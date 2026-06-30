Чамат Палиҳапития сунъий интеллект стартапи учун 135 миллион доллар инвестиция жалб қилди
Таниқли инвестор ва Facebook компаниясининг собиқ юқори лавозимли мулозими Чамат Палиҳапития технология оламига катта қайтиш қилди. У ўзи асос солган 8090 Лабс номли сунъий интеллект стартапи А сериясидаги инвестиция босқичида 135 миллион доллар маблағ тўплаганини эълон қилди. Ушбу лойиҳа дастурлаш жараёнларини автоматлаштиришга қаратилган бўлиб, у корпоратив сектор учун янги имкониятлар эшигини очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Инвестиция раундига Salesforce Вентурес компанияси бошчилик қилди. Шунингдек, лойиҳада ВндрКо, Крафт Вентурес ва машҳур Алл-Ин подкасти бошловчилари бўлган Давид Саккс, Давид Фриедберг ҳамда Жасон Калаканис каби нуфузли инвесторлар иштирок этишди. Пало Алто Нетворкс раҳбари Никеш Арора ва Quora асосчиси Адам ДЪАнгело каби технология олами юлдузлари ҳам стартапни қўллаб-қувватлаганлар рўйхатидан жой олди.
8090 Лабс жорий йилнинг январ ойида ташкил этилган бўлиб, унинг асосий маҳсулоти Софтваре Факторй деб номланади. Ушбу платформа корпоратив дастурчилар жамоаси учун махсус ишлаб чиқилган сунъий интеллект агенти ҳисобланади. У шунчаки оддий код намуналарини яратиб қолмай, балки йирик корхоналар талабларига жавоб берадиган, хавфсиз ва назорат қилинадиган дастурий таъминотларни ишлаб чиқишда ёрдам беради.
Корпоратив дастурлашда янги даврСофтваре Факторй тизимининг асосий устунлиги шундаки, у корпоратив мижозлар учун зарур бўлган барча назорат механизмларини, жумладан, аудит текширувлари ва хавфсизлик протоколларини ўз ичига олади. Бу эса йирик компанияларга сунъий интеллект ёрдамида яратилган кодларга тўлиқ ишониш имконини беради. Палиҳапитиянинг таъкидлашича, бугунги СИ бумининг аҳамияти у Facebook компаниясида ишлаган пайтдаги ижтимоий тармоқлар юксалишидан ҳам кучлироқдир.
Инвестиция жалб қилиниши билан бир қаторда, Чамат Палиҳапития кутилмаган қарорни ҳам эълон қилди. У эндиликда нафақат директорлар кенгаши аъзоси, балки 8090 Лабс компаниясининг бош ижрочи директори (CEO) сифатида фаолият юритади. Бу унинг Facebook таркибини тарк этганидан сўнг илк бор операцион бошқарувга тўлиқ қайтишидир.
ixbt.com маълумотига кўра, Палиҳапития ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида ушбу лаҳзани узоқ кутганини ёзиб қолдирган. "Facebook'дан кетганимдан бери тўлиқ иш кунидаги операцион ролга қайтиш учун мана шундай лаҳзани кутаётган эдим. Ҳозир биз қураётган нарса аввалгиларидан ҳам муҳимроқ эканига ишончим комил", — дея таъкидлади у.
Ушбу стартапнинг муваффақияти Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин. Ҳозирда мамлакатимизда IT-экспорт салоҳиятини оширишга катта эътибор қаратилаётган бир пайтда, Софтваре Факторй каби воситалар маҳаллий дастурчилар жамоаларига халқаро стандартларга мос, сифатли маҳсулотларни тезроқ ишлаб чиқишда қўл келиши мумкин. Сунъий интеллект ёрдамида код ёзиш келажакда дастурий таъминот бозоридаги рақобатбардошликни белгиловчи асосий омилга айланади.
…