмушларни битта интерфейс орқали ҳал қилиш имконини беради.

Кундалик юмушлар энди овозли буйруқ орқали

Янги тизимнинг асосий афзаллиги шундаки, фойдаланувчи сунъий интеллект агентлари билан мулоқот қилиш учун махсус мураккаб буйруқларни ёдлаши шарт эмас. Оддий сўзлашув тилида билдирилган илтимоснинг ўзи етарли бўлади. Масалан, фойдаланувчи шунчаки такси чақиришни ёки дўкондан маҳсулотлар саватчасини йиғишни сўраши мумкин, қолган жараённи Алиса AI мустақил равишда амалга оширади.

Платформа негизида дастлабки босқичда Yandex Такси ва Yandex Лавка агентлари яратилди. Ушбу сервислар аллақачон фойдаланувчиларнинг маълум бир қисми учун очиқ ва яқин орада барча учун умумфойдаланишга топширилади. Келажакда Yandex Доставка ва Маркет хизматлари учун ҳам алоҳида AI-агентлар ишга туширилиши режалаштирилган.

Ташқи ҳамкорлар учун янги имкониятлар

Yandex ишлаб чиқувчиларининг таъкидлашича, ушбу платформа ташқи компаниялар учун мижозлар билан мулоқотни автоматлаштиришнинг самарали усулига айланади. Компаниялар ўз хизматларини Алиса AI экотизимига қўшиш орқали янги аудиторияни жалб қилишлари ва фойдаланувчи тажрибасини соддалаштиришлари мумкин.

Ўзбекистонда ҳам Yandex сервисларидан кенг фойдаланилишини ҳисобга олсак, ушбу технологиянинг жорий этилиши маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам қулайлик яратиши кутилмоқда. Келажакда маҳаллий етказиб бериш хизматлари ёки ритейл тармоқлари ҳам ушбу платформага уланиши эҳтимолдан холи эмас. Бу эса Алиса AI ёрдамчисини кундалик ҳаётнинг ажралмас қисмига айлантиради.

Хулоса қилиб айтганда, Yandex ўзининг овозли ёрдамчисини шунчаки суҳбатдошдан универсал бошқарув марказига айлантиришни мақсад қилган. Сунъий интеллект агентларининг интеграцияси нафақат вақтни тежашга, балки рақамли хизматлардан фойдаланиш маданиятини янги босқичга олиб чиқишга хизмат қилади.

YandexАлиса AIСунъий IntelлектТехнологияIT-янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

GeForce RTX 3060 Европа бозорига қайтди: Нархлар кутилганидан анча юқориGeForce RTX 3060 Европа бозорига қайтди: Нархлар кутилганидан анча юқориБугун, 02:28Google Gemini фойдаланувчилари энди шахсийлаштирилган суратларни бепул яратиши мумкинGoogle Gemini фойдаланувчилари энди шахсийлаштирилган суратларни бепул яратиши мумкинБугун, 01:24Хитойда Claude сунъий интеллектига кириш учун улкан яширин бозор шаклландиХитойда Claude сунъий интеллектига кириш учун улкан яширин бозор шаклландиБугун, 00:53Электрон китоблар бозорида янги давр: Kobo ва СторйГрапҳ Amazon ҳукмронлигига қаршиЭлектрон китоблар бозорида янги давр: Kobo ва СторйГрапҳ Amazon ҳукмронлигига қаршиБугун, 00:29Ваймо ва Uber ҳамкорлиги якунланди: Фениксда роботаксилар хизмати тўхтатилдиВаймо ва Uber ҳамкорлиги якунланди: Фениксда роботаксилар хизмати тўхтатилдиКеча, 23:59Samsung Galaxy Ватч Ultra 2: Рекорд даражадаги ёрқинлик ва кучли аккумуляторSamsung Galaxy Ватч Ultra 2: Рекорд даражадаги ёрқинлик ва кучли аккумуляторКеча, 23:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди