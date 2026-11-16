Бектемир Мелиқўзиев чемпионлик жангига яқинлашмоқда: WBA расмий буйруқ берди

1 дақиқа ўқиш9
Бектемир Мелиқўзиев чемпионлик жангига яқинлашмоқда: WBA расмий буйруқ берди

Профессионал бокс оламида ҳамюртимиз иштирокидаги навбатдаги шов-шувли жанг борасида муҳим янгилик эълон қилинди. Мексиканинг нуфузли Izquierdazo нашри WBA Президенти Хильберто Мендозага таяниб хабар беришича, Бутунжаҳон бокс ассоциацияси (WBA) супер ўрта вазн тоифасида чемпионлик жангини ўтказиш бўйича расмий буйруқ берди.

30 кунлик муҳлат ва ким ошди савдоси хавфи

Манбанинг маълум қилишича, амалдаги жаҳон чемпиони мексикалик Хайме Мунгия ва мажбурий даъвогар сифатида эътироф этилаётган ҳамюртимиз Бектемир Мелиқўзиевнинг жамоаларига ўзаро келишувга эришиш учун 13 декабргача қарийб 30 кунлик муҳлат берилган.

Агар томонлар белгиланган муҳлат ичида шартнома шартлари бўйича муросага кела олмаса, жанг ҳуқуқи кимошди савдосига (аукционга) қўйилиши мумкин. Бунда гонорарлар тақсимоти 60/40 нисбатда амалга оширилиши белгиланган.

Жанг тафсилотлари ва шартлар

Маълумотлар

Амалдаги чемпион

Хайме Мунгия (Мексика, WBA чемпиони)

Мажбурий даъвогар

Бектемир Мелиқўзиев (Ўзбекистон)

Берилган муҳлат

13 декабргача келишувга эришиш (30 кун)

Тақсимот шарти

Келишув бўлмаса, 60/40 нисбатда кимошди савдоси

Жангнинг аҳамияти ва вазн тоифасидаги ҳолат

Хайме Мунгия ҳозирда супер ўрта вазн тоифасида WBA йўналиши бўйича жаҳон чемпиони мақомини сақлаб турибди. Ўзбекистонлик таниқли боксчи Бектемир Мелиқўзиев эса ўз вазн тоифасида юқори натижаларни қайд этиб, мазкур йўналиш бўйича камар учун расмий ва мажбурий даъвогар мақомини қўлга киритган эди. Ушбу жангнинг ташкил этилиши миллий боксимиз тарихида яна бир янги саҳифа очиши мумкин.

Сизнингча, Бектемир Мелиқўзиев Хайме Мунгияга қарши рингга чиқиб, чемпионлик камарини қўлга кирита оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари