WBA Мунгия ва Никита Зонь ўртасидаги чемпионлик жангини тасдиқламади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бутунжаҳон бокс ассоциацияси (WBA)
- Хайме Мунгия ва Никита Зон ўртасидаги иккинчи ўрта вазн тоифасидаги чемпионлик жангини расман тасдиқламади.
- Ташкилот ўзбекистонлик Бектемир Мелиқўзиев мазкур вазн тоифасида WBA камарининг расмий даъвогари мақомида қолаётганини таъкидлади.
- WBA қоидаларига кўра, амалдаги чемпион расмий мажбурий даъвогар билан жанг ўтказиши шарт, акс ҳолда камар вакант қолдирилиши мумкин.
Бутунжаҳон бокс ассоциацияси (WBA) иккинчи ўрта вазн тоифасида кутилаётган навбатдаги баҳслар бўйича муҳим расмий баёнот билан чиқди. Ташкилот мексикалик юлдуз Хайме Мунгия ҳамда германиялик Никита Зонь ўртасидаги жангни ҳозирча расман тасдиқламаганини маълум қилди.
Энг асосийси, ассоциация ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси Бектемир Мелиқўзиев мазкур вазн тоифасида WBA камарининг расмий даъвогари (mandatory challenger) мақомида қолаётганини қатъий таъкидлади.
Низоли вазият: Зонь билан жанг нега маъқулланмади?
Сўнгги кунларда халқаро бокс оламида Хайме Мунгия ва Никита Зонь ўртасида WBA чемпионлик камари учун тўқнашув ўтказилиши ҳақида хабарлар кенг тарқалган эди. Бироқ ассоциация раҳбарияти бунга расмий рухсат берилмаганини билдирди:
Мақомнинг бузилиши хавфи: Ташкилот қоидаларига кўра, амалдаги чемпион ёки вақтинчалик камар соҳиби расмий мажбурий даъвогар билан жанг ўтказиши керак;
Вазият назорат остида: WBA баёнотида қайд этилишича, ассоциация раҳбарияти Мунгия – Зонь жанги билан боғлиқ ҳолат ва тартиб-қоидаларни алоҳида кўриб чиқишини маълум қилган;
Расмий рухсатнинг йўқлиги: Шу сабабли Никита Зоннинг Хайме Мунгияга қарши чемпионлик жанги ташкилот томонидан ҳозирча расман маъқулланмаган.
Мелиқўзиевнинг чемпионлик имконияти сақлаб қолинди
Ўзбекистонлик нокаутчи Бектемир «Белиқ» Мелиқўзиев учун мазкур янгилик муҳим аҳамиятга эга:
Биринчи рақамли даъвогар: WBA расмий рейтингида пешқадамлик қилаётган Мелиқўзиев камар учун бевосита жанг қилиш ҳуқуқига эга бўлиб турибди;
Навбатнинг сунъий айланиб ўтилишига йўл қўйилмайди: Агар ташкилот Мунгия – Зонь жангига розилик бермаса, Мунгия ўз камарини ҳимоя қилиш учун айнан Бектемирга қарши рингга кўтарилиши ёки камарни вакант қолдириши керак бўлади.
WBA раҳбарияти томонидан мазкур вазн тоифасидаги мажбурий ҳимоя жанги бўйича якуний қарор яқин кунларда расман эълон қилиниши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…