Галатасарой — Штутгарт: таркиблар ва жонли матн

·12·Спорт
Галатасарой — Штутгарт: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги Галатасарой — Штутгарт учрашуви 3 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Галатасарой бошланғич таркиби: 1. Чакир У., 11. Акгун Й., 42. Бардакчи А. (капитан), 83. Батраков А., 4. Якобс И., 99. Лемина М., 45. Осимхен В., 7. Саллаи Р., 6. Санчес Д., 34. Торрейра Л., 53. Йилмаз Б.

Галатасарой захирадагилари: 3. Битшиабу Э., 17. Элмали Э., 8. Габриэль Сара, 21. Гюль Д., 20. Гюндоган И., 19. Гювенч Г., 27. Леао Р., 74. Нхага Р., 10. Сане Л., 90. Синго У., 18. Угочукву Л., 24. Йилмаз Ж.

Галатасарой бош мураббийи: Бурук О.

Штутгарт бошланғич таркиби: 1. Бредлоу Ф., 24. Шабо Ж., 9. Демирович Э., 11. Эль-Ханнус Б., 10. Фюрих К., 3. Хендрикс Р., 16. Каразор А., 18. Левелинг Дж., 7. Миттельштадт М., 21. Премель Г., 26. Ундав Д. (капитан).

Штутгарт захирадагилари: 2. Ал Дахил А., 22. Ассиньон Л., 33. Функ М., 14. Хакес Л., 29. Ельч Ф., 43. Маланга Ж., 28. Нартей Н., 17. Пейчинович Д., 41. Займен Д., 47. Шпальт Й., 8. Томас Т.

Штутгарт бош мураббийи: Хёнесс С.

ГалатасаройШтутгартЧемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Штутгарт — Атл. Мадрид: таркиблар ва жонли матнШтутгарт — Атл. Мадрид: таркиблар ва жонли матн20 октябр 23:03Слован Братислава — Штутгарт: таркиблар ва жонли матнСлован Братислава — Штутгарт: таркиблар ва жонли матн14 октябр 23:41Лилль — Галатасарой: таркиблар ва жонли матнЛилль — Галатасарой: таркиблар ва жонли матн21 октябр 20:31«Бунақасини умримда кўрмаганман»: Родри «Галатасарой»га қарши ўйин ҳақида гапирди«Бунақасини умримда кўрмаганман»: Родри «Галатасарой»га қарши ўйин ҳақида гапирди14 октябр 20:37Леверкузенда сенсация: “Штутгарт” “Байер”ни 4:2 ҳисобида таслим этдиЛеверкузенда сенсация: “Штутгарт” “Байер”ни 4:2 ҳисобида таслим этди31 октябр 22:03Байер Леверкузен — Штутгарт: таркиблар ва жонли матнБайер Леверкузен — Штутгарт: таркиблар ва жонли матн31 октябр 18:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози