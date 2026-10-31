Леверкузенда сенсация: “Штутгарт” “Байер”ни 4:2 ҳисобида таслим этди

·22·Спорт
Леверкузенда сенсация: “Штутгарт” “Байер”ни 4:2 ҳисобида таслим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Германия Бундеслигасининг 8-турида «Баер» ўз майдонида «Штутгарт»га 2:4 ҳисобида мағлуб бўлди.
  • Меҳмонлар сафида Эрмедин Демирович дубл қайд этган бўлса, Жейми Левелинг ва Билол Эл-Ханнус биттадан гол уриб, жамоасининг ғалабасини таъминлади.
  • «Баер» таркибида Патрик Шик ва Иброҳим Маза ўз номини таблога ёздириб қўйди.
  • Параллел кечган баҳсда «РБ Лейпсиг» сафарда «Шалке»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, турнир жадвалида 3-ўринга кўтарилиб олди.

Германия Бундеслигасининг 8-тури доирасида кечган икки муҳим беллашув якунланди. Леверкузендаги «БайАрена» стадионида ҳақиқий голлар фестивали гувоҳига айланган мухлислар кутилмаган сенсацияга гувоҳ бўлишди — турнир пешқадамлари сафида бораётган «Байер» ўз майдонида «Штутгарт»га 2:4 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйди.

Параллель равишда кечган яна бир қарама-қаршиликда эса «РБ Лейпциг» сафарда «Шалке» устидан ишончли ғалабага эришиб, чемпионлик пойгасидаги позициясини мустаҳкамлади.

Леверкузендаги драма: Демировичдан бенефис ва «Штутгарт» ғалабаси

«Байер» ва «Штутгарт» тўқнашуви илк дақиқалардан очиқ ва кескин ҳужумлар остида бошланди:

  • Меҳмонларнинг шиддатли старти: 14-дақиқада Эрмедин Демирович ҳисобни очган бўлса, 22-дақиқада Жейми Левелинг фарқни иккитага оширди;

  • Шикнинг жавоби: Мезбонлар сафида 28-дақиқада тажрибали ҳужумчи Патрик Шик жавоб тўпини киритиб, интригани қайтарди;

  • «Штутгарт»нинг ҳал қилувчи зарбалари: Иккинчи бўлим бошида, 51-дақиқада Билол Эл-Ханнус ҳисобни 1:3 кўринишига келтирди, 65-дақиқада эса Демирович дублни расмийлаштириб, ўйин тақдирини деярли ҳал қилди;

  • Сўнгги уриниш: 79-дақиқада Иброҳим Маза томонидан киритилган гол «Байер»ни мағлубиятдан қутқариб қола олмади — якуний ҳисоб 2:4.

Ушбу ғалабадан сўнг «Штутгарт» очколари сонини 12 тага етказиб олган бўлса, 13 очкода тўхтаб қолган «Байер» 6-поғонада қолди.

Гельзенкирхендаги ишонч: «Лейпциг» кучли учликда

Турнир жадвалининг қуйи қисмида бораётган «Шалке» майдонига сафар уюштирган «Лейпциг» ўз классини тўлиқ намоён қилди:

  • Нуса ва Ромулодан голлар: 37-дақиқада Антонио Нуса ҳисобни очди, 78-дақиқада эса Ромуло меҳмонларнинг иккинчи голини киритиб, 2:0 ҳисобидаги ғалабани мустаҳкамлади;

  • Жадвалдаги сакраш: Қўлга киритилган 3 очко эвазига «Лейпциг» 18 очко жамғариб, турнир жадвалининг 3-поғонасига кўтарилди. 6 очкога эга «Шалке» эса хавфли 17-ўринда қолиб кетмоқда.

Ўйинлар протоколи ва таркиблар

«Байер» — «Штутгарт» 2:4

  • Голлар: Шик (28), Маза (79) — Демирович (14, 65), Левелинг (22), Эл-Ханнус (51).

  • «Байер»: Флеккен, Гутеррес, Куанса, Тапсоба, Медина, Фернандес, Гарсия (Бонифас, 83), Васкес (Хофманн, 62), Маза, Морейра (Тилман, 75), Шик.

  • «Штутгарт»: Займан, Левелинг, Жаке (Елч, 65), Шабо, Хендрикс, Каразор, Прёмел, Эл-Ханнус, Ундав (Нартей, 72), Фюрих, Демирович.

«Шалке» — «Лейпциг» 0:2

  • Голлар: Нуса (37), Ромуло (78).

  • «Шалке»: Кариус, Катич, Куручай, Беккер (Эбимбе, 83), Танака, Адаму (Любичич, 57), Караман, Аушиш, Ойхон (Жеко, 68), Ҳван Хи Чхан (Ласм, 83).

  • «Лейпциг»: Вандервордт, Люкеба, Раум, Хенрикс (Баку, 76), Орбан, Райц (Баумгартнер, 61), Эл-Айнауи, Банзузи (Зайвалд, 85), Нуса, Груда (Гомис, 76), Ромуло (Бакайоко, 85).

БундеслигаБайер ЛеверкузенШтутгартРБ Лейпциг
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Байер Леверкузен — Штутгарт: таркиблар ва жонли матнБайер Леверкузен — Штутгарт: таркиблар ва жонли матнБугун 18:28Германияда 7-тур драматик бошланди: Гладбахликлар ирода кўрсатиб, 3 очкони илиб кетдиГерманияда 7-тур драматик бошланди: Гладбахликлар ирода кўрсатиб, 3 очкони илиб кетди24 октябр 07:10Хоффенхайм — Байер Леверкузен: таркиблар ва жонли матнХоффенхайм — Байер Леверкузен: таркиблар ва жонли матн25 октябр 18:26Европа Лигасида 3-тур натижалари: «Ювентус» очко йўқотди, “Марсель” мағлуб бўлдиЕвропа Лигасида 3-тур натижалари: «Ювентус» очко йўқотди, “Марсель” мағлуб бўлди23 октябр 07:59ОФИ Крит — Байер Леверкузен: таркиблар ва жонли матнОФИ Крит — Байер Леверкузен: таркиблар ва жонли матн22 октябр 20:48Байер Леверкузен — Фрайбург: таркиблар ва жонли матнБайер Леверкузен — Фрайбург: таркиблар ва жонли матн18 октябр 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози