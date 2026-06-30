Yandex сунъий интеллект агентларини Алиса AI ёрдамчисига интеграция қилмоқда
Yandex компанияси Алиса AI овозли ёрдамчисининг имкониятларини тубдан кенгайтиришга қаратилган янги платформани ишга туширди. Эндиликда виртуал ассистент нафақат саволларга жавоб беради, балки махсус сунъий интеллект агентлари ёрдамида фойдаланувчиларнинг амалий вазифаларини ҳам бажаради. Бу технологик янгиланиш сунъий интеллектнинг оддий ахборот қидириш босқичидан фаол рақамли ёрдамчи даражасига ўтишини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирда янги платформа компаниянинг ўз сервисларида синовдан ўтказилмоқда. Yandex маълумотига кўра, жорий йил якунига қадар ташқи ҳамкорлар ва учинчи томон дастурчилари ҳам ўз агентларини Алиса AI тизимига интеграция қилиш имкониятига эга бўладилар. Бу эса фойдаланувчиларга турли иловалар ўртасида ўтиб юрмасдан, барча юмушларни битта интерфейс орқали ҳал қилиш имконини беради.
Кундалик юмушлар энди овозли буйруқ орқалиЯнги тизимнинг асосий афзаллиги шундаки, фойдаланувчи сунъий интеллект агентлари билан мулоқот қилиш учун махсус мураккаб буйруқларни ёдлаши шарт эмас. Оддий сўзлашув тилида билдирилган илтимоснинг ўзи етарли бўлади. Масалан, фойдаланувчи шунчаки такси чақиришни ёки дўкондан маҳсулотлар саватчасини йиғишни сўраши мумкин, қолган жараённи Алиса AI мустақил равишда амалга оширади.
Платформа негизида дастлабки босқичда Yandex Такси ва Yandex Лавка агентлари яратилди. Ушбу сервислар аллақачон фойдаланувчиларнинг маълум бир қисми учун очиқ ва яқин орада барча учун умумфойдаланишга топширилади. Келажакда Yandex Доставка ва Маркет хизматлари учун ҳам алоҳида AI-агентлар ишга туширилиши режалаштирилган.
Ташқи ҳамкорлар учун янги имкониятларYandex ишлаб чиқувчиларининг таъкидлашича, ушбу платформа ташқи компаниялар учун мижозлар билан мулоқотни автоматлаштиришнинг самарали усулига айланади. Компаниялар ўз хизматларини Алиса AI экотизимига қўшиш орқали янги аудиторияни жалб қилишлари ва фойдаланувчи тажрибасини соддалаштиришлари мумкин.
Ўзбекистонда ҳам Yandex сервисларидан кенг фойдаланилишини ҳисобга олсак, ушбу технологиянинг жорий этилиши маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам қулайлик яратиши кутилмоқда. Келажакда маҳаллий етказиб бериш хизматлари ёки ритейл тармоқлари ҳам ушбу платформага уланиши эҳтимолдан холи эмас. Бу эса Алиса AI ёрдамчисини кундалик ҳаётнинг ажралмас қисмига айлантиради.
Хулоса қилиб айтганда, Yandex ўзининг овозли ёрдамчисини шунчаки суҳбатдошдан универсал бошқарув марказига айлантиришни мақсад қилган. Сунъий интеллект агентларининг интеграцияси нафақат вақтни тежашга, балки рақамли хизматлардан фойдаланиш маданиятини янги босқичга олиб чиқишга хизмат қилади.
…