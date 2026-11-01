Альварес ва Мунгия рақибларини таслим этди: Ар-Риёддаги шов-шувли жанглар тафсилоти

·49·Спорт
Альварес ва Мунгия рақибларини таслим этди: Ар-Риёддаги шов-шувли жанглар тафсилоти
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ар-Риёдда ўтказилган профессионал бокс оқшомида Саул «Канело»
  • Алварес Кристиан Мбиллини, Хайме Мунгия эса Никита Зонни очколар эвазига мағлуб этди.
  • Саул Алварес 12 раундлик жанг якунида ҳакамларнинг бир овоздан чиқарган қарори билан ғалаба қозонди.
  • WBA камарини муваффақиятли ҳимоя қилган Хайме Мунгия эндиликда ўзининг навбатдаги жангини мажбурий даъвогар Бектемир Мелиқўзиевга қарши ўтказиши кутилмоқда.

Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд яна бир бор жаҳон бокси марказига айланди. Кўп сонли мухлислар нигоҳи қадалган катта профессионал бокс оқшомида собиқ мутлақ жаҳон чемпиони Сауль «Канело» Альварес ҳамда WBA камари соҳиби Хайме Мунгия ўзларининг муҳим баҳсларини ўтказиб, ишончли ғалабаларга эришди.

Мазкур оқшомдаги натижалар айниқса ўзбекистонлик бокс ихлосмандлари учун катта аҳамиятга эга, боиси ко-мейн эвент жанги натижаси бевосита ҳамюртимиз Бектемир Мелиқўзиевнинг келажагига боғлиқ эди.

Канелодан маҳорат дарси: Мбилли билан 12 раундлик тўқнашув

Оқшомнинг марказий жангида собиқ мутлақ жаҳон чемпиони Сауль Альварес иккинчи ўрта вазн тоифаси чемпиони Кристиан Мбиллига қарши рингга кўтарилди:

  • Шиддатли қаршилик: Мағлубият нималигини билмай келаётган Мбилли Канелога жиддий қаршилик кўрсатишга уринди, бироқ тажриба ва аниқ зарбалар ўз сўзини айтди;

  • Ҳакамларнинг бир овоздан чиқарган қарори: Тўлиқ 12 раунд давом этган тўқнашув якунида ён ҳакамлар 115-112, 116-111 ва 117-110 ҳисобида ғалабани Сауль Альваресга тақдим этди.

Мунгия камарни сақлаб қолди: Бектемирнинг навбати келди!

Мусобақанинг иккинчи асосий баҳсида (Co-main event) мексикалик Хайме Мунгия Никита Зон билан тўқнаш келди:

  • Ишончли ҳимоя: Мунгия мазкур баҳсда ўз устунлигини намойиш этиб, ҳакамларнинг бир овоздан берган баҳолари (116-112, 117-111, 117-111) эвазига зафар қучди ва WBA камарини ўзида сақлаб қолди;

  • Мелиқўзиев билан тўқнашув муқаррарми?: Аввалроқ эришилган расмий келишув ва ёзма кафолатга кўра, Мунгия — Зон баҳси ғолиби ўзининг кейинги жангини WBA мажбурий даъвогари Бектемир Мелиқўзиевга қарши ўтказиши белгилаб қўйилган. Шундай экан, навбатдаги даъвогар айнан ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси бўлиши кутилмоқда.

Жангларнинг расмий ҳисоблари:

  • Сауль «Канело» Альварес — Кристиан Мбилли: Очколар эвазига ғалаба (115-112, 116-111, 117-110);

  • Хайме Мунгия — Никита Зон: Очколар эвазига ғалаба (116-112, 117-111, 117-111) — WBA камари муваффақиятли ҳимоя қилинди.

Ар-Риёддаги ғалабалардан сўнг, суперўрта вазн тоифасида катта чемпионлик тўқнашувлари янада кескин тус олмоқда.

Сауль АльваресБектемир МелиқўзиевХайме МунгияWBA
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бектемир Мелиқўзиев жамоаси Мунгиянинг камар учун жангига нега рухсат берганини айтдиБектемир Мелиқўзиев жамоаси Мунгиянинг камар учун жангига нега рухсат берганини айтдиБугун 19:43Мелиқўзиев кутиб турадими?: Мунгиянинг Зонь билан камар ҳимояси жанги эълон қилиндиМелиқўзиев кутиб турадими?: Мунгиянинг Зонь билан камар ҳимояси жанги эълон қилинди14 октябр 13:47WBA Мунгия ва Никита Зонь ўртасидаги чемпионлик жангини тасдиқламадиWBA Мунгия ва Никита Зонь ўртасидаги чемпионлик жангини тасдиқламади10 октябр 07:00Бектемир Мелиқўзиев чемпионлик жангидан четлатилди, Мунгияга қулай рақиб топилдиБектемир Мелиқўзиев чемпионлик жангидан четлатилди, Мунгияга қулай рақиб топилди9 октябр 08:17Бектемир Мелиқўзиев чемпион билан жангдаги мисли кўрилмаган ён беришларини ошкор қилдиБектемир Мелиқўзиев чемпион билан жангдаги мисли кўрилмаган ён беришларини ошкор қилди8 октябр 21:46Бектемир Мелиқўзиев WBA ва Хайме Мунгияни ҳурматсизликда айблаб, очиқ жангга чорладиБектемир Мелиқўзиев WBA ва Хайме Мунгияни ҳурматсизликда айблаб, очиқ жангга чорлади7 октябр 07:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози