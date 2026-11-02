Сенсацион баёнот: Мунгия ва Мелиқўзиев ўртасида жаҳон чемпионлиги жанги бўладими?

·79·Спорт
Сенсацион баёнот: Мунгия ва Мелиқўзиев ўртасида жаҳон чемпионлиги жанги бўладими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • WBA йўналишида супер ўрта вазн тоифаси чемпиони Хайме Мунгия навбатдаги жангини ўзбекистонлик Бектемир Мелиқўзиевга қарши ўтказиш ниятини билдирди.
  • Мелиқўзиев айни вақтда WBA рейтингида биринчи ўринда турибди ва ташкилот томонидан чемпионлик камари учун расмий мажбурий даъвогар сифатида тасдиқланган.
  • Мунгиянинг чемпионлик унвонини сақлаб қолиши учун ўзбекистонлик боксчи билан рингга чиқиши шарт ҳисобланади.

Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд шаҳрида кечган навбатдаги катта профессионал бокс оқшоми ўзбекистонлик чарм қўлқоп ихлосмандлари учун кутилмаган ва ҳаяжонли янгилик билан якунланди.

Супер ўрта вазн тоифасида WBA версияси бўйича амалдаги жаҳон чемпиони, мексикалик машҳур юлдуз Хайме Мунгия (47-2, 35 КО) ўз унвонини муваффақиятли ҳимоя қилганидан сўнг, навбатдаги жангини ҳамюртимиз Бектемир Мелиқўзиевга (17-1, 11 КО) қарши ўтказиш ниятида эканини очиқ-ойдин маълум қилди.

Ар-Риёддаги ғалаба ва рингдан туриб йўлланган даъват

Мунгия навбатдаги ҳимоя жангида россиялик енгилмас даъвогар Никита Зоняга (12-1-1, 10 КО) қарши рингга кўтарилди. Шиддатли кечган тўқнашувда ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонган чемпион, беллашув якунланиши биланоқ барчанинг эътиборини ўзбек боксчисига қаратди:

— Энди нима бўлади? Кейинги рақибинг ким бўлиши мумкин?

Хайме Мунгия: «Ҳали аниқ эмас, лекин менимча, бу Мелиқўзиев бўлади. Сен навбатдаги рақибсан, дўстим!»

Мунгия – Мелиқўзиев жанги нега муқаррар?

Ушбу тўқнашувнинг ташкил этилиш эҳтимоли шунчаки оғзаки чақириқ эмас, балки расмий мажбуриятларга асосланган:

  • WBA рейтингида 1-ўрин: Бектемир Мелиқўзиев супер ўрта вазн тоифасида (168 фунт) WBA ташкилотининг расмий рейтингида пешқадамлик қилмоқда;

  • Мажбурий даъвогар мақоми: Ташкилот Мелиқўзиевни чемпионлик камари учун расмий ва мажбурий даъвогар сифатида тасдиқлаган. Бу эса Мунгиянинг камарни сақлаб қолиш учун ўзбекистонлик нокаутчига қарши жангга кириши шартлигини англатади;

  • Йилнинг энг интригали тўқнашувларидан бири: Икки кучли зарба эгаси ва босимга асосланган ҳужумкор боксчининг ўзаро тўқнашуви халқаро промоутерлар ва Саудия Арабистони спорт ташкилотчилари учун ҳам катта даромадли супержанг ҳисобланади.

Агар томонлар музокараларни муваффақиятли якунласа, яқин ойларда профессионал бокс оламида ўзбек бокси тарихи учун улкан аҳамиятга эга чемпионлик жанги гувоҳига айланишимиз мумкин.

Бектемир МелиқўзиевХайме МунгияWBAПрофессионал бокс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Альварес ва Мунгия рақибларини таслим этди: Ар-Риёддаги шов-шувли жанглар тафсилотиАльварес ва Мунгия рақибларини таслим этди: Ар-Риёддаги шов-шувли жанглар тафсилотиКеча 19:50Мелиқўзиев кутиб турадими?: Мунгиянинг Зонь билан камар ҳимояси жанги эълон қилиндиМелиқўзиев кутиб турадими?: Мунгиянинг Зонь билан камар ҳимояси жанги эълон қилинди14 октябр 13:47WBA Мунгия ва Никита Зонь ўртасидаги чемпионлик жангини тасдиқламадиWBA Мунгия ва Никита Зонь ўртасидаги чемпионлик жангини тасдиқламади10 октябр 07:00Бектемир Мелиқўзиев чемпионлик жангидан четлатилди, Мунгияга қулай рақиб топилдиБектемир Мелиқўзиев чемпионлик жангидан четлатилди, Мунгияга қулай рақиб топилди9 октябр 08:17Бектемир Мелиқўзиев чемпион билан жангдаги мисли кўрилмаган ён беришларини ошкор қилдиБектемир Мелиқўзиев чемпион билан жангдаги мисли кўрилмаган ён беришларини ошкор қилди8 октябр 21:46Бектемир Мелиқўзиев WBA ва Хайме Мунгияни ҳурматсизликда айблаб, очиқ жангга чорладиБектемир Мелиқўзиев WBA ва Хайме Мунгияни ҳурматсизликда айблаб, очиқ жангга чорлади7 октябр 07:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози