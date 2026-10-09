Бектемир Мелиқўзиев чемпионлик жангидан четлатилди, Мунгияга қулай рақиб топилди

·50·Спорт
Бектемир Мелиқўзиев чемпионлик жангидан четлатилди, Мунгияга қулай рақиб топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бектемир Мелиқўзиев WBA чемпиони Хайме Мунгияга қарши титул жангидан четлатилди.
  • Мексикалик чемпион ўзбек боксчиси ўрнига рейтингда 9-ўринда турган россиялик Никита Зоняга қарши ихтиёрий ҳимоя жангини ўтказади.
  • Мунгия жамоаси Бектемирга даъвогарлик навбатини бўшатиш учун пул таклиф қилган, бироқ Мелиқўзиев буни рад этиб, ҳатто Тошкентда бепул жанг ўтказишни ҳам таклиф қилган.

Профессионал бокснинг иккинчи ўрта вазн тоифасида кутилмаган ва очиқдан-очиқ баҳсли қарор қабул қилинди. WBA йўналиши бўйича 1-рақамли расмий мажбурий даъвогар бўлиб келаётган ҳамюртимиз Бектемир Мелиқўзиев амалдаги жаҳон чемпиони Хайме Мунгияга қарши титул баҳсидан расман маҳрум этилди.

DAZN Boxing берган расмий хабарга кўра, мексикалик чемпион ўзбек боксчиси билан мажбурий ҳимоя жангини ўтказиш ўрнига, камарини мутлақо бошқа рақибга қарши ихтиёрий ҳимоя қилиш имкониятига эга бўлди.

Ар-Риёддаги катта кард: Канело ва Мунгиянинг янги рақиби

Саудия Арабистонида режалаштирилган навбатдаги улкан бокс оқшоми таркиби эълон қилинди:

  • 31 октябрдаги супершоу: Riyadh Season промоутерлари Ар-Риёд шаҳрида бўлиб ўтадиган турнирнинг тўлиқ кардини тақдим этди;

  • Бош тўқнашув: Кечанинг марказий жангида собиқ мутлақ чемпион Сауль «Канело» Альварес мағлубиятсиз фаолият юритаётган Кристиан Мбиллига қарши WBC камари учун рингга кўтарилади;

  • Мунгиянинг қулай танлови: Кечанинг андеркардида Хайме Мунгия WBA чемпионлик унвонини ихтиёрий ҳимоя қилади. Унга рақиб сифатида рейтингда атиги 9-ўринда бораётган россиялик Никита Зоня танланди.

Муддат ва регламент топталди: 21 октябрь нега кутилмади?

WBA ташкилотининг ўзи чиқарган қарорига зид равишда ҳаракат қилгани бокс жамоатчилигида жиддий шубҳаларни уйғотди:

  • Бир йиллик даъвогар мақоми: Бектемир Мелиқўзиев бир йилдан кўпроқ вақт давомида рейтингда 1-поғонани сақлаб, чемпионлик жангини ҳалол кутиб келаётган эди;

  • Бузилган дедлайн: Сентябрь ойида ташкилот мажбурий жанг бўйича кўрсатма бериб, томонларга музокараларни якунлаш учун 21 октябргача расмий муҳлат тайинлаган эди;

  • Кутилмаган бурилиш: Белгиланган вақт тугашига ҳали қарийб икки ҳафта борлигига қарамай, ассоциация чемпионга рейтингнинг пастки қисмидаги боксчи билан жанг ўтказишга рухсат берди.

Рад этилган пуллар, бепул жанг ва Тошкент чорлови

Музокаралар давомида Мунгия жамоаси Бектемир билан тўқнашувдан оёқ тортиш учун барча йўлларни ишга солди:

  • «Step-aside» ҳийласи: Мексикаликлар Мелиқўзиевга даъвогарлик навбатини вақтинча бўшатиб, кутиб туриши учун махсус пуллик компенсация таклиф этган;

  • Мардонавор позиция: Ҳамюртимиз пулни кескин рад этиб: «Спорт қоидалари ҳурмат қилиниши шарт, мен камар учун ҳатто бепул (гонорарсиз) ва тестларсиз ҳам уришишга тайёрман», дея очиқ айтган эди;

  • Молиявий таклиф: Бектемир агар муаммо гонорарда бўлса, жангни Ўзбекистонда ўтказиш ва Мунгияга қўшимча ҳақ тўлаб беришни таклиф қилган, бироқ чемпион бу чақириқларни мутлақо жавобсиз қолдирган.

Кўплаб мустақил спорт экспертлари мексикалик чарм қўлқоп устаси Бектемир Мелиқўзиевнинг ҳалокатли зарбаларидан хавфсираб, ўз камарини сақлаб қолиш мақсадида Саудия промоутерлари кўмагида ушбу муросасиз тўқнашувни четлаб ўтганини таъкидламоқда. WBA ташкилотининг мажбурий даъвогар манфаатларини очиқдан-очиқ поймол қилгани эса халқаро бокс ташкилотларидаги шаффофлик масаласини яна бир бор сўроқ остида қолдирди.

Бектемир МелиқўзиевХайме МунгияWBAАр-Риёд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бектемир Мелиқўзиев чемпион билан жангдаги мисли кўрилмаган ён беришларини ошкор қилдиБектемир Мелиқўзиев чемпион билан жангдаги мисли кўрилмаган ён беришларини ошкор қилдиКеча 21:46Бектемир Мелиқўзиев WBA ва Хайме Мунгияни ҳурматсизликда айблаб, очиқ жангга чорладиБектемир Мелиқўзиев WBA ва Хайме Мунгияни ҳурматсизликда айблаб, очиқ жангга чорлади7 октябр 07:51Бектемир Мелиқўзиев WBA чемпиони Хайме Мунгиянинг пуллик таклифини рад этдиБектемир Мелиқўзиев WBA чемпиони Хайме Мунгиянинг пуллик таклифини рад этдиКеча 21:42Дўсматов қаерга ғойиб бўлди? WBA рейтингида ўзбек боксчилари бўйича шов-шувли ўзгаришларДўсматов қаерга ғойиб бўлди? WBA рейтингида ўзбек боксчилари бўйича шов-шувли ўзгаришларКеча 21:55Шаҳрам Ғиёсов илк мағлубиятидан кейин мухлисларга мурожаат қилдиШаҳрам Ғиёсов илк мағлубиятидан кейин мухлисларга мурожаат қилди25 май 12:57Буйруқ чиқди»: Бектемир Мелиқўзиев - Хайме Мунгия чемпионлик жанги расман тасдиқландиБуйруқ чиқди»: Бектемир Мелиқўзиев - Хайме Мунгия чемпионлик жанги расман тасдиқланди22 сентябр 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?