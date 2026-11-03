Галатасарой — Штутгарт: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Галатасарой — Штутгарт учрашуви 3 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Галатасарой бошланғич таркиби: 1. Чакир У., 11. Акгун Й., 42. Бардакчи А. (капитан), 83. Батраков А., 4. Якобс И., 99. Лемина М., 45. Осимхен В., 7. Саллаи Р., 6. Санчес Д., 34. Торрейра Л., 53. Йилмаз Б.
Галатасарой захирадагилари: 3. Битшиабу Э., 17. Элмали Э., 8. Габриэль Сара, 21. Гюль Д., 20. Гюндоган И., 19. Гювенч Г., 27. Леао Р., 74. Нхага Р., 10. Сане Л., 90. Синго У., 18. Угочукву Л., 24. Йилмаз Ж.
Галатасарой бош мураббийи: Бурук О.
Штутгарт бошланғич таркиби: 1. Бредлоу Ф., 24. Шабо Ж., 9. Демирович Э., 11. Эль-Ханнус Б., 10. Фюрих К., 3. Хендрикс Р., 16. Каразор А., 18. Левелинг Дж., 7. Миттельштадт М., 21. Премель Г., 26. Ундав Д. (капитан).
Штутгарт захирадагилари: 2. Ал Дахил А., 22. Ассиньон Л., 33. Функ М., 14. Хакес Л., 29. Ельч Ф., 43. Маланга Ж., 28. Нартей Н., 17. Пейчинович Д., 41. Займен Д., 47. Шпальт Й., 8. Томас Т.
Штутгарт бош мураббийи: Хёнесс С.
Изоҳлар 0
…