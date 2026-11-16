Бектемир Мелиқўзиев чемпионлик жангига яқинлашмоқда: WBA расмий буйруқ берди
Профессионал бокс оламида ҳамюртимиз иштирокидаги навбатдаги шов-шувли жанг борасида муҳим янгилик эълон қилинди. Мексиканинг нуфузли Izquierdazo нашри WBA Президенти Хильберто Мендозага таяниб хабар беришича, Бутунжаҳон бокс ассоциацияси (WBA) супер ўрта вазн тоифасида чемпионлик жангини ўтказиш бўйича расмий буйруқ берди.
30 кунлик муҳлат ва ким ошди савдоси хавфи
Манбанинг маълум қилишича, амалдаги жаҳон чемпиони мексикалик Хайме Мунгия ва мажбурий даъвогар сифатида эътироф этилаётган ҳамюртимиз Бектемир Мелиқўзиевнинг жамоаларига ўзаро келишувга эришиш учун 13 декабргача қарийб 30 кунлик муҳлат берилган.
Агар томонлар белгиланган муҳлат ичида шартнома шартлари бўйича муросага кела олмаса, жанг ҳуқуқи кимошди савдосига (аукционга) қўйилиши мумкин. Бунда гонорарлар тақсимоти 60/40 нисбатда амалга оширилиши белгиланган.
Жанг тафсилотлари ва шартлар
Маълумотлар
Амалдаги чемпион
Хайме Мунгия (Мексика, WBA чемпиони)
Мажбурий даъвогар
Бектемир Мелиқўзиев (Ўзбекистон)
Берилган муҳлат
13 декабргача келишувга эришиш (30 кун)
Тақсимот шарти
Келишув бўлмаса, 60/40 нисбатда кимошди савдоси
Жангнинг аҳамияти ва вазн тоифасидаги ҳолат
Хайме Мунгия ҳозирда супер ўрта вазн тоифасида WBA йўналиши бўйича жаҳон чемпиони мақомини сақлаб турибди. Ўзбекистонлик таниқли боксчи Бектемир Мелиқўзиев эса ўз вазн тоифасида юқори натижаларни қайд этиб, мазкур йўналиш бўйича камар учун расмий ва мажбурий даъвогар мақомини қўлга киритган эди. Ушбу жангнинг ташкил этилиши миллий боксимиз тарихида яна бир янги саҳифа очиши мумкин.
Сизнингча, Бектемир Мелиқўзиев Хайме Мунгияга қарши рингга чиқиб, чемпионлик камарини қўлга кирита оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…