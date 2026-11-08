WBA камарига бир қадам: Ўзбек “Бульдозери” навбатдаги нокаутни нишонлади (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Дубайда ўтган «МУКА Бохинг» турнирида ўзбекистонлик боксчи Бектемир Мелиқўзиев тожикистонлик Кароматулло Шариповни иккинчи раундда нокаутга учратди.
- Мелиқўзиев жангнинг дастлабки сониялариданоқ агрессив босим ўтказиб, рақибини муддатидан аввал таслим этишга муваффақ бўлди.
- Ушбу ғалаба WBA рейтингида мажбурий даъвогар бўлиб турган ҳамюртимизга чемпионлик камари учун мексикалик Хайме Мунгияга қарши рингга чиқиш имкониятини яқинлаштирди.
Бирлашган Араб Амирликларининг Дубай шаҳрида бўлиб ўтган нуфузли «MUKA Boxing» (Fury by the Sea) турнирининг марказий жангида ўзбекистонлик машҳур чарм қўлқоп устаси Бектемир Мелиқўзиев ўзининг навбатдаги ёрқин ғалабасини тантана қилди.
Иккинчи ўрта вазн тоифасида фаолият юритаётган ҳамюртимиз тожикистонлик тажрибали боксчи Кароматулло Шариповга қарши рингга кўтарилиб, баҳс тақдирини муддатидан аввал — иккинчи раунддаёқ ҳал қилди.
Тезкор босим ва 2-раунддаги муддатидан олдин нокаут
Nikki Beach майдончасида очиқ осмон остида ташкил этилган баҳсда Мелиқўзиев дастлабки сониялардан ташаббусни тўлиқ ўз қўлига олди:
Биринчи раунддаги босим: Бектемир ўзининг одатий агрессив ва кучли зарбалар серияси билан рақибини ҳимояланишга мажбур қилди ҳамда масофани қисқартириб, кучли зарбалар берди;
Ҳал қилувчи нокаут: Иккинчи раундда ўзбек боксчисининг кетма-кет оғир ҳужумларидан сўнг Кароматулло Шарипов зарбаларни қабул қилиб ололмади ва ҳакам жангни тўхтатиб, тоза нокаут қайд этди.
Жанг тафсилотлари ва боксчилар статистикаси
Кўрсаткичлар
Тафсилот
Турнир
MUKA Boxing (Fury by the Sea)
Ўтказилган сана
2026 йил 6 ноябрь
Манзил
Дубай, БАА (Nikki Beach майдончаси)
Жанг натижаси
2-раунд (муддатидан олдин нокаут)
Бектемир Мелиқўзиев рекорди
18 ғалаба, 1 мағлубият (12 та нокаут)
Кароматулло Шарипов рекорди
4 ғалаба, 3 мағлубият, 1 дуранг
Кейинги нишон — WBA камари ва Хайме Мунгия
Ушбу ғалаба ҳамюртимиз учун чемпионлик камари сари катта эшикларни очмоқда:
Мажбурий даъвогар мақоми: Бектемир Мелиқўзиев айни пайтда иккинчи ўрта вазн тоифасида WBA (Бутунжаҳон бокс ассоциацияси) рейтингида ташкилотнинг мажбурий даъвогари ҳисобланади;
Хайме Мунгияга қарши чемпионлик жанги: Бектемирнинг кейинги беллашуви ушбу дивизиондаги амалдаги WBA жаҳон чемпиони, мексикалик машҳур суперюлдуз Хайме Мунгияга қарши ўтказилиши кутилмоқда. Мазкур қарама-қаршилик ўзбек бокси тарихидаги энг катта чемпионлик тўқнашувларидан бирига айланиши мумкин.
Изоҳлар 0
…