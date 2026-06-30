Арсенал ва Борнмут ўртасида трансфер можароси: Алекс Скотт учун кураш қизғин

·0·Спорт
Арсенал ва Борнмут ўртасида трансфер можароси: Алекс Скотт учун кураш қизғин

Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансфер ойнаси якунланишидан аввал ўз ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Борнмут аъзоси Алекс Скотт бўйича расмий сўров юборди. Бироқ, Микел Артета бошчилигидаги "тўпчилар"нинг ушбу уриниши муваффақиятсизлик билан якунланди. Борнмут раҳбарияти ўзининг энг иқтидорли футболчиларидан бирини қўйиб юбормасликка қарор қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

BBC нашри хабарига кўра, Борнмут клуби Арсенал нинг дастлабки таклифини қатъиян рад этган. 22 ёшли ярим ҳимоячи ҳозирда "олчалар"нинг келажакдаги лойиҳалари учун асосий пойдевор ҳисобланади. Шу сабабли, клуб нафақат уни сотишни истамаяпти, балки амалдаги шартномасини узайтириш бўйича музокараларни бошлаб юборган. Скоттнинг ҳозирги битими яна икки йил давом этиши кўзда тутилган.

Алекс Скотт ўтган мавсумда ўзини кўрсатиб, 39 та учрашувда майдонга тушди ва 4 та гол муаллифига айланди. Унинг майдон марказидаги техник маҳорати ва юқори энергияси Микел Артетанинг эътиборини тортган эди. Арсенал келаси мавсумда Англия Премер-лигаси чемпионлиги учун курашда таркибни янада чуқурлаштиришни мақсад қилган.

Грандлар ўртасидаги рақобат

Фақат Арсенал эмас, балки Англиянинг бошқа гигантлари ҳам Скоттнинг ривожланишини диққат билан кузатиб бормоқда. Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем ва Челси клублари ҳам ушбу иқтидорли футболчи учун курашга қўшилиши мумкин. Футболчининг нуфузи айниқса Англия терма жамоасига чақирув олганидан кейин кескин ошиб кетди.

Маълумотларга кўра, Алекс Скотт ўтган йилнинг ноябрь ойида терма жамоага жалб этилган ва Томас Тухел бошчилигидаги Флорида штатидаги йиғинларда иштирок этган. Гарчи у ҳали расмий ўйинларда дебют қилмаган бўлса-да, бундай тажриба унинг трансфер бозоридаги нархини сезиларли даражада кўтарди. Борнмут эса бундай қимматбаҳо активни осонликча қўлдан чиқармоқчи эмас.

Борнмутнинг рад жавобидан сўнг, Арсенал бошқа вариантларни кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда. Лондонликлар эндиликда Нюкасл Юнайтед юлдузлари — Бруно Гуимараес ва Сандро Тонали номзодларига эътибор қаратмоқда. Goal.com нашрининг ёзишича, ҳозирда Гуимараеснинг трансфери кўпроқ ҳақиқатга яқин, чунки Тоналининг трансфер нархи жуда юқори деб баҳоланмоқда.

Арсенал жамоаси трансфер ойнаси ёпилгунга қадар камида битта юқори савияли ярим ҳимоячини таркибга қўшиб олишни ният қилган. Агар Алекс Скотт варианти бутунлай ёпилса, клуб бор эътиборини Нюкасл билан музокараларга қаратади. Ҳар ҳолда, Микел Артета жамоасининг марказий қисмини янгилаш зарурлигини яхши тушуниб турибди.

АрсеналБорнмутТрансферАнглия Премер-лигасиАлекс Скотт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Карло Анчелотти нима учун Неймарни Японияга қарши ўйинда майдонга туширмади?Карло Анчелотти нима учун Неймарни Японияга қарши ўйинда майдонга туширмади?Бугун, 02:37Нико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид ёш юлдуз устидан назоратни сақлаб қолдиНико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид ёш юлдуз устидан назоратни сақлаб қолдиБугун, 01:38Астон Вилла Морган Роджерс учун рекорд даражадаги трансфер нархини белгиладиАстон Вилла Морган Роджерс учун рекорд даражадаги трансфер нархини белгиладиБугун, 01:15Германия — Парагвай: 1/8 финал йўлланмаси учун таркиблар эълон қилиндиГермания — Парагвай: 1/8 финал йўлланмаси учун таркиблар эълон қилиндиБугун, 01:04Германия ва Парагвай ўйинини сайтимизда жонли кузатиб борингГермания ва Парагвай ўйинини сайтимизда жонли кузатиб борингБугун, 01:01Диде Дешам: Килиан Мбаппе ўзининг махсус миссиясини бажаришга киришганДиде Дешам: Килиан Мбаппе ўзининг махсус миссиясини бажаришга киришганБугун, 00:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди