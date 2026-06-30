Google Gemini фойдаланувчилари энди шахсийлаштирилган суратларни бепул яратиши мумкин
Google компанияси ўзининг Gemini сунъий интеллект иловаси учун муҳим янгиланишни эълон қилди. Эндиликда АҚШдаги барча фойдаланувчилар Нано Банана технологияси асосида ишловчи шахсийлаштирилган тасвирларни яратиш функциясидан мутлақо бепул фойдаланишлари мумкин. Илгари ушбу имконият фақатгина пуллик Plus, Pro ва Ultra обуначилари учун очиқ эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу янгилик Gemini имкониятларини янги босқичга олиб чиқади. Энди фойдаланувчилар ўз қизиқишлари, ёқтирган машғулотлари ёки ташқи кўринишларига оид мураккаб кўрсатмаларни (промпт) батафсил ёзиб ўтиришларига ҳожат қолмайди. Сунъий интеллект фойдаланувчининг Google экотизимидаги маълумотларига таяниб, унинг дидига мос тасвирларни автоматик тарзда шакллантиради.
Шахсий маълумотлар асосида ишловчи интеллектТизим фойдаланувчининг Gmail, Google Photos, YouTube ва Сеарч каби сервислар билан боғланган маълумотларидан фойдаланади. Масалан, фойдаланувчи "Менинг севимли машғулотларим акс этган расм чизиб бер" деб сўраса, Gemini унинг қаҳва ичишни ёки пишириқ пиширишни хуш кўришини аввалги қидирувлар ва хатлардан билиб олади ва шунга мос сурат яратади.
Шунингдек, Google Photos билан интеграция туфайли фойдаланувчи ўз расмларини қўлда юклаб ўтириши шарт эмас. Gemini булутли хотирадаги мавжуд суратлардан фойдаланиб, фойдаланувчининг айнан ўзига ўхшаш персонажларни яратишга қодир. Бу функция ихтиёрий бўлиб (опт-ин), фойдаланувчилар қайси иловаларга рухсат беришни ўзлари назорат қиладилар.
Хавфсизлик ва фойдаланиш имкониятлариGoogle фойдаланувчи махфийлигига алоҳида эътибор қаратган ҳолда, ушбу функцияни исталган вақтда ўчириб қўйиш имконини яратган. Созламалар менюсидаги махсус ўчиргич орқали шахсийлаштирилган режимдан оддий режимга ўтиш мумкин. Ҳозирда ушбу имконият АҚШдан ташқари Ҳиндистон ва Япония бозорларида ҳам кенгаймоқда.
Компания яқин келажакда Gemini учун яна бир қатор янгиланишларни режалаштирган. Буларга қуйидагилар киради:
- Даилй Бриеф — кунлик қисқача маълумотлар бериш функцияси;
- Янгиланган ва соддалаштирилган интерфейс;
- Gemini Омни видео модели билан интеграция;
- Gemini Spark номли шахсий сунъий интеллект агенти.
…