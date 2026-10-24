Хайме Мунгиядан очиқ баёнот: Бектемир Мелиқўзиев билан қачон жанг бўлади?

·24·Спорт
Хайме Мунгиядан очиқ баёнот: Бектемир Мелиқўзиев билан қачон жанг бўлади?

Иккинчи ўрта вазн тоифасида WBA камари соҳиби, мексикалик чарм қўлқоп устаси Хайме Мунгия ўзбекистонлик даъвогар Бектемир Мелиқўзиевга қарши мажбурий титул ҳимояси бўйича муҳим баёнот берди.

Мунгия машҳур The Ring нашрига берган интервьюсида 31 октябрь куни Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд шаҳрида бўлиб ўтадиган тўқнашувдан сўнг, Мелиқўзиевга қарши октагон эмас, рингга чиқишга тўлиқ тайёрлигини ва ушбу жанг 2027 йилнинг биринчи ярмида ташкил этилишини маълум қилди.

«Тайёргарлик режасини буткул ўзгартириш керак»: Мелиқўзиев билан жанг нега кечикмоқда?

Бутунжаҳон бокс ассоциацияси (WBA) томонидан Хаймега ўзбекистонлик «Бек Булли» лақабли нокаутчи Бектемир Мелиқўзиевга қарши мажбурий ҳимоя жангини белгилаши чемпион учун кутилмаган янгилик бўлган:

  • Кутилмаган буйруқ: Мунгия аллақачон Ар-Риёддаги турнирга узоқ вақт давомида тайёргарлик кўриб келаётгани сабабли, ташкилот қарори режаларга тўғри келмаган;

  • Ўзига хос рақиб: Мексикалик боксчининг таъкидлашича, Бектемир Мелиқўзиевнинг кучли зарбаси ва ноодатий услуби туфайли унга қарши машғулотлар лагери ва тактикани бутунлай янгидан қуриш талаб этилади;

  • Аниқ муддат: Шу боисдан Мунгия рингга чиқишдан қочмаслигини, бироқ Мелиқўзиевга қарши ҳимоя баҳсини 2027 йилнинг дастлабки олти ойлигида ўтказишни режалаштирганини тасдиқлади.

Ар-Риёддаги синов ва Канело—Мбилли баҳси прогнози

Бектемир билан жангга қадар Мунгияни 31 октябрь куни навбатдаги муҳим синов кутмоқда:

  • Никита Зонга қарши баҳс: Хайме Ар-Риёдда германиялик Никита Зонга қарши рингга кўтарилади ва рақибини муддатидан олдин таслим этмоқчи: «Бу ажойиб жанг бўлади ва албатта нокаут ҳам қайд этилади», — деди чемпион;

  • Канелонинг ғалабасига ишонч: Шу бокс оқшомининг марказий баҳсида мексикалик суперюлдуз Сауль «Канело» Альварес ҳамда WBC чемпиони Кристиан Мбилли тўқнашади. Мунгия ушбу баҳсда ўз ҳамюрти Канелонинг муддатидан аввал — нокаут эвазига ғалаба қозонишини тахмин қилди.

Ўзбекистонлик бокс ихлосмандлари учун эса эндиликда асосий интрига — 31 октябрдаги баҳслардан сўнг Бектемир Мелиқўзиев ва Хайме Мунгия ўртасидаги чемпионлик тўқнашувининг расмий манзили ва аниқ санаси эълон қилиниши бўлади.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буйруқ чиқди»: Бектемир Мелиқўзиев - Хайме Мунгия чемпионлик жанги расман тасдиқландиБуйруқ чиқди»: Бектемир Мелиқўзиев - Хайме Мунгия чемпионлик жанги расман тасдиқланди22 сентябр 15:20Бектемир Мелиқўзиев WBA ва Хайме Мунгияни ҳурматсизликда айблаб, очиқ жангга чорладиБектемир Мелиқўзиев WBA ва Хайме Мунгияни ҳурматсизликда айблаб, очиқ жангга чорлади7 октябр 07:51 Бектемир Мелиқўзиевга АҚШлик боксчидан чақирув: эски жанг тириладими? Бектемир Мелиқўзиевга АҚШлик боксчидан чақирув: эски жанг тириладими?4 август 13:49Бектемир Мелиқўзиев WBA чемпиони Хайме Мунгиянинг пуллик таклифини рад этдиБектемир Мелиқўзиев WBA чемпиони Хайме Мунгиянинг пуллик таклифини рад этди8 октябр 21:42Бектемир Мелиқўзиевнинг навбатдаги рақиби ким бўлади?Бектемир Мелиқўзиевнинг навбатдаги рақиби ким бўлади?22 август 17:39Мелиқўзиевнинг кейинги жанги кимга қарши? Менежер аниқлик киритдиМелиқўзиевнинг кейинги жанги кимга қарши? Менежер аниқлик киритди23 август 19:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди