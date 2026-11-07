Бектемир Мелиқўзиев Дубайда тожикистонлик рақибини 2-раунддаёқ нокаутга учратди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик боксчи Бектемир Мелиқўзиев Дубайда ўтган жангда тожикистонлик Кароматулло Шариповни иккинчи раунддаёқ нокаутга учратди.
- Ушбу ғалаба спортчининг профессионал фаолиятидаги 18-ютуғи бўлиб, у 2026 йилдаги иккинчи муддатидан олдинги муваффақиятини қайд этди.
- Мелиқўзиев эндиликда иккинчи ўрта вазн тоифасида WBA чемпиони Хайме Мунгия билан жанг қилишга яқин турибди.
Иккинчи ўрта вазн тоифасида фаолият олиб бораётган ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси Бектемир Мелиқўзиев (18-1, 12 KO) Бирлашган Араб Амирликларининг Дубай шаҳрида ташкил этилган профессионал бокс оқшомида навбатдаги ёрқин ғалабасини тантана қилди.
Ўзбек боксчиси ушбу жангда тожикистонлик Кароматулло Шариповга (4-3-1, 3 KO) қарши рингга кўтарилди ва тўлиқ устунлик намойиш этиб, рақибини иккинчи раунддаёқ муддатидан олдин — оғир нокаут билан мағлубиятга учратди.
Рингдаги мутлақ устунлик: 2026 йилдаги иккинчи муддатидан олдинги ғалаба
Бектемир Мелиқўзиев бу йилги мавсумда юқори спорт формаси ва зарба кучига эга эканини яна бир бор исботлади:
Икки жанг — икки нокаут: Мазкур беллашув Бектемир учун 2026 йил ҳисобидан иккинчи жанг бўлди. У бундан олдинги тўқнашувда ҳам ўз рақибини муддатидан олдин таслим этган эди;
Профессионал рекорд: Ушбу муваффақият ортидан ўзбекистонлик боксчи ўз ҳисобидаги ғалабалар сонини 18 тага етказиб (12 таси нокаут билан), вазн тоифасининг энг хавфли даъвогарларидан бири сифатида ўз ўрнини мустаҳкамлади.
Олдинда катта тўқнашув: WBA чемпионлиги учун Хайме Мунгия чорланмоқда
Шарипов устидан қозонилган тезкор ғалабадан сўнг барча эътибор вазн тоифасининг амалдаги чемпиони билан кутилаётган катта жангга қаратилди:
Мексикалик юлдуз чорлови: Иккинчи ўрта вазнда WBA чемпиони бўлиб турган машҳур мексикалик чарм қўлқоп устаси Хайме Мунгия (47-2, 35 KO) яқинда россиялик Никита Зоняни енгганидан сўнг, навбатдаги ҳимоя баҳсида айнан Мелиқўзиев билан тўқнашишга шай эканини очиқ эълон қилган:
«Менимча, кейингиси Мелиқўзиев бўлади. Сен навбатдаги рақибсан, дўстим!», — дея баёнот берган эди Мунгия;
Келишувга эришилди: Америкалик таниқли спорт журналисти ва бокс инсайдери Крис Мэнникснинг маълум қилишича, томонлар чемпионлик жангининг барча асосий шартлари бўйича аллақачон тўлиқ келишиб олишган:
«Мунгия Мелиқўзиев билан жанг қилади. У чемпионлик камарини ихтиёрий тарзда бўшатиб қўйишига ишонмайман. Менга етказишларича, улар баҳс шартларини расман келишиб бўлишди», — деб хабар берди инсайдер.
Агар мазкур супержанг расман эълон қилинса, бу Бектемир Мелиқўзиевнинг профессионал фаолиятидаги энг катта чемпионлик имтиҳони ва ўзбек бокси мухлислари учун йилнинг энг интиқлик билан кутилаётган воқеаларидан бирига айланади.
Изоҳлар 0
…