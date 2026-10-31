Байер Леверкузен — Штутгарт: таркиблар ва жонли матн
Германия Бундеслигаси доирасидаги Байер Леверкузен — Штутгарт учрашуви 31 октябр, 19:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Байер Леверкузен бошланғич таркиби: 1. Флеккен М., 6. Фернандес Э., 24. Гарсия А., 3. Гутьеррес М., 17. Лукас, 30. Маза И., 2. Медина Ф., 9. Морейра А., 4. Куанса Дж., 14. Шик П., 12. Тапсоба Э.
Байер Леверкузен захирадагилари: 8. Андрих Р., 28. Бласвих Я., 22. Бонифейс В., 37. Бак Д., 42. Калбрет М., 39. Доганай К., 7. Хофманн Й., 15. Оэрманн Т., 10. Тиллман М.
Байер Леверкузен бош мураббийи: Мартинес К.
Штутгарт бошланғич таркиби: 41. Займен Д., 24. Шабо Ж., 9. Демирович Э., 11. Эль-Ханнус Б., 10. Фюрих К., 3. Хендрикс Р., 14. Хакес Л., 16. Каразор А., 18. Левелинг Дж., 21. Премель Г., 26. Ундав Д.
Штутгарт захирадагилари: 2. Ал Дахил А., 22. Ассиньон Л., 1. Бредлоу Ф., 29. Ельч Ф., 7. Миттельштадт М., 28. Нартей Н., 17. Пейчинович Д., 47. Шпальт Й., 8. Томас Т.
Штутгарт бош мураббийи: Хёнесс С.
Изоҳлар 0
…