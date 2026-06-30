Арсенал ва Борнмут ўртасида трансфер можароси: Алекс Скотт учун кураш қизғин
Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансфер ойнаси якунланишидан аввал ўз ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Борнмут аъзоси Алекс Скотт бўйича расмий сўров юборди. Бироқ, Микел Артета бошчилигидаги "тўпчилар"нинг ушбу уриниши муваффақиятсизлик билан якунланди. Борнмут раҳбарияти ўзининг энг иқтидорли футболчиларидан бирини қўйиб юбормасликка қарор қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
BBC нашри хабарига кўра, Борнмут клуби Арсенал нинг дастлабки таклифини қатъиян рад этган. 22 ёшли ярим ҳимоячи ҳозирда "олчалар"нинг келажакдаги лойиҳалари учун асосий пойдевор ҳисобланади. Шу сабабли, клуб нафақат уни сотишни истамаяпти, балки амалдаги шартномасини узайтириш бўйича музокараларни бошлаб юборган. Скоттнинг ҳозирги битими яна икки йил давом этиши кўзда тутилган.
Алекс Скотт ўтган мавсумда ўзини кўрсатиб, 39 та учрашувда майдонга тушди ва 4 та гол муаллифига айланди. Унинг майдон марказидаги техник маҳорати ва юқори энергияси Микел Артетанинг эътиборини тортган эди. Арсенал келаси мавсумда Англия Премер-лигаси чемпионлиги учун курашда таркибни янада чуқурлаштиришни мақсад қилган.
Грандлар ўртасидаги рақобатФақат Арсенал эмас, балки Англиянинг бошқа гигантлари ҳам Скоттнинг ривожланишини диққат билан кузатиб бормоқда. Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем ва Челси клублари ҳам ушбу иқтидорли футболчи учун курашга қўшилиши мумкин. Футболчининг нуфузи айниқса Англия терма жамоасига чақирув олганидан кейин кескин ошиб кетди.
Маълумотларга кўра, Алекс Скотт ўтган йилнинг ноябрь ойида терма жамоага жалб этилган ва Томас Тухел бошчилигидаги Флорида штатидаги йиғинларда иштирок этган. Гарчи у ҳали расмий ўйинларда дебют қилмаган бўлса-да, бундай тажриба унинг трансфер бозоридаги нархини сезиларли даражада кўтарди. Борнмут эса бундай қимматбаҳо активни осонликча қўлдан чиқармоқчи эмас.
Борнмутнинг рад жавобидан сўнг, Арсенал бошқа вариантларни кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда. Лондонликлар эндиликда Нюкасл Юнайтед юлдузлари — Бруно Гуимараес ва Сандро Тонали номзодларига эътибор қаратмоқда. Goal.com нашрининг ёзишича, ҳозирда Гуимараеснинг трансфери кўпроқ ҳақиқатга яқин, чунки Тоналининг трансфер нархи жуда юқори деб баҳоланмоқда.
Арсенал жамоаси трансфер ойнаси ёпилгунга қадар камида битта юқори савияли ярим ҳимоячини таркибга қўшиб олишни ният қилган. Агар Алекс Скотт варианти бутунлай ёпилса, клуб бор эътиборини Нюкасл билан музокараларга қаратади. Ҳар ҳолда, Микел Артета жамоасининг марказий қисмини янгилаш зарурлигини яхши тушуниб турибди.
…