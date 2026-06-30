Google Gemini фойдаланувчилари энди шахсийлаштирилган суратларни бепул яратиши мумкин

·0·Техно
Google Gemini фойдаланувчилари энди шахсийлаштирилган суратларни бепул яратиши мумкин

Google компанияси ўзининг Gemini сунъий интеллект иловаси учун муҳим янгиланишни эълон қилди. Эндиликда АҚШдаги барча фойдаланувчилар Нано Банана технологияси асосида ишловчи шахсийлаштирилган тасвирларни яратиш функциясидан мутлақо бепул фойдаланишлари мумкин. Илгари ушбу имконият фақатгина пуллик Plus, Pro ва Ultra обуначилари учун очиқ эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу янгилик Gemini имкониятларини янги босқичга олиб чиқади. Энди фойдаланувчилар ўз қизиқишлари, ёқтирган машғулотлари ёки ташқи кўринишларига оид мураккаб кўрсатмаларни (промпт) батафсил ёзиб ўтиришларига ҳожат қолмайди. Сунъий интеллект фойдаланувчининг Google экотизимидаги маълумотларига таяниб, унинг дидига мос тасвирларни автоматик тарзда шакллантиради.

Шахсий маълумотлар асосида ишловчи интеллект

Тизим фойдаланувчининг Gmail, Google Photos, YouTube ва Сеарч каби сервислар билан боғланган маълумотларидан фойдаланади. Масалан, фойдаланувчи "Менинг севимли машғулотларим акс этган расм чизиб бер" деб сўраса, Gemini унинг қаҳва ичишни ёки пишириқ пиширишни хуш кўришини аввалги қидирувлар ва хатлардан билиб олади ва шунга мос сурат яратади.

Шунингдек, Google Photos билан интеграция туфайли фойдаланувчи ўз расмларини қўлда юклаб ўтириши шарт эмас. Gemini булутли хотирадаги мавжуд суратлардан фойдаланиб, фойдаланувчининг айнан ўзига ўхшаш персонажларни яратишга қодир. Бу функция ихтиёрий бўлиб (опт-ин), фойдаланувчилар қайси иловаларга рухсат беришни ўзлари назорат қиладилар.

Хавфсизлик ва фойдаланиш имкониятлари

Google фойдаланувчи махфийлигига алоҳида эътибор қаратган ҳолда, ушбу функцияни исталган вақтда ўчириб қўйиш имконини яратган. Созламалар менюсидаги махсус ўчиргич орқали шахсийлаштирилган режимдан оддий режимга ўтиш мумкин. Ҳозирда ушбу имконият АҚШдан ташқари Ҳиндистон ва Япония бозорларида ҳам кенгаймоқда.

Компания яқин келажакда Gemini учун яна бир қатор янгиланишларни режалаштирган. Буларга қуйидагилар киради:

  • Даилй Бриеф — кунлик қисқача маълумотлар бериш функцияси;
  • Янгиланган ва соддалаштирилган интерфейс;
  • Gemini Омни видео модели билан интеграция;
  • Gemini Spark номли шахсий сунъий интеллект агенти.
Google маълумотларига кўра, Gemini чатботининг ойлик фаол фойдаланувчилари сони аллақачон 750 миллиондан ошиб кетган. Бу кўрсаткич компаниянинг сунъий интеллект пойгасида етакчи ўринлардан бирини эгаллаб турганини тасдиқлайди. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу функцияларнинг босқичма-босқич очилиши кутилмоқда, бу эса кундалик рақамли вазифаларни янада осонлаштиради.

GoogleGeminiСунъий IntelлектТехнологияGoogle Photos
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда Claude сунъий интеллектига кириш учун улкан яширин бозор шаклландиХитойда Claude сунъий интеллектига кириш учун улкан яширин бозор шаклландиБугун, 00:53Электрон китоблар бозорида янги давр: Kobo ва СторйГрапҳ Amazon ҳукмронлигига қаршиЭлектрон китоблар бозорида янги давр: Kobo ва СторйГрапҳ Amazon ҳукмронлигига қаршиБугун, 00:29Ваймо ва Uber ҳамкорлиги якунланди: Фениксда роботаксилар хизмати тўхтатилдиВаймо ва Uber ҳамкорлиги якунланди: Фениксда роботаксилар хизмати тўхтатилдиКеча, 23:59Samsung Galaxy Ватч Ultra 2: Рекорд даражадаги ёрқинлик ва кучли аккумуляторSamsung Galaxy Ватч Ultra 2: Рекорд даражадаги ёрқинлик ва кучли аккумуляторКеча, 23:29Жанубий Корея RAMагеддон хавфига қарши 550 миллиард доллар инвестиция киритадиЖанубий Корея RAMагеддон хавфига қарши 550 миллиард доллар инвестиция киритадиКеча, 23:25Калифорния ҳукумати Anthropic билан келишув тузди: Claude энди ярим нархдаКалифорния ҳукумати Anthropic билан келишув тузди: Claude энди ярим нархдаКеча, 23:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди