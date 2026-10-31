Леверкузенда сенсация: “Штутгарт” “Байер”ни 4:2 ҳисобида таслим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Германия Бундеслигасининг 8-турида «Баер» ўз майдонида «Штутгарт»га 2:4 ҳисобида мағлуб бўлди.
- Меҳмонлар сафида Эрмедин Демирович дубл қайд этган бўлса, Жейми Левелинг ва Билол Эл-Ханнус биттадан гол уриб, жамоасининг ғалабасини таъминлади.
- «Баер» таркибида Патрик Шик ва Иброҳим Маза ўз номини таблога ёздириб қўйди.
- Параллел кечган баҳсда «РБ Лейпсиг» сафарда «Шалке»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, турнир жадвалида 3-ўринга кўтарилиб олди.
Германия Бундеслигасининг 8-тури доирасида кечган икки муҳим беллашув якунланди. Леверкузендаги «БайАрена» стадионида ҳақиқий голлар фестивали гувоҳига айланган мухлислар кутилмаган сенсацияга гувоҳ бўлишди — турнир пешқадамлари сафида бораётган «Байер» ўз майдонида «Штутгарт»га 2:4 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйди.
Параллель равишда кечган яна бир қарама-қаршиликда эса «РБ Лейпциг» сафарда «Шалке» устидан ишончли ғалабага эришиб, чемпионлик пойгасидаги позициясини мустаҳкамлади.
Леверкузендаги драма: Демировичдан бенефис ва «Штутгарт» ғалабаси
«Байер» ва «Штутгарт» тўқнашуви илк дақиқалардан очиқ ва кескин ҳужумлар остида бошланди:
Меҳмонларнинг шиддатли старти: 14-дақиқада Эрмедин Демирович ҳисобни очган бўлса, 22-дақиқада Жейми Левелинг фарқни иккитага оширди;
Шикнинг жавоби: Мезбонлар сафида 28-дақиқада тажрибали ҳужумчи Патрик Шик жавоб тўпини киритиб, интригани қайтарди;
«Штутгарт»нинг ҳал қилувчи зарбалари: Иккинчи бўлим бошида, 51-дақиқада Билол Эл-Ханнус ҳисобни 1:3 кўринишига келтирди, 65-дақиқада эса Демирович дублни расмийлаштириб, ўйин тақдирини деярли ҳал қилди;
Сўнгги уриниш: 79-дақиқада Иброҳим Маза томонидан киритилган гол «Байер»ни мағлубиятдан қутқариб қола олмади — якуний ҳисоб 2:4.
Ушбу ғалабадан сўнг «Штутгарт» очколари сонини 12 тага етказиб олган бўлса, 13 очкода тўхтаб қолган «Байер» 6-поғонада қолди.
Гельзенкирхендаги ишонч: «Лейпциг» кучли учликда
Турнир жадвалининг қуйи қисмида бораётган «Шалке» майдонига сафар уюштирган «Лейпциг» ўз классини тўлиқ намоён қилди:
Нуса ва Ромулодан голлар: 37-дақиқада Антонио Нуса ҳисобни очди, 78-дақиқада эса Ромуло меҳмонларнинг иккинчи голини киритиб, 2:0 ҳисобидаги ғалабани мустаҳкамлади;
Жадвалдаги сакраш: Қўлга киритилган 3 очко эвазига «Лейпциг» 18 очко жамғариб, турнир жадвалининг 3-поғонасига кўтарилди. 6 очкога эга «Шалке» эса хавфли 17-ўринда қолиб кетмоқда.
Ўйинлар протоколи ва таркиблар
«Байер» — «Штутгарт» 2:4
Голлар: Шик (28), Маза (79) — Демирович (14, 65), Левелинг (22), Эл-Ханнус (51).
«Байер»: Флеккен, Гутеррес, Куанса, Тапсоба, Медина, Фернандес, Гарсия (Бонифас, 83), Васкес (Хофманн, 62), Маза, Морейра (Тилман, 75), Шик.
«Штутгарт»: Займан, Левелинг, Жаке (Елч, 65), Шабо, Хендрикс, Каразор, Прёмел, Эл-Ханнус, Ундав (Нартей, 72), Фюрих, Демирович.
«Шалке» — «Лейпциг» 0:2
Голлар: Нуса (37), Ромуло (78).
«Шалке»: Кариус, Катич, Куручай, Беккер (Эбимбе, 83), Танака, Адаму (Любичич, 57), Караман, Аушиш, Ойхон (Жеко, 68), Ҳван Хи Чхан (Ласм, 83).
«Лейпциг»: Вандервордт, Люкеба, Раум, Хенрикс (Баку, 76), Орбан, Райц (Баумгартнер, 61), Эл-Айнауи, Банзузи (Зайвалд, 85), Нуса, Груда (Гомис, 76), Ромуло (Бакайоко, 85).
Изоҳлар 0
…