Б. Мёнхенгладбах — Хоффенхайм: таркиблар ва жонли матн

·0·Спорт
Б. Мёнхенгладбах — Хоффенхайм: таркиблар ва жонли матн

Германия Бундеслигаси доирасидаги Б. МёнхенгладбахХоффенхайм учрашуви 18 октябр, 20:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Б. Мёнхенгладбах бошланғич таркиби: 1. Николас М., 38. Болин Ҳ., 2. Кьяродиа Ф. С., 4. Дикс К., 3. Лидберг И., 36. Моҳя В., 10. Нойҳаус Ф., 16. Сандер П., 29. Скалли Ж., 26. Уллрич Л., 47. Уно З.

Б. Мёнхенгладбах захирадагилари: 33. Батц Д., 39. Данфа И. М., 25. Ҳак Р., 14. Ҳашиока Д., 20. Ҳеролд Д., 22. Конопля Я., 18. Мачино С., 34. Нгефак М., 7. Штогер К.

Б. Мёнхенгладбах бош мураббийи: Блессин А.

Хоффенхайм бошланғич таркиби: 1. Бауманн О. (капитан), 11. Асллани Ф., 7. Авдуллаху Л., 20. Конте Б., 34. Цоуфал В., 10. Гложек А., 2. Гранач Р., 19. Лемперле Т., 28. Мачида К., 22. Прасс А., 39. Ротс М.

Хоффенхайм захирадагилари: 18. Бургер В., 14. Дагим А., 15. Жандре В., 5. Кабак О., 27. Крамарич А., 47. Лассиг В., 32. Ленц К., 9. Мёрштедт М., 37. Филипп Л.

Хоффенхайм бош мураббийи: Ильцер К.

Б. МёнхенгладбахХоффенхаймГермания Бундеслигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хоффенхайм — Бешиктош: таркиблар ва жонли матнХоффенхайм — Бешиктош: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48Бундеслигада илк истеъфо!: Шармандали мағлубиятдан сўнг Ойген Полански бўшатилдиБундеслигада илк истеъфо!: Шармандали мағлубиятдан сўнг Ойген Полански бўшатилди13 сентябр 21:32Ноттингем — Арсенал: таркиблар ва жонли матнНоттингем — Арсенал: таркиблар ва жонли матнБугун 19:26Пари ФК — Ренн: таркиблар ва жонли матнПари ФК — Ренн: таркиблар ва жонли матнБугун 19:23Лорьян — Монако: таркиблар ва жонли матнЛорьян — Монако: таркиблар ва жонли матнБугун 19:20Лё-Авр — Осер: таркиблар ва жонли матнЛё-Авр — Осер: таркиблар ва жонли матнБугун 19:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...