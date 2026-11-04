“Галатасарой” Истанбулда “Штутгарт”ни таслим этди, “Спортинг” кучли бешликка кирди

·30·Спорт
“Галатасарой” Истанбулда “Штутгарт”ни таслим этди, “Спортинг” кучли бешликка кирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Чемпионлар лигасининг 4-турида «Галатасарой» ўз майдонида «Штутгарт»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди, «Sporting» эса сафарда «Шахтёр» устидан минимал ғалабага эришди.
  • Истанбулдаги баҳсда Батраков уч дақиқа ичида дубл қайд этиб, жамоасига муҳим очколарни тақдим этди.
  • Лиссабонликлар эса Усмон Думбиянинг голи эвазига 9 очко билан турнир жадвалининг 5-поғонасига кўтарилиб олди.

Европа Чемпионлар лигаси 4-турининг навбатдаги учрашувлари шиддатли курашлар ва муҳим очколар тақсимоти билан ёдда қолди. Истанбулда Германиянинг кучли жамоаларидан бири «Штутгарт»ни қабул қилган «Галатасарой» дастлабки дақиқаларданоқ босим ўтказиб, ишончли 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди.

Параллел равишда кечган яна бир қарама-қаршиликда эса Лиссабоннинг «Спортинг» клуби сафарда Украинанинг «Шахтёр» жамоаси устидан минимал ҳисобдаги муҳим ғалабани илиб кетди.

Батраковнинг 3 дақиқалик бенефиси: «Галатасарой»дан тезкор зарба

«Али Сами Ен» стадионидаги қайноқ муҳит мезбонларга дастлабки дақиқалардан катта устунлик берди:

  • 12 ва 15-дақиқаларда икки гол: Баҳснинг қаҳрамонига айланган Батраков атиги уч дақиқа ичида икки бор рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, тезкор дублни расмийлаштирди — 2:0;

  • Немисларнинг ожизлиги: Бундеслига вакили Дениз Ундав ва Эрмедин Демирович бошчилигидаги ҳужумчилар воситасида вазиятни ўнглашга қанчалик уринмасин, Истанбул клуби ҳимояси ҳамда посбон Уғуржон Чақир ўз дарвозаси дахлсизлигини ишончли сақлаб қолди;

  • Жадвалдаги силжиш: Муҳим ғалаба эвазига очколарини 6 тага етказган «Галатасарой» 14-поғонани банд этган бўлса, 7 очкода тўхтаган «Штутгарт» 8-ўринда қолди.

«Шахтёр» — «Спортинг»: Думбиянинг ягона зарбаси

Гуруҳ босқичида барқарор ўйин кўрсатаётган Лиссабон гранди яна бир муҳим сафар ўйинини ўз фойдасига ҳал этди:

  • 59-дақиқадаги ҳал қилувчи гол: Тенг курашлар остида кечган баҳс тақдирини иккинчи бўлимда Усмон Думбия томонидан йўлланган аниқ тўп ҳал қилди — 0:1;

  • «Спортинг» кучли бешликда: Лиссабонликлар очколарини 9 тага етказиб, умумий турнир жадвалининг 5-поғонасига мустаҳкам жойлашди. 4 очкоси бор «Шахтёр» эса 18-ўринга тушиб кетди.

ЕЧЛнинг ушбу тури плей-оффга тўғридан-тўғри йўл олувчи дастлабки саккизлик учун рақобатни ҳар қачонгидан ҳам кескинлаштириб юборди.

Европа Чемпионлар лигасиГалатасаройСпортингШтутгарт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Галатасарой — Штутгарт: таркиблар ва жонли матнГалатасарой — Штутгарт: таркиблар ва жонли матнКеча 21:33Леверкузенда сенсация: “Штутгарт” “Байер”ни 4:2 ҳисобида таслим этдиЛеверкузенда сенсация: “Штутгарт” “Байер”ни 4:2 ҳисобида таслим этди31 октябр 22:03Байер Леверкузен — Штутгарт: таркиблар ва жонли матнБайер Леверкузен — Штутгарт: таркиблар ва жонли матн31 октябр 18:28Германияда 7-тур драматик бошланди: Гладбахликлар ирода кўрсатиб, 3 очкони илиб кетдиГерманияда 7-тур драматик бошланди: Гладбахликлар ирода кўрсатиб, 3 очкони илиб кетди24 октябр 07:10Штутгарт — Б. Мёнхенгладбах: таркиблар ва жонли матнШтутгарт — Б. Мёнхенгладбах: таркиблар ва жонли матн23 октябр 22:28Штутгарт — Атл. Мадрид: таркиблар ва жонли матнШтутгарт — Атл. Мадрид: таркиблар ва жонли матн20 октябр 23:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози