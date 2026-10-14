Мелиқўзиев кутиб турадими?: Мунгиянинг Зонь билан камар ҳимояси жанги эълон қилинди

·39·Спорт
Мелиқўзиев кутиб турадими?: Мунгиянинг Зонь билан камар ҳимояси жанги эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • WBA ташкилоти Хайме Мунгиянинг Никита Зон билан иккинчи ўрта вазн тоифасида камар ҳимояси жангини эълон қилди, гарчи ушбу вазннинг расмий мажбурий даъвогари Бектемир Мелиқўзиев эканлигини аввалроқ билдирган бўлса-да.
  • Жанг 2026 йил 31 октябр куни Ар-Риёдда бўлиб ўтади ва ДAZН орқали жонли эфирга узатилади.

Иккинчи ўрта вазн тоифасида Жаҳон бокс ассоциацияси (WBA) атрофида кутилмаган ва баҳсли вазият юзага келди. Аввалроқ ташкилот ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси Бектемир Мелиқўзиев ушбу вазннинг расмий мажбурий даъвогари эканини билдириб, чемпион Хайме Мунгиянинг бошқа рақиб билан жанг ўтказишини тасдиқламаслигини маълум қилган эди. Бироқ барча эътирозларга қарамай, WBA расмий ресурсларида Мунгиянинг россиялик Никита Зоньга қарши камар ҳимояси жанги бўлиб ўтиши эълон қилинди.

Мухлислар ва мутахассислар орасида саволлар туғдираётган мазкур қарор бўйича ташкилот ҳозирча расмий қўшимча изоҳ берганича йўқ.

Ар-Риёддаги оқшом: Расмий афиша маълумотлари

Эълон қилинган расмий постерга кўра, WBA жаҳон чемпионлик камари учун баҳснинг тафсилотлари қуйидагича:

  • Сана ва манзил: Жанг 2026 йил 31 октябрь куни Саудия Арабистонининг Ар-Риёд шаҳрида бўлиб ўтади;

  • Вазн тоифаси: Иккинчи ўрта вазн (WBA World Super Middleweight);

  • Трансляция ҳуқуқи: Мазкур бокс кечаси халқаро DAZN стриминг платформаси орқали бутун дунёга жонли узатилади.

Икки боксчи солиштирмаси: Рақамлар ва кўрсаткичлар

WBA тақдим этган қиёсий статистика ҳар икки спортчининг имкониятларини яққол намоён этади:

  • Хайме Мунгия (Мексика):

    • Бўйи: 183 см (6' 0");

    • Рекорди: 45 ғалаба, 2 мағлубият (45-2-0);

    • Нокаутлар: 35 та нокаут (нокаут фоизи — 74,47%);

    • Мақоми: Тажрибали мексикалик чарм қўлқоп устаси ва дивизион чемпиони.

  • Никита Зонь (Россия):

    • Бўйи: 187 см (6' 1½") — чемпиондан бўй борасида бироз устунликка эга;

    • Рекорди: 11 ғалаба, мағлубиятсиз, 1 дуранг (11-0-1);

    • Нокаутлар: 9 та нокаут (нокаут фоизи — 75%);

    • Мақоми: Мағлубият нималигини билмай келаётган, зарба кучи юқори рақиб.

Мелиқўзиев кутиб турадими?: Мунгиянинг Зонь билан камар ҳимояси жанги эълон қилинди

Бектемир Мелиқўзиев масаласи очиқ қолмоқда

WBA чемпионлик баҳсини маъқуллагандек кўринса-да, ўзбекистонлик боксчининг қонуний ҳуқуқи борасидаги ноаниқлик сақланиб турибди:

  • Расмий даъвогар мақоми: Бектемир Мелиқўзиев WBA талқинига кўра иккинчи ўрта вазн тоифасида расмий 1-рақамли даъвогар ҳисобланади ва айнан у Мунгия билан чемпионлик баҳсига чиқиши керак эди;

  • Ташкилотнинг олдинги позицияси: WBA раҳбарияти Мунгиянинг Зонь билан жанги эълон қилинганда вазиятни ўрганишини ва Мелиқўзиевнинг мажбурий даъвогарлик ҳуқуқи устувор эканини айтган эди;

  • Кейинги босқич: Агар ушбу жанг расман амалга ошса, катта эҳтимол билан ғолиб боксчи ўз навбатида камарини Бектемир Мелиқўзиевдан ҳимоя қилишга мажбур бўлади, акс ҳолда ташкилот чемпионлик мақомини қайтариб олиши мумкин.

Ҳозирча ўзбек бокс жамоатчилиги ва промоутерлар WBA томонидан Мелиқўзиевнинг даъвогарлик тақдири бўйича бериладиган якуний қарорни кутмоқда.

WBAБектемир МелиқўзиевХайме МунгияНикита Зонь
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

WBA Мунгия ва Никита Зонь ўртасидаги чемпионлик жангини тасдиқламадиWBA Мунгия ва Никита Зонь ўртасидаги чемпионлик жангини тасдиқламади10 октябр 07:00Бектемир Мелиқўзиев чемпионлик жангидан четлатилди, Мунгияга қулай рақиб топилдиБектемир Мелиқўзиев чемпионлик жангидан четлатилди, Мунгияга қулай рақиб топилди9 октябр 08:17Бектемир Мелиқўзиев чемпион билан жангдаги мисли кўрилмаган ён беришларини ошкор қилдиБектемир Мелиқўзиев чемпион билан жангдаги мисли кўрилмаган ён беришларини ошкор қилди8 октябр 21:46Бектемир Мелиқўзиев WBA ва Хайме Мунгияни ҳурматсизликда айблаб, очиқ жангга чорладиБектемир Мелиқўзиев WBA ва Хайме Мунгияни ҳурматсизликда айблаб, очиқ жангга чорлади7 октябр 07:51Бектемир Мелиқўзиев WBA чемпиони Хайме Мунгиянинг пуллик таклифини рад этдиБектемир Мелиқўзиев WBA чемпиони Хайме Мунгиянинг пуллик таклифини рад этди8 октябр 21:42Дўсматов қаерга ғойиб бўлди? WBA рейтингида ўзбек боксчилари бўйича шов-шувли ўзгаришларДўсматов қаерга ғойиб бўлди? WBA рейтингида ўзбек боксчилари бўйича шов-шувли ўзгаришлар8 октябр 21:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди