WBA камарига бир қадам: Ўзбек “Бульдозери” навбатдаги нокаутни нишонлади (видео)

·57·Спорт
WBA камарига бир қадам: Ўзбек “Бульдозери” навбатдаги нокаутни нишонлади (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Дубайда ўтган «МУКА Бохинг» турнирида ўзбекистонлик боксчи Бектемир Мелиқўзиев тожикистонлик Кароматулло Шариповни иккинчи раундда нокаутга учратди.
  • Мелиқўзиев жангнинг дастлабки сониялариданоқ агрессив босим ўтказиб, рақибини муддатидан аввал таслим этишга муваффақ бўлди.
  • Ушбу ғалаба WBA рейтингида мажбурий даъвогар бўлиб турган ҳамюртимизга чемпионлик камари учун мексикалик Хайме Мунгияга қарши рингга чиқиш имкониятини яқинлаштирди.

Бирлашган Араб Амирликларининг Дубай шаҳрида бўлиб ўтган нуфузли «MUKA Boxing» (Fury by the Sea) турнирининг марказий жангида ўзбекистонлик машҳур чарм қўлқоп устаси Бектемир Мелиқўзиев ўзининг навбатдаги ёрқин ғалабасини тантана қилди.

Иккинчи ўрта вазн тоифасида фаолият юритаётган ҳамюртимиз тожикистонлик тажрибали боксчи Кароматулло Шариповга қарши рингга кўтарилиб, баҳс тақдирини муддатидан аввал — иккинчи раунддаёқ ҳал қилди.

Тезкор босим ва 2-раунддаги муддатидан олдин нокаут

Nikki Beach майдончасида очиқ осмон остида ташкил этилган баҳсда Мелиқўзиев дастлабки сониялардан ташаббусни тўлиқ ўз қўлига олди:

  • Биринчи раунддаги босим: Бектемир ўзининг одатий агрессив ва кучли зарбалар серияси билан рақибини ҳимояланишга мажбур қилди ҳамда масофани қисқартириб, кучли зарбалар берди;

  • Ҳал қилувчи нокаут: Иккинчи раундда ўзбек боксчисининг кетма-кет оғир ҳужумларидан сўнг Кароматулло Шарипов зарбаларни қабул қилиб ололмади ва ҳакам жангни тўхтатиб, тоза нокаут қайд этди.

Жанг тафсилотлари ва боксчилар статистикаси

Кўрсаткичлар

Тафсилот

Турнир

MUKA Boxing (Fury by the Sea)

Ўтказилган сана

2026 йил 6 ноябрь

Манзил

Дубай, БАА (Nikki Beach майдончаси)

Жанг натижаси

2-раунд (муддатидан олдин нокаут)

Бектемир Мелиқўзиев рекорди

18 ғалаба, 1 мағлубият (12 та нокаут)

Кароматулло Шарипов рекорди

4 ғалаба, 3 мағлубият, 1 дуранг

Кейинги нишон — WBA камари ва Хайме Мунгия

Ушбу ғалаба ҳамюртимиз учун чемпионлик камари сари катта эшикларни очмоқда:

  • Мажбурий даъвогар мақоми: Бектемир Мелиқўзиев айни пайтда иккинчи ўрта вазн тоифасида WBA (Бутунжаҳон бокс ассоциацияси) рейтингида ташкилотнинг мажбурий даъвогари ҳисобланади;

  • Хайме Мунгияга қарши чемпионлик жанги: Бектемирнинг кейинги беллашуви ушбу дивизиондаги амалдаги WBA жаҳон чемпиони, мексикалик машҳур суперюлдуз Хайме Мунгияга қарши ўтказилиши кутилмоқда. Мазкур қарама-қаршилик ўзбек бокси тарихидаги энг катта чемпионлик тўқнашувларидан бирига айланиши мумкин.

Бектемир МелиқўзиевMUKA BoxingХайме МунгияWBA
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Титул жанги олдидан синов: Бектемир Мелиқўзиевнинг янги жанги тафсилотлариТитул жанги олдидан синов: Бектемир Мелиқўзиевнинг янги жанги тафсилотлари31 октябр 17:55Бектемир Мелиқўзиев Дубайда тожикистонлик рақибини 2-раунддаёқ нокаутга учратдиБектемир Мелиқўзиев Дубайда тожикистонлик рақибини 2-раунддаёқ нокаутга учратдиКеча 15:31Сенсацион баёнот: Мунгия ва Мелиқўзиев ўртасида жаҳон чемпионлиги жанги бўладими?Сенсацион баёнот: Мунгия ва Мелиқўзиев ўртасида жаҳон чемпионлиги жанги бўладими?2 ноябр 07:30Альварес ва Мунгия рақибларини таслим этди: Ар-Риёддаги шов-шувли жанглар тафсилотиАльварес ва Мунгия рақибларини таслим этди: Ар-Риёддаги шов-шувли жанглар тафсилоти1 ноябр 19:50Мелиқўзиев кутиб турадими?: Мунгиянинг Зонь билан камар ҳимояси жанги эълон қилиндиМелиқўзиев кутиб турадими?: Мунгиянинг Зонь билан камар ҳимояси жанги эълон қилинди14 октябр 13:47WBA Мунгия ва Никита Зонь ўртасидаги чемпионлик жангини тасдиқламадиWBA Мунгия ва Никита Зонь ўртасидаги чемпионлик жангини тасдиқламади10 октябр 07:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди