Б. Мёнхенгладбах — Хоффенхайм: таркиблар ва жонли матн
Германия Бундеслигаси доирасидаги Б. Мёнхенгладбах — Хоффенхайм учрашуви 18 октябр, 20:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Б. Мёнхенгладбах бошланғич таркиби: 1. Николас М., 38. Болин Ҳ., 2. Кьяродиа Ф. С., 4. Дикс К., 3. Лидберг И., 36. Моҳя В., 10. Нойҳаус Ф., 16. Сандер П., 29. Скалли Ж., 26. Уллрич Л., 47. Уно З.
Б. Мёнхенгладбах захирадагилари: 33. Батц Д., 39. Данфа И. М., 25. Ҳак Р., 14. Ҳашиока Д., 20. Ҳеролд Д., 22. Конопля Я., 18. Мачино С., 34. Нгефак М., 7. Штогер К.
Б. Мёнхенгладбах бош мураббийи: Блессин А.
Хоффенхайм бошланғич таркиби: 1. Бауманн О. (капитан), 11. Асллани Ф., 7. Авдуллаху Л., 20. Конте Б., 34. Цоуфал В., 10. Гложек А., 2. Гранач Р., 19. Лемперле Т., 28. Мачида К., 22. Прасс А., 39. Ротс М.
Хоффенхайм захирадагилари: 18. Бургер В., 14. Дагим А., 15. Жандре В., 5. Кабак О., 27. Крамарич А., 47. Лассиг В., 32. Ленц К., 9. Мёрштедт М., 37. Филипп Л.
Хоффенхайм бош мураббийи: Ильцер К.
Изоҳлар 0
…