“Галатасарой” Истанбулда “Штутгарт”ни таслим этди, “Спортинг” кучли бешликка кирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Чемпионлар лигасининг 4-турида «Галатасарой» ўз майдонида «Штутгарт»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди, «Sporting» эса сафарда «Шахтёр» устидан минимал ғалабага эришди.
- Истанбулдаги баҳсда Батраков уч дақиқа ичида дубл қайд этиб, жамоасига муҳим очколарни тақдим этди.
- Лиссабонликлар эса Усмон Думбиянинг голи эвазига 9 очко билан турнир жадвалининг 5-поғонасига кўтарилиб олди.
Европа Чемпионлар лигаси 4-турининг навбатдаги учрашувлари шиддатли курашлар ва муҳим очколар тақсимоти билан ёдда қолди. Истанбулда Германиянинг кучли жамоаларидан бири «Штутгарт»ни қабул қилган «Галатасарой» дастлабки дақиқаларданоқ босим ўтказиб, ишончли 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Параллел равишда кечган яна бир қарама-қаршиликда эса Лиссабоннинг «Спортинг» клуби сафарда Украинанинг «Шахтёр» жамоаси устидан минимал ҳисобдаги муҳим ғалабани илиб кетди.
Батраковнинг 3 дақиқалик бенефиси: «Галатасарой»дан тезкор зарба
«Али Сами Ен» стадионидаги қайноқ муҳит мезбонларга дастлабки дақиқалардан катта устунлик берди:
12 ва 15-дақиқаларда икки гол: Баҳснинг қаҳрамонига айланган Батраков атиги уч дақиқа ичида икки бор рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, тезкор дублни расмийлаштирди — 2:0;
Немисларнинг ожизлиги: Бундеслига вакили Дениз Ундав ва Эрмедин Демирович бошчилигидаги ҳужумчилар воситасида вазиятни ўнглашга қанчалик уринмасин, Истанбул клуби ҳимояси ҳамда посбон Уғуржон Чақир ўз дарвозаси дахлсизлигини ишончли сақлаб қолди;
Жадвалдаги силжиш: Муҳим ғалаба эвазига очколарини 6 тага етказган «Галатасарой» 14-поғонани банд этган бўлса, 7 очкода тўхтаган «Штутгарт» 8-ўринда қолди.
«Шахтёр» — «Спортинг»: Думбиянинг ягона зарбаси
Гуруҳ босқичида барқарор ўйин кўрсатаётган Лиссабон гранди яна бир муҳим сафар ўйинини ўз фойдасига ҳал этди:
59-дақиқадаги ҳал қилувчи гол: Тенг курашлар остида кечган баҳс тақдирини иккинчи бўлимда Усмон Думбия томонидан йўлланган аниқ тўп ҳал қилди — 0:1;
«Спортинг» кучли бешликда: Лиссабонликлар очколарини 9 тага етказиб, умумий турнир жадвалининг 5-поғонасига мустаҳкам жойлашди. 4 очкоси бор «Шахтёр» эса 18-ўринга тушиб кетди.
ЕЧЛнинг ушбу тури плей-оффга тўғридан-тўғри йўл олувчи дастлабки саккизлик учун рақобатни ҳар қачонгидан ҳам кескинлаштириб юборди.
Изоҳлар 0
…