Чемпионлар лигаси доирасидаги Интер — Штутгарт учрашуви 26 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Интер бошланғич таркиби: 1. Мартинес Ж., 25. Аканджи М., 23. Барелла Н. (капитан), 95. Бастони А., 31. Биссек Й., 30. Карлос Аугусто, 94. Эспозито Ф., 22. Мхитарян Х., 99. Спенс Д., 8. Сучич П., 9. Тюрам М.

Интер захирадагилари: 44. Бово Л., 12. Ди Дженнаро Р., 32. Димарко Ф., 17. Диуф А., 21. Жонс К., 53. Лавелли М., 11. Луис Энрике, 10. Мартинес Л., 28. Павар Б., 49. Проведель И., 5. Станкович А., 6. Стоунс Ж.

Интер бош мураббийи: Киву К.

Штутгарт бошланғич таркиби: 41. Займен Д., 24. Шабо Ж., 9. Демирович Э. (капитан), 11. Эль-Ханнус Б., 10. Фюрих К., 3. Хендрикс Р., 29. Ельч Ф., 7. Миттельштадт М., 28. Нартей Н., 47. Шпальт Й., 4. Вагноман Й.

Штутгарт захирадагилари: 2. Ал Дахил А., 22. Ассиньон Л., 1. Бредлоу Ф., 14. Хакес Л., 16. Каразор А., 18. Левелинг Дж., 17. Пейчинович Д., 21. Премель Г., 44. Зауэр Л., 6. Штиллер А., 8. Томас Т., 26. Ундав Д.

Штутгарт бош мураббийи: Хёнесс С.