Германия — Парагвай: 1/8 финал йўлланмаси учун таркиблар эълон қилинди

·20·Спорт
Германия — Парагвай: 1/8 финал йўлланмаси учун таркиблар эълон қилинди

ЖЧ-2026 1/16 финал босқичида Германия ва Парагвай миллий жамоалари навбатдаги муҳим учрашувни ўтказади. Фоксборода бўлиб ўтадиган баҳс Тошкент вақти билан соат 01:30 да бошланади.

Учрашув олдидан ҳар икки жамоанинг асосий таркиби маълум қилинди. Ғолиб 1/8 финалда Франция — Швеция жуфтлигида зафар қучган термага қарши майдонга тушади.

Германия тажрибали футболчиларга таянади

Германия миллий жамоаси дарвозасини Мануэль Нойер қўриқлайди.

Ҳимоя чизиғида Киммих, Рюдигер ва Та каби тажрибали футболчилар ҳаракат қилади. Ҳужумда эса Виртц, Ҳавертц, Сане ва Ундавдан катта фаоллик кутилмоқда.

Германиянинг асосий таркиби:

  • Нойер;

  • Киммих;

  • Рюдигер;

  • Та;

  • Браун;

  • Нмеча;

  • Павлович;

  • Сане;

  • Ундав;

  • Виртц;

  • Ҳавертц.

Парагвай сенсацияга умид қилмоқда

Парагвай таркибида ҳам индивидуал маҳорати юқори бўлган футболчилар бор.

Айниқса, Мигель Алмирон ва Хулио Энсисонинг тезкор ҳаракатлари Германия ҳимояси учун жиддий хавф туғдириши мумкин.

Парагвайнинг асосий таркиби:

  • Гилл;

  • Касерес;

  • Гомес;

  • Канале;

  • Алонсо;

  • Кубас;

  • Алмирон;

  • Бобадиля;

  • Галарза;

  • Энсисо;

  • Авалос.

Учрашув ҳақида асосий маълумот

Маълумот

Тафсилот

Босқич

ЖЧ-2026, 1/16 финал

Учрашув

Германия — Парагвай

Сана

29 июнь

Бошланиш вақти

01:30

Манзил

Фоксборо

Ғолибни кейин яна бир оғир синов кутмоқда

Ушбу баҳс ғолиби кейинги босқичда Франция ва Швеция ўртасидаги учрашувда ғалаба қозонган жамоага қарши ўйнайди.

Шу сабаб Германия ҳам, Парагвай ҳам бугунги баҳсда бор кучини майдонда қолдириши кутилмоқда.

Германия тажриба ва таркиб сифати бўйича фаворит ҳисобланса-да, плей-офф босқичида битта хато ҳам турнир билан хайрлашишга олиб келиши мумкин.

Сизнингча, Германия ишончли ғалаба қозонадими ёки Парагвай сенсация қайд этадими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

ГерманияПарагвайФранцияШвецияФоксборо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Астон Вилла Морган Роджерс учун рекорд даражадаги трансфер нархини белгиладиАстон Вилла Морган Роджерс учун рекорд даражадаги трансфер нархини белгиладиБугун, 01:15Германия ва Парагвай ўйинини сайтимизда жонли кузатиб борингГермания ва Парагвай ўйинини сайтимизда жонли кузатиб борингБугун, 01:01Диде Дешам: Килиан Мбаппе ўзининг махсус миссиясини бажаришга киришганДиде Дешам: Килиан Мбаппе ўзининг махсус миссиясини бажаришга киришганБугун, 00:55Германия ва Парагвай ўйини олдидан таркиблар маълум бўлдиГермания ва Парагвай ўйини олдидан таркиблар маълум бўлдиБугун, 00:54Манчестер Сити жиддий йўқотишга учради: Родри жарроҳлик амалиётини ўтказадиМанчестер Сити жиддий йўқотишга учради: Родри жарроҳлик амалиётини ўтказадиБугун, 00:38Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...Бугун, 00:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди