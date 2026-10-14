Мелиқўзиев кутиб турадими?: Мунгиянинг Зонь билан камар ҳимояси жанги эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- WBA ташкилоти Хайме Мунгиянинг Никита Зон билан иккинчи ўрта вазн тоифасида камар ҳимояси жангини эълон қилди, гарчи ушбу вазннинг расмий мажбурий даъвогари Бектемир Мелиқўзиев эканлигини аввалроқ билдирган бўлса-да.
- Жанг 2026 йил 31 октябр куни Ар-Риёдда бўлиб ўтади ва ДAZН орқали жонли эфирга узатилади.
Иккинчи ўрта вазн тоифасида Жаҳон бокс ассоциацияси (WBA) атрофида кутилмаган ва баҳсли вазият юзага келди. Аввалроқ ташкилот ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси Бектемир Мелиқўзиев ушбу вазннинг расмий мажбурий даъвогари эканини билдириб, чемпион Хайме Мунгиянинг бошқа рақиб билан жанг ўтказишини тасдиқламаслигини маълум қилган эди. Бироқ барча эътирозларга қарамай, WBA расмий ресурсларида Мунгиянинг россиялик Никита Зоньга қарши камар ҳимояси жанги бўлиб ўтиши эълон қилинди.
Мухлислар ва мутахассислар орасида саволлар туғдираётган мазкур қарор бўйича ташкилот ҳозирча расмий қўшимча изоҳ берганича йўқ.
Ар-Риёддаги оқшом: Расмий афиша маълумотлари
Эълон қилинган расмий постерга кўра, WBA жаҳон чемпионлик камари учун баҳснинг тафсилотлари қуйидагича:
Сана ва манзил: Жанг 2026 йил 31 октябрь куни Саудия Арабистонининг Ар-Риёд шаҳрида бўлиб ўтади;
Вазн тоифаси: Иккинчи ўрта вазн (WBA World Super Middleweight);
Трансляция ҳуқуқи: Мазкур бокс кечаси халқаро DAZN стриминг платформаси орқали бутун дунёга жонли узатилади.
Икки боксчи солиштирмаси: Рақамлар ва кўрсаткичлар
WBA тақдим этган қиёсий статистика ҳар икки спортчининг имкониятларини яққол намоён этади:
Хайме Мунгия (Мексика):
Бўйи: 183 см (6' 0");
Рекорди: 45 ғалаба, 2 мағлубият (45-2-0);
Нокаутлар: 35 та нокаут (нокаут фоизи — 74,47%);
Мақоми: Тажрибали мексикалик чарм қўлқоп устаси ва дивизион чемпиони.
Никита Зонь (Россия):
Бўйи: 187 см (6' 1½") — чемпиондан бўй борасида бироз устунликка эга;
Рекорди: 11 ғалаба, мағлубиятсиз, 1 дуранг (11-0-1);
Нокаутлар: 9 та нокаут (нокаут фоизи — 75%);
Мақоми: Мағлубият нималигини билмай келаётган, зарба кучи юқори рақиб.
Бектемир Мелиқўзиев масаласи очиқ қолмоқда
WBA чемпионлик баҳсини маъқуллагандек кўринса-да, ўзбекистонлик боксчининг қонуний ҳуқуқи борасидаги ноаниқлик сақланиб турибди:
Расмий даъвогар мақоми: Бектемир Мелиқўзиев WBA талқинига кўра иккинчи ўрта вазн тоифасида расмий 1-рақамли даъвогар ҳисобланади ва айнан у Мунгия билан чемпионлик баҳсига чиқиши керак эди;
Ташкилотнинг олдинги позицияси: WBA раҳбарияти Мунгиянинг Зонь билан жанги эълон қилинганда вазиятни ўрганишини ва Мелиқўзиевнинг мажбурий даъвогарлик ҳуқуқи устувор эканини айтган эди;
Кейинги босқич: Агар ушбу жанг расман амалга ошса, катта эҳтимол билан ғолиб боксчи ўз навбатида камарини Бектемир Мелиқўзиевдан ҳимоя қилишга мажбур бўлади, акс ҳолда ташкилот чемпионлик мақомини қайтариб олиши мумкин.
Ҳозирча ўзбек бокс жамоатчилиги ва промоутерлар WBA томонидан Мелиқўзиевнинг даъвогарлик тақдири бўйича бериладиган якуний қарорни кутмоқда.
Изоҳлар 0
…