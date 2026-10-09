Бектемир Мелиқўзиев чемпионлик жангидан четлатилди, Мунгияга қулай рақиб топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бектемир Мелиқўзиев WBA чемпиони Хайме Мунгияга қарши титул жангидан четлатилди.
- Мексикалик чемпион ўзбек боксчиси ўрнига рейтингда 9-ўринда турган россиялик Никита Зоняга қарши ихтиёрий ҳимоя жангини ўтказади.
- Мунгия жамоаси Бектемирга даъвогарлик навбатини бўшатиш учун пул таклиф қилган, бироқ Мелиқўзиев буни рад этиб, ҳатто Тошкентда бепул жанг ўтказишни ҳам таклиф қилган.
Профессионал бокснинг иккинчи ўрта вазн тоифасида кутилмаган ва очиқдан-очиқ баҳсли қарор қабул қилинди. WBA йўналиши бўйича 1-рақамли расмий мажбурий даъвогар бўлиб келаётган ҳамюртимиз Бектемир Мелиқўзиев амалдаги жаҳон чемпиони Хайме Мунгияга қарши титул баҳсидан расман маҳрум этилди.
DAZN Boxing берган расмий хабарга кўра, мексикалик чемпион ўзбек боксчиси билан мажбурий ҳимоя жангини ўтказиш ўрнига, камарини мутлақо бошқа рақибга қарши ихтиёрий ҳимоя қилиш имкониятига эга бўлди.
Ар-Риёддаги катта кард: Канело ва Мунгиянинг янги рақиби
Саудия Арабистонида режалаштирилган навбатдаги улкан бокс оқшоми таркиби эълон қилинди:
31 октябрдаги супершоу: Riyadh Season промоутерлари Ар-Риёд шаҳрида бўлиб ўтадиган турнирнинг тўлиқ кардини тақдим этди;
Бош тўқнашув: Кечанинг марказий жангида собиқ мутлақ чемпион Сауль «Канело» Альварес мағлубиятсиз фаолият юритаётган Кристиан Мбиллига қарши WBC камари учун рингга кўтарилади;
Мунгиянинг қулай танлови: Кечанинг андеркардида Хайме Мунгия WBA чемпионлик унвонини ихтиёрий ҳимоя қилади. Унга рақиб сифатида рейтингда атиги 9-ўринда бораётган россиялик Никита Зоня танланди.
Муддат ва регламент топталди: 21 октябрь нега кутилмади?
WBA ташкилотининг ўзи чиқарган қарорига зид равишда ҳаракат қилгани бокс жамоатчилигида жиддий шубҳаларни уйғотди:
Бир йиллик даъвогар мақоми: Бектемир Мелиқўзиев бир йилдан кўпроқ вақт давомида рейтингда 1-поғонани сақлаб, чемпионлик жангини ҳалол кутиб келаётган эди;
Бузилган дедлайн: Сентябрь ойида ташкилот мажбурий жанг бўйича кўрсатма бериб, томонларга музокараларни якунлаш учун 21 октябргача расмий муҳлат тайинлаган эди;
Кутилмаган бурилиш: Белгиланган вақт тугашига ҳали қарийб икки ҳафта борлигига қарамай, ассоциация чемпионга рейтингнинг пастки қисмидаги боксчи билан жанг ўтказишга рухсат берди.
Рад этилган пуллар, бепул жанг ва Тошкент чорлови
Музокаралар давомида Мунгия жамоаси Бектемир билан тўқнашувдан оёқ тортиш учун барча йўлларни ишга солди:
«Step-aside» ҳийласи: Мексикаликлар Мелиқўзиевга даъвогарлик навбатини вақтинча бўшатиб, кутиб туриши учун махсус пуллик компенсация таклиф этган;
Мардонавор позиция: Ҳамюртимиз пулни кескин рад этиб: «Спорт қоидалари ҳурмат қилиниши шарт, мен камар учун ҳатто бепул (гонорарсиз) ва тестларсиз ҳам уришишга тайёрман», дея очиқ айтган эди;
Молиявий таклиф: Бектемир агар муаммо гонорарда бўлса, жангни Ўзбекистонда ўтказиш ва Мунгияга қўшимча ҳақ тўлаб беришни таклиф қилган, бироқ чемпион бу чақириқларни мутлақо жавобсиз қолдирган.
Кўплаб мустақил спорт экспертлари мексикалик чарм қўлқоп устаси Бектемир Мелиқўзиевнинг ҳалокатли зарбаларидан хавфсираб, ўз камарини сақлаб қолиш мақсадида Саудия промоутерлари кўмагида ушбу муросасиз тўқнашувни четлаб ўтганини таъкидламоқда. WBA ташкилотининг мажбурий даъвогар манфаатларини очиқдан-очиқ поймол қилгани эса халқаро бокс ташкилотларидаги шаффофлик масаласини яна бир бор сўроқ остида қолдирди.
Изоҳлар 0
…