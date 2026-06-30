Чамат Палиҳапития сунъий интеллект стартапи учун 135 миллион доллар инвестиция жалб қилди

·0·Техно
Чамат Палиҳапития сунъий интеллект стартапи учун 135 миллион доллар инвестиция жалб қилди

Таниқли инвестор ва Facebook компаниясининг собиқ юқори лавозимли мулозими Чамат Палиҳапития технология оламига катта қайтиш қилди. У ўзи асос солган 8090 Лабс номли сунъий интеллект стартапи А сериясидаги инвестиция босқичида 135 миллион доллар маблағ тўплаганини эълон қилди. Ушбу лойиҳа дастурлаш жараёнларини автоматлаштиришга қаратилган бўлиб, у корпоратив сектор учун янги имкониятлар эшигини очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Инвестиция раундига Salesforce Вентурес компанияси бошчилик қилди. Шунингдек, лойиҳада ВндрКо, Крафт Вентурес ва машҳур Алл-Ин подкасти бошловчилари бўлган Давид Саккс, Давид Фриедберг ҳамда Жасон Калаканис каби нуфузли инвесторлар иштирок этишди. Пало Алто Нетворкс раҳбари Никеш Арора ва Quora асосчиси Адам ДЪАнгело каби технология олами юлдузлари ҳам стартапни қўллаб-қувватлаганлар рўйхатидан жой олди.

8090 Лабс жорий йилнинг январ ойида ташкил этилган бўлиб, унинг асосий маҳсулоти Софтваре Факторй деб номланади. Ушбу платформа корпоратив дастурчилар жамоаси учун махсус ишлаб чиқилган сунъий интеллект агенти ҳисобланади. У шунчаки оддий код намуналарини яратиб қолмай, балки йирик корхоналар талабларига жавоб берадиган, хавфсиз ва назорат қилинадиган дастурий таъминотларни ишлаб чиқишда ёрдам беради.

Корпоратив дастурлашда янги давр

Софтваре Факторй тизимининг асосий устунлиги шундаки, у корпоратив мижозлар учун зарур бўлган барча назорат механизмларини, жумладан, аудит текширувлари ва хавфсизлик протоколларини ўз ичига олади. Бу эса йирик компанияларга сунъий интеллект ёрдамида яратилган кодларга тўлиқ ишониш имконини беради. Палиҳапитиянинг таъкидлашича, бугунги СИ бумининг аҳамияти у Facebook компаниясида ишлаган пайтдаги ижтимоий тармоқлар юксалишидан ҳам кучлироқдир.

Инвестиция жалб қилиниши билан бир қаторда, Чамат Палиҳапития кутилмаган қарорни ҳам эълон қилди. У эндиликда нафақат директорлар кенгаши аъзоси, балки 8090 Лабс компаниясининг бош ижрочи директори (CEO) сифатида фаолият юритади. Бу унинг Facebook таркибини тарк этганидан сўнг илк бор операцион бошқарувга тўлиқ қайтишидир.

ixbt.com маълумотига кўра, Палиҳапития ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида ушбу лаҳзани узоқ кутганини ёзиб қолдирган. "Facebook'дан кетганимдан бери тўлиқ иш кунидаги операцион ролга қайтиш учун мана шундай лаҳзани кутаётган эдим. Ҳозир биз қураётган нарса аввалгиларидан ҳам муҳимроқ эканига ишончим комил", — дея таъкидлади у.

Ушбу стартапнинг муваффақияти Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин. Ҳозирда мамлакатимизда IT-экспорт салоҳиятини оширишга катта эътибор қаратилаётган бир пайтда, Софтваре Факторй каби воситалар маҳаллий дастурчилар жамоаларига халқаро стандартларга мос, сифатли маҳсулотларни тезроқ ишлаб чиқишда қўл келиши мумкин. Сунъий интеллект ёрдамида код ёзиш келажакда дастурий таъминот бозоридаги рақобатбардошликни белгиловчи асосий омилга айланади.

Сунъий IntelлектСтартапИнвестицияЧамат ПалиҳапитияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

GeForce RTX 3060 Европа бозорига қайтди: Нархлар кутилганидан анча юқориGeForce RTX 3060 Европа бозорига қайтди: Нархлар кутилганидан анча юқориБугун, 02:28Yandex сунъий интеллект агентларини Алиса AI ёрдамчисига интеграция қилмоқдаYandex сунъий интеллект агентларини Алиса AI ёрдамчисига интеграция қилмоқдаБугун, 01:58Google Gemini фойдаланувчилари энди шахсийлаштирилган суратларни бепул яратиши мумкинGoogle Gemini фойдаланувчилари энди шахсийлаштирилган суратларни бепул яратиши мумкинБугун, 01:24Хитойда Claude сунъий интеллектига кириш учун улкан яширин бозор шаклландиХитойда Claude сунъий интеллектига кириш учун улкан яширин бозор шаклландиБугун, 00:53Электрон китоблар бозорида янги давр: Kobo ва СторйГрапҳ Amazon ҳукмронлигига қаршиЭлектрон китоблар бозорида янги давр: Kobo ва СторйГрапҳ Amazon ҳукмронлигига қаршиБугун, 00:29Ваймо ва Uber ҳамкорлиги якунланди: Фениксда роботаксилар хизмати тўхтатилдиВаймо ва Uber ҳамкорлиги якунланди: Фениксда роботаксилар хизмати тўхтатилдиКеча, 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди