Хамза Шираз ва Жанибек Алимханули ўртасида чемпионлик жанги ўтказилади
WBO амалдаги чемпион Хамза Ширазга Жанибек Алимханулига қарши чемпионлик камарини ҳимоя қилиш бўйича буйруқ берди. Томонларга жанг шартлари, манзил ва гонорарларни келишиб олиш учун бир неча ҳафталик расмий музокара муддати берилди. WBO Жанибек Алимханули тақдим этган тиббий ҳужжат ва далилларни кўриб чиқиб, унинг ташкилот қоидаларини бузмаганини эълон қилди.
Профессионал бокснинг супер ўрта вазн тоифасида навбатдаги катта мегажангга расман старт берилмоқда. Нуфузли WBO (Бутунжаҳон бокс ташкилоти) амалдаги чемпион британлик Хамза Ширазга қозоғистонлик юлдуз боксчи Жанибек Алимханулига қарши чемпионлик камарини ҳимоя қилиш бўйича тўғридан-тўғри буйруқ чиқарди.
Дунёга машҳур ESPN нашрининг маълум қилишича, томонларга жанг шартлари, манзил ва гонорарларни келишиб олиш учун бир неча ҳафталик расмий музокара муддати берилган.
Допинг можароси ва WBO’нинг оқлов қарори
Жанибек Алимханули атрофидаги ноаниқликлар ниҳоят расман барҳам топди. Ўтган йили унинг қонида тақиқланган модда аниқлангани сабабли узоқ муддатли дисквалификация хавфи пайдо бўлган эди. Бироқ боксчи ўз вақтида ташкилотга зарур тиббий асослар ва далилларни тақдим этишга муваффақ бўлди:
«Алимханулида ўтган йили допинг аниқланган эди. Бироқ узоқ муддатга четлатилишидан олдин Жанибек WBO ташкилотига керакли барча тиббий ҳужжатлар ва расмий маълумотларни тақдим этди. Қўмита мазкур далилларни кўриб чиқиб, якунда қозоғистонлик боксчи WBO қоидаларини бузмаган деб топди», — дейилади ташкилотнинг расмий баёнотида.
Шу тариқа, барча шубҳалардан тўлиқ оқланган Алимханули супер ўрта вазн тоифаси чемпиони Хамза Ширазга қарши даъвогар мақомини сақлаб қолди.
Дивизиондаги ҳолат: Бектемир Мелиқўзиев топ-10 таликда
Ушбу вазн тоифасида юз бераётган кескин курашлар ўзбекистонлик бокс ихлосмандлари учун ҳам ниҳоятда қизиқ:
Бектемир Мелиқўзиев рейтингда 7-ўринда: Ўзбекистонлик маҳоратли чарм қўлқоп устаси, «Бек Булли» лақаби билан танилган Бектемир Мелиқўзиев WBO’нинг супер ўрта вазн тоифаси расмий рейтингида 7-поғонани эгаллаб турибди;
Камар учун кураш истиқболи: Хамза Шираз ва Жанибек Алимханули ўртасидаги жанг ушбу дивизионда чемпионлик навбатини кутаётган Бектемир Мелиқўзиев каби топ-жангчиларнинг келажакдаги титул имкониятларини ҳам аниқлаб беради.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…