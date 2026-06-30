Германия ва Парагвай ўйинини сайтимизда жонли кузатиб боринг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
ФИФА 2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичида Германия ва Парагвай терма жамоалари ўзаро куч синашади. Учрашув бугун Тошкент вақти билан соат 01:30 да Бостондаги «Фоксборо» стадионида бошланади.
Германияни Юлиан Нагельсманн, Парагвайни эса Густаво Альфаро бошқаради. Германия 4-2-3-1, Парагвай 4-5-1 тактик схемасида майдонга тушади.
Баҳс давомидаги голлар, хавфли вазиятлар, карточкалар, алмашинувлар ва бошқа асосий воқеалар сайтимизда матнли жонли трансляция орқали дақиқама-дақиқа ёритиб борилади.
Ўйин бошланишидан олдин асосий таркиблар ва учрашувга оид сўнгги маълумотлар ҳам бериб борилади. Германия ва Парагвай баҳсини сайтимиз орқали жонли кузатишингиз мумкин.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…