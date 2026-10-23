Штутгарт — Б. Мёнхенгладбах: таркиблар ва жонли матн

Германия Бундеслигаси доирасидаги Штутгарт — Б. Мёнхенгладбах учрашуви 23 октябр, 23:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Штутгарт бошланғич таркиби: 41. Займен Д., 22. Ассиньон Л., 9. Демирович Э., 10. Фюрих К., 3. Хендрикс Р., 29. Ельч Ф., 16. Каразор А., 7. Миттельштадт М., 17. Пейчинович Д., 44. Зауэр Л., 6. Штиллер А.

Штутгарт захирадагилари: 2. Ал Дахил А., 1. Бредлоу Ф., 24. Шабо Ж., 18. Левелинг Дж., 21. Премель Г., 8. Шпальт Й., 20. Стергиу Л., 26. Ундав Д.

Штутгарт бош мураббийи: Хёнесс С.

Б. Мёнхенгладбах бошланғич таркиби: 1. Николас М., 38. Болин Ҳ., 2. Кьяродиа Ф. С., 14. Ҳашиока Д., 18. Мачино С., 36. Моҳя В., 10. Нойҳаус Ф., 16. Сандер П., 29. Скалли Ж., 26. Уллрич Л., 47. Уно З.

Б. Мёнхенгладбах бош мураббийи: Блессин А.