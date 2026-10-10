WBA Мунгия ва Никита Зонь ўртасидаги чемпионлик жангини тасдиқламади

·39·Спорт
WBA Мунгия ва Никита Зонь ўртасидаги чемпионлик жангини тасдиқламади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бутунжаҳон бокс ассоциацияси (WBA)
  • Хайме Мунгия ва Никита Зон ўртасидаги иккинчи ўрта вазн тоифасидаги чемпионлик жангини расман тасдиқламади.
  • Ташкилот ўзбекистонлик Бектемир Мелиқўзиев мазкур вазн тоифасида WBA камарининг расмий даъвогари мақомида қолаётганини таъкидлади.
  • WBA қоидаларига кўра, амалдаги чемпион расмий мажбурий даъвогар билан жанг ўтказиши шарт, акс ҳолда камар вакант қолдирилиши мумкин.

Бутунжаҳон бокс ассоциацияси (WBA) иккинчи ўрта вазн тоифасида кутилаётган навбатдаги баҳслар бўйича муҳим расмий баёнот билан чиқди. Ташкилот мексикалик юлдуз Хайме Мунгия ҳамда германиялик Никита Зонь ўртасидаги жангни ҳозирча расман тасдиқламаганини маълум қилди.

Энг асосийси, ассоциация ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси Бектемир Мелиқўзиев мазкур вазн тоифасида WBA камарининг расмий даъвогари (mandatory challenger) мақомида қолаётганини қатъий таъкидлади.

Низоли вазият: Зонь билан жанг нега маъқулланмади?

Сўнгги кунларда халқаро бокс оламида Хайме Мунгия ва Никита Зонь ўртасида WBA чемпионлик камари учун тўқнашув ўтказилиши ҳақида хабарлар кенг тарқалган эди. Бироқ ассоциация раҳбарияти бунга расмий рухсат берилмаганини билдирди:

  • Мақомнинг бузилиши хавфи: Ташкилот қоидаларига кўра, амалдаги чемпион ёки вақтинчалик камар соҳиби расмий мажбурий даъвогар билан жанг ўтказиши керак;

  • Вазият назорат остида: WBA баёнотида қайд этилишича, ассоциация раҳбарияти Мунгия – Зонь жанги билан боғлиқ ҳолат ва тартиб-қоидаларни алоҳида кўриб чиқишини маълум қилган;

  • Расмий рухсатнинг йўқлиги: Шу сабабли Никита Зоннинг Хайме Мунгияга қарши чемпионлик жанги ташкилот томонидан ҳозирча расман маъқулланмаган.

WBA Мунгия ва Никита Зонь ўртасидаги чемпионлик жангини тасдиқламади

Мелиқўзиевнинг чемпионлик имконияти сақлаб қолинди

Ўзбекистонлик нокаутчи Бектемир «Белиқ» Мелиқўзиев учун мазкур янгилик муҳим аҳамиятга эга:

  • Биринчи рақамли даъвогар: WBA расмий рейтингида пешқадамлик қилаётган Мелиқўзиев камар учун бевосита жанг қилиш ҳуқуқига эга бўлиб турибди;

  • Навбатнинг сунъий айланиб ўтилишига йўл қўйилмайди: Агар ташкилот Мунгия – Зонь жангига розилик бермаса, Мунгия ўз камарини ҳимоя қилиш учун айнан Бектемирга қарши рингга кўтарилиши ёки камарни вакант қолдириши керак бўлади.

WBA раҳбарияти томонидан мазкур вазн тоифасидаги мажбурий ҳимоя жанги бўйича якуний қарор яқин кунларда расман эълон қилиниши кутилмоқда.

Бектемир МелиқўзиевWBAХайме МунгияНикита Зонь
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бектемир Мелиқўзиев чемпионлик жангидан четлатилди, Мунгияга қулай рақиб топилдиБектемир Мелиқўзиев чемпионлик жангидан четлатилди, Мунгияга қулай рақиб топилдиКеча 08:17Бектемир Мелиқўзиев чемпион билан жангдаги мисли кўрилмаган ён беришларини ошкор қилдиБектемир Мелиқўзиев чемпион билан жангдаги мисли кўрилмаган ён беришларини ошкор қилди8 октябр 21:46Бектемир Мелиқўзиев WBA ва Хайме Мунгияни ҳурматсизликда айблаб, очиқ жангга чорладиБектемир Мелиқўзиев WBA ва Хайме Мунгияни ҳурматсизликда айблаб, очиқ жангга чорлади7 октябр 07:51Бектемир Мелиқўзиев WBA чемпиони Хайме Мунгиянинг пуллик таклифини рад этдиБектемир Мелиқўзиев WBA чемпиони Хайме Мунгиянинг пуллик таклифини рад этди8 октябр 21:42Дўсматов қаерга ғойиб бўлди? WBA рейтингида ўзбек боксчилари бўйича шов-шувли ўзгаришларДўсматов қаерга ғойиб бўлди? WBA рейтингида ўзбек боксчилари бўйича шов-шувли ўзгаришлар8 октябр 21:55Шаҳрам Ғиёсов илк мағлубиятидан кейин мухлисларга мурожаат қилдиШаҳрам Ғиёсов илк мағлубиятидан кейин мухлисларга мурожаат қилди25 май 12:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?