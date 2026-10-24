Хайме Мунгиядан очиқ баёнот: Бектемир Мелиқўзиев билан қачон жанг бўлади?
Иккинчи ўрта вазн тоифасида WBA камари соҳиби, мексикалик чарм қўлқоп устаси Хайме Мунгия ўзбекистонлик даъвогар Бектемир Мелиқўзиевга қарши мажбурий титул ҳимояси бўйича муҳим баёнот берди.
Мунгия машҳур The Ring нашрига берган интервьюсида 31 октябрь куни Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд шаҳрида бўлиб ўтадиган тўқнашувдан сўнг, Мелиқўзиевга қарши октагон эмас, рингга чиқишга тўлиқ тайёрлигини ва ушбу жанг 2027 йилнинг биринчи ярмида ташкил этилишини маълум қилди.
«Тайёргарлик режасини буткул ўзгартириш керак»: Мелиқўзиев билан жанг нега кечикмоқда?
Бутунжаҳон бокс ассоциацияси (WBA) томонидан Хаймега ўзбекистонлик «Бек Булли» лақабли нокаутчи Бектемир Мелиқўзиевга қарши мажбурий ҳимоя жангини белгилаши чемпион учун кутилмаган янгилик бўлган:
Кутилмаган буйруқ: Мунгия аллақачон Ар-Риёддаги турнирга узоқ вақт давомида тайёргарлик кўриб келаётгани сабабли, ташкилот қарори режаларга тўғри келмаган;
Ўзига хос рақиб: Мексикалик боксчининг таъкидлашича, Бектемир Мелиқўзиевнинг кучли зарбаси ва ноодатий услуби туфайли унга қарши машғулотлар лагери ва тактикани бутунлай янгидан қуриш талаб этилади;
Аниқ муддат: Шу боисдан Мунгия рингга чиқишдан қочмаслигини, бироқ Мелиқўзиевга қарши ҳимоя баҳсини 2027 йилнинг дастлабки олти ойлигида ўтказишни режалаштирганини тасдиқлади.
Ар-Риёддаги синов ва Канело—Мбилли баҳси прогнози
Бектемир билан жангга қадар Мунгияни 31 октябрь куни навбатдаги муҳим синов кутмоқда:
Никита Зонга қарши баҳс: Хайме Ар-Риёдда германиялик Никита Зонга қарши рингга кўтарилади ва рақибини муддатидан олдин таслим этмоқчи: «Бу ажойиб жанг бўлади ва албатта нокаут ҳам қайд этилади», — деди чемпион;
Канелонинг ғалабасига ишонч: Шу бокс оқшомининг марказий баҳсида мексикалик суперюлдуз Сауль «Канело» Альварес ҳамда WBC чемпиони Кристиан Мбилли тўқнашади. Мунгия ушбу баҳсда ўз ҳамюрти Канелонинг муддатидан аввал — нокаут эвазига ғалаба қозонишини тахмин қилди.
Ўзбекистонлик бокс ихлосмандлари учун эса эндиликда асосий интрига — 31 октябрдаги баҳслардан сўнг Бектемир Мелиқўзиев ва Хайме Мунгия ўртасидаги чемпионлик тўқнашувининг расмий манзили ва аниқ санаси эълон қилиниши бўлади.
Изоҳлар 0
…