Германия — Парагвай: 1/8 финал йўлланмаси учун таркиблар эълон қилинди
ЖЧ-2026 1/16 финал босқичида Германия ва Парагвай миллий жамоалари навбатдаги муҳим учрашувни ўтказади. Фоксборода бўлиб ўтадиган баҳс Тошкент вақти билан соат 01:30 да бошланади.
Учрашув олдидан ҳар икки жамоанинг асосий таркиби маълум қилинди. Ғолиб 1/8 финалда Франция — Швеция жуфтлигида зафар қучган термага қарши майдонга тушади.
Германия тажрибали футболчиларга таянади
Германия миллий жамоаси дарвозасини Мануэль Нойер қўриқлайди.
Ҳимоя чизиғида Киммих, Рюдигер ва Та каби тажрибали футболчилар ҳаракат қилади. Ҳужумда эса Виртц, Ҳавертц, Сане ва Ундавдан катта фаоллик кутилмоқда.
Германиянинг асосий таркиби:
Нойер;
Киммих;
Рюдигер;
Та;
Браун;
Нмеча;
Павлович;
Сане;
Ундав;
Виртц;
Ҳавертц.
Парагвай сенсацияга умид қилмоқда
Парагвай таркибида ҳам индивидуал маҳорати юқори бўлган футболчилар бор.
Айниқса, Мигель Алмирон ва Хулио Энсисонинг тезкор ҳаракатлари Германия ҳимояси учун жиддий хавф туғдириши мумкин.
Парагвайнинг асосий таркиби:
Гилл;
Касерес;
Гомес;
Канале;
Алонсо;
Кубас;
Алмирон;
Бобадиля;
Галарза;
Энсисо;
Авалос.
Учрашув ҳақида асосий маълумот
Маълумот
Тафсилот
Босқич
ЖЧ-2026, 1/16 финал
Учрашув
Германия — Парагвай
Сана
29 июнь
Бошланиш вақти
01:30
Манзил
Фоксборо
Ғолибни кейин яна бир оғир синов кутмоқда
Ушбу баҳс ғолиби кейинги босқичда Франция ва Швеция ўртасидаги учрашувда ғалаба қозонган жамоага қарши ўйнайди.
Шу сабаб Германия ҳам, Парагвай ҳам бугунги баҳсда бор кучини майдонда қолдириши кутилмоқда.
Германия тажриба ва таркиб сифати бўйича фаворит ҳисобланса-да, плей-офф босқичида битта хато ҳам турнир билан хайрлашишга олиб келиши мумкин.
Сизнингча, Германия ишончли ғалаба қозонадими ёки Парагвай сенсация қайд этадими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…