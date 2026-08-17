Хамза Шираз ва Жанибек Алимханули ўртасида чемпионлик жанги ўтказилади

·3·Спорт
Хамза Шираз ва Жанибек Алимханули ўртасида чемпионлик жанги ўтказилади
Қисқача

WBO амалдаги чемпион Хамза Ширазга Жанибек Алимханулига қарши чемпионлик камарини ҳимоя қилиш бўйича буйруқ берди. Томонларга жанг шартлари, манзил ва гонорарларни келишиб олиш учун бир неча ҳафталик расмий музокара муддати берилди. WBO Жанибек Алимханули тақдим этган тиббий ҳужжат ва далилларни кўриб чиқиб, унинг ташкилот қоидаларини бузмаганини эълон қилди.

Профессионал бокснинг супер ўрта вазн тоифасида навбатдаги катта мегажангга расман старт берилмоқда. Нуфузли WBO (Бутунжаҳон бокс ташкилоти) амалдаги чемпион британлик Хамза Ширазга қозоғистонлик юлдуз боксчи Жанибек Алимханулига қарши чемпионлик камарини ҳимоя қилиш бўйича тўғридан-тўғри буйруқ чиқарди.

Дунёга машҳур ESPN нашрининг маълум қилишича, томонларга жанг шартлари, манзил ва гонорарларни келишиб олиш учун бир неча ҳафталик расмий музокара муддати берилган.

Допинг можароси ва WBO’нинг оқлов қарори

Жанибек Алимханули атрофидаги ноаниқликлар ниҳоят расман барҳам топди. Ўтган йили унинг қонида тақиқланган модда аниқлангани сабабли узоқ муддатли дисквалификация хавфи пайдо бўлган эди. Бироқ боксчи ўз вақтида ташкилотга зарур тиббий асослар ва далилларни тақдим этишга муваффақ бўлди:

«Алимханулида ўтган йили допинг аниқланган эди. Бироқ узоқ муддатга четлатилишидан олдин Жанибек WBO ташкилотига керакли барча тиббий ҳужжатлар ва расмий маълумотларни тақдим этди. Қўмита мазкур далилларни кўриб чиқиб, якунда қозоғистонлик боксчи WBO қоидаларини бузмаган деб топди», — дейилади ташкилотнинг расмий баёнотида.

Шу тариқа, барча шубҳалардан тўлиқ оқланган Алимханули супер ўрта вазн тоифаси чемпиони Хамза Ширазга қарши даъвогар мақомини сақлаб қолди.

Дивизиондаги ҳолат: Бектемир Мелиқўзиев топ-10 таликда

Ушбу вазн тоифасида юз бераётган кескин курашлар ўзбекистонлик бокс ихлосмандлари учун ҳам ниҳоятда қизиқ:

  • Бектемир Мелиқўзиев рейтингда 7-ўринда: Ўзбекистонлик маҳоратли чарм қўлқоп устаси, «Бек Булли» лақаби билан танилган Бектемир Мелиқўзиев WBO’нинг супер ўрта вазн тоифаси расмий рейтингида 7-поғонани эгаллаб турибди;

  • Камар учун кураш истиқболи: Хамза Шираз ва Жанибек Алимханули ўртасидаги жанг ушбу дивизионда чемпионлик навбатини кутаётган Бектемир Мелиқўзиев каби топ-жангчиларнинг келажакдаги титул имкониятларини ҳам аниқлаб беради.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон чемпионатида 17-тур рамзий терма жамоаси эълон қилиндиЎзбекистон чемпионатида 17-тур рамзий терма жамоаси эълон қилиндиБугун, 21:42Моуриньо кўзи кўкарган ҳолда кўриниш берди: Аслида нима бўлган эди?Моуриньо кўзи кўкарган ҳолда кўриниш берди: Аслида нима бўлган эди?Бугун, 21:36Элдор Шомуродов Америкага йўл оладими? MLS клуби унга қизиқмоқда!Элдор Шомуродов Америкага йўл оладими? MLS клуби унга қизиқмоқда!Бугун, 21:28EA FC 27 рейтинглари: Мбаппе ва Холанд чўккида, Месси кўтарилдиEA FC 27 рейтинглари: Мбаппе ва Холанд чўккида, Месси кўтарилдиБугун, 21:16Рома Родриго Мора трансфери бўйича Порту билан келишувга эришдиРома Родриго Мора трансфери бўйича Порту билан келишувга эришдиБугун, 20:57Диетмар Хаман Брэдли Барколя курашида Арсеналга устунлик бермоқдаДиетмар Хаман Брэдли Барколя курашида Арсеналга устунлик бермоқдаБугун, 20:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди