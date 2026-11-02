Сенсацион баёнот: Мунгия ва Мелиқўзиев ўртасида жаҳон чемпионлиги жанги бўладими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- WBA йўналишида супер ўрта вазн тоифаси чемпиони Хайме Мунгия навбатдаги жангини ўзбекистонлик Бектемир Мелиқўзиевга қарши ўтказиш ниятини билдирди.
- Мелиқўзиев айни вақтда WBA рейтингида биринчи ўринда турибди ва ташкилот томонидан чемпионлик камари учун расмий мажбурий даъвогар сифатида тасдиқланган.
- Мунгиянинг чемпионлик унвонини сақлаб қолиши учун ўзбекистонлик боксчи билан рингга чиқиши шарт ҳисобланади.
Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд шаҳрида кечган навбатдаги катта профессионал бокс оқшоми ўзбекистонлик чарм қўлқоп ихлосмандлари учун кутилмаган ва ҳаяжонли янгилик билан якунланди.
Супер ўрта вазн тоифасида WBA версияси бўйича амалдаги жаҳон чемпиони, мексикалик машҳур юлдуз Хайме Мунгия (47-2, 35 КО) ўз унвонини муваффақиятли ҳимоя қилганидан сўнг, навбатдаги жангини ҳамюртимиз Бектемир Мелиқўзиевга (17-1, 11 КО) қарши ўтказиш ниятида эканини очиқ-ойдин маълум қилди.
Ар-Риёддаги ғалаба ва рингдан туриб йўлланган даъват
Мунгия навбатдаги ҳимоя жангида россиялик енгилмас даъвогар Никита Зоняга (12-1-1, 10 КО) қарши рингга кўтарилди. Шиддатли кечган тўқнашувда ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонган чемпион, беллашув якунланиши биланоқ барчанинг эътиборини ўзбек боксчисига қаратди:
— Энди нима бўлади? Кейинги рақибинг ким бўлиши мумкин?
Хайме Мунгия: «Ҳали аниқ эмас, лекин менимча, бу Мелиқўзиев бўлади. Сен навбатдаги рақибсан, дўстим!»
Мунгия – Мелиқўзиев жанги нега муқаррар?
Ушбу тўқнашувнинг ташкил этилиш эҳтимоли шунчаки оғзаки чақириқ эмас, балки расмий мажбуриятларга асосланган:
WBA рейтингида 1-ўрин: Бектемир Мелиқўзиев супер ўрта вазн тоифасида (168 фунт) WBA ташкилотининг расмий рейтингида пешқадамлик қилмоқда;
Мажбурий даъвогар мақоми: Ташкилот Мелиқўзиевни чемпионлик камари учун расмий ва мажбурий даъвогар сифатида тасдиқлаган. Бу эса Мунгиянинг камарни сақлаб қолиш учун ўзбекистонлик нокаутчига қарши жангга кириши шартлигини англатади;
Йилнинг энг интригали тўқнашувларидан бири: Икки кучли зарба эгаси ва босимга асосланган ҳужумкор боксчининг ўзаро тўқнашуви халқаро промоутерлар ва Саудия Арабистони спорт ташкилотчилари учун ҳам катта даромадли супержанг ҳисобланади.
Агар томонлар музокараларни муваффақиятли якунласа, яқин ойларда профессионал бокс оламида ўзбек бокси тарихи учун улкан аҳамиятга эга чемпионлик жанги гувоҳига айланишимиз мумкин.
Изоҳлар 0
…