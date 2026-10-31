Байер Леверкузен — Штутгарт: таркиблар ва жонли матн

·6·Спорт
Байер Леверкузен — Штутгарт: таркиблар ва жонли матн

Германия Бундеслигаси доирасидаги Байер Леверкузен — Штутгарт учрашуви 31 октябр, 19:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Байер Леверкузен бошланғич таркиби: 1. Флеккен М., 6. Фернандес Э., 24. Гарсия А., 3. Гутьеррес М., 17. Лукас, 30. Маза И., 2. Медина Ф., 9. Морейра А., 4. Куанса Дж., 14. Шик П., 12. Тапсоба Э.

Байер Леверкузен захирадагилари: 8. Андрих Р., 28. Бласвих Я., 22. Бонифейс В., 37. Бак Д., 42. Калбрет М., 39. Доганай К., 7. Хофманн Й., 15. Оэрманн Т., 10. Тиллман М.

Байер Леверкузен бош мураббийи: Мартинес К.

Штутгарт бошланғич таркиби: 41. Займен Д., 24. Шабо Ж., 9. Демирович Э., 11. Эль-Ханнус Б., 10. Фюрих К., 3. Хендрикс Р., 14. Хакес Л., 16. Каразор А., 18. Левелинг Дж., 21. Премель Г., 26. Ундав Д.

Штутгарт захирадагилари: 2. Ал Дахил А., 22. Ассиньон Л., 1. Бредлоу Ф., 29. Ельч Ф., 7. Миттельштадт М., 28. Нартей Н., 17. Пейчинович Д., 47. Шпальт Й., 8. Томас Т.

Штутгарт бош мураббийи: Хёнесс С.

Байер ЛеверкузенШтутгартГермания Бундеслигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хоффенхайм — Байер Леверкузен: таркиблар ва жонли матнХоффенхайм — Байер Леверкузен: таркиблар ва жонли матн25 октябр 18:26Штутгарт — Б. Мёнхенгладбах: таркиблар ва жонли матнШтутгарт — Б. Мёнхенгладбах: таркиблар ва жонли матн23 октябр 22:28Байер Леверкузен — Фрайбург: таркиблар ва жонли матнБайер Леверкузен — Фрайбург: таркиблар ва жонли матн18 октябр 17:22Хамбургер СВ — Штутгарт: таркиблар ва жонли матнХамбургер СВ — Штутгарт: таркиблар ва жонли матн17 октябр 17:40Европа Лигасида 3-тур натижалари: «Ювентус» очко йўқотди, “Марсель” мағлуб бўлдиЕвропа Лигасида 3-тур натижалари: «Ювентус» очко йўқотди, “Марсель” мағлуб бўлди23 октябр 07:59ОФИ Крит — Байер Леверкузен: таркиблар ва жонли матнОФИ Крит — Байер Леверкузен: таркиблар ва жонли матн22 октябр 20:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози