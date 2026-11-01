Альварес ва Мунгия рақибларини таслим этди: Ар-Риёддаги шов-шувли жанглар тафсилоти
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ар-Риёдда ўтказилган профессионал бокс оқшомида Саул «Канело»
- Алварес Кристиан Мбиллини, Хайме Мунгия эса Никита Зонни очколар эвазига мағлуб этди.
- Саул Алварес 12 раундлик жанг якунида ҳакамларнинг бир овоздан чиқарган қарори билан ғалаба қозонди.
- WBA камарини муваффақиятли ҳимоя қилган Хайме Мунгия эндиликда ўзининг навбатдаги жангини мажбурий даъвогар Бектемир Мелиқўзиевга қарши ўтказиши кутилмоқда.
Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд яна бир бор жаҳон бокси марказига айланди. Кўп сонли мухлислар нигоҳи қадалган катта профессионал бокс оқшомида собиқ мутлақ жаҳон чемпиони Сауль «Канело» Альварес ҳамда WBA камари соҳиби Хайме Мунгия ўзларининг муҳим баҳсларини ўтказиб, ишончли ғалабаларга эришди.
Мазкур оқшомдаги натижалар айниқса ўзбекистонлик бокс ихлосмандлари учун катта аҳамиятга эга, боиси ко-мейн эвент жанги натижаси бевосита ҳамюртимиз Бектемир Мелиқўзиевнинг келажагига боғлиқ эди.
Канелодан маҳорат дарси: Мбилли билан 12 раундлик тўқнашув
Оқшомнинг марказий жангида собиқ мутлақ жаҳон чемпиони Сауль Альварес иккинчи ўрта вазн тоифаси чемпиони Кристиан Мбиллига қарши рингга кўтарилди:
Шиддатли қаршилик: Мағлубият нималигини билмай келаётган Мбилли Канелога жиддий қаршилик кўрсатишга уринди, бироқ тажриба ва аниқ зарбалар ўз сўзини айтди;
Ҳакамларнинг бир овоздан чиқарган қарори: Тўлиқ 12 раунд давом этган тўқнашув якунида ён ҳакамлар 115-112, 116-111 ва 117-110 ҳисобида ғалабани Сауль Альваресга тақдим этди.
Мунгия камарни сақлаб қолди: Бектемирнинг навбати келди!
Мусобақанинг иккинчи асосий баҳсида (Co-main event) мексикалик Хайме Мунгия Никита Зон билан тўқнаш келди:
Ишончли ҳимоя: Мунгия мазкур баҳсда ўз устунлигини намойиш этиб, ҳакамларнинг бир овоздан берган баҳолари (116-112, 117-111, 117-111) эвазига зафар қучди ва WBA камарини ўзида сақлаб қолди;
Мелиқўзиев билан тўқнашув муқаррарми?: Аввалроқ эришилган расмий келишув ва ёзма кафолатга кўра, Мунгия — Зон баҳси ғолиби ўзининг кейинги жангини WBA мажбурий даъвогари Бектемир Мелиқўзиевга қарши ўтказиши белгилаб қўйилган. Шундай экан, навбатдаги даъвогар айнан ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси бўлиши кутилмоқда.
Жангларнинг расмий ҳисоблари:
Сауль «Канело» Альварес — Кристиан Мбилли: Очколар эвазига ғалаба (115-112, 116-111, 117-110);
Хайме Мунгия — Никита Зон: Очколар эвазига ғалаба (116-112, 117-111, 117-111) — WBA камари муваффақиятли ҳимоя қилинди.
Ар-Риёддаги ғалабалардан сўнг, суперўрта вазн тоифасида катта чемпионлик тўқнашувлари янада кескин тус олмоқда.
Изоҳлар 0
…