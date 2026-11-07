Бектемир Мелиқўзиев Дубайда тожикистонлик рақибини 2-раунддаёқ нокаутга учратди

·51·Спорт
Бектемир Мелиқўзиев Дубайда тожикистонлик рақибини 2-раунддаёқ нокаутга учратди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонлик боксчи Бектемир Мелиқўзиев Дубайда ўтган жангда тожикистонлик Кароматулло Шариповни иккинчи раунддаёқ нокаутга учратди.
  • Ушбу ғалаба спортчининг профессионал фаолиятидаги 18-ютуғи бўлиб, у 2026 йилдаги иккинчи муддатидан олдинги муваффақиятини қайд этди.
  • Мелиқўзиев эндиликда иккинчи ўрта вазн тоифасида WBA чемпиони Хайме Мунгия билан жанг қилишга яқин турибди.

Иккинчи ўрта вазн тоифасида фаолият олиб бораётган ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси Бектемир Мелиқўзиев (18-1, 12 KO) Бирлашган Араб Амирликларининг Дубай шаҳрида ташкил этилган профессионал бокс оқшомида навбатдаги ёрқин ғалабасини тантана қилди.

Ўзбек боксчиси ушбу жангда тожикистонлик Кароматулло Шариповга (4-3-1, 3 KO) қарши рингга кўтарилди ва тўлиқ устунлик намойиш этиб, рақибини иккинчи раунддаёқ муддатидан олдин — оғир нокаут билан мағлубиятга учратди.

Рингдаги мутлақ устунлик: 2026 йилдаги иккинчи муддатидан олдинги ғалаба

Бектемир Мелиқўзиев бу йилги мавсумда юқори спорт формаси ва зарба кучига эга эканини яна бир бор исботлади:

  • Икки жанг — икки нокаут: Мазкур беллашув Бектемир учун 2026 йил ҳисобидан иккинчи жанг бўлди. У бундан олдинги тўқнашувда ҳам ўз рақибини муддатидан олдин таслим этган эди;

  • Профессионал рекорд: Ушбу муваффақият ортидан ўзбекистонлик боксчи ўз ҳисобидаги ғалабалар сонини 18 тага етказиб (12 таси нокаут билан), вазн тоифасининг энг хавфли даъвогарларидан бири сифатида ўз ўрнини мустаҳкамлади.

Олдинда катта тўқнашув: WBA чемпионлиги учун Хайме Мунгия чорланмоқда

Шарипов устидан қозонилган тезкор ғалабадан сўнг барча эътибор вазн тоифасининг амалдаги чемпиони билан кутилаётган катта жангга қаратилди:

  • Мексикалик юлдуз чорлови: Иккинчи ўрта вазнда WBA чемпиони бўлиб турган машҳур мексикалик чарм қўлқоп устаси Хайме Мунгия (47-2, 35 KO) яқинда россиялик Никита Зоняни енгганидан сўнг, навбатдаги ҳимоя баҳсида айнан Мелиқўзиев билан тўқнашишга шай эканини очиқ эълон қилган:

    • «Менимча, кейингиси Мелиқўзиев бўлади. Сен навбатдаги рақибсан, дўстим!», — дея баёнот берган эди Мунгия;

  • Келишувга эришилди: Америкалик таниқли спорт журналисти ва бокс инсайдери Крис Мэнникснинг маълум қилишича, томонлар чемпионлик жангининг барча асосий шартлари бўйича аллақачон тўлиқ келишиб олишган:

    • «Мунгия Мелиқўзиев билан жанг қилади. У чемпионлик камарини ихтиёрий тарзда бўшатиб қўйишига ишонмайман. Менга етказишларича, улар баҳс шартларини расман келишиб бўлишди», — деб хабар берди инсайдер.

Агар мазкур супержанг расман эълон қилинса, бу Бектемир Мелиқўзиевнинг профессионал фаолиятидаги энг катта чемпионлик имтиҳони ва ўзбек бокси мухлислари учун йилнинг энг интиқлик билан кутилаётган воқеаларидан бирига айланади.

Бектемир МелиқўзиевХайме МунгияПрофессионал боксWBA
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сенсацион баёнот: Мунгия ва Мелиқўзиев ўртасида жаҳон чемпионлиги жанги бўладими?Сенсацион баёнот: Мунгия ва Мелиқўзиев ўртасида жаҳон чемпионлиги жанги бўладими?2 ноябр 07:30Альварес ва Мунгия рақибларини таслим этди: Ар-Риёддаги шов-шувли жанглар тафсилотиАльварес ва Мунгия рақибларини таслим этди: Ар-Риёддаги шов-шувли жанглар тафсилоти1 ноябр 19:50Мелиқўзиев кутиб турадими?: Мунгиянинг Зонь билан камар ҳимояси жанги эълон қилиндиМелиқўзиев кутиб турадими?: Мунгиянинг Зонь билан камар ҳимояси жанги эълон қилинди14 октябр 13:47WBA Мунгия ва Никита Зонь ўртасидаги чемпионлик жангини тасдиқламадиWBA Мунгия ва Никита Зонь ўртасидаги чемпионлик жангини тасдиқламади10 октябр 07:00Бектемир Мелиқўзиев чемпионлик жангидан четлатилди, Мунгияга қулай рақиб топилдиБектемир Мелиқўзиев чемпионлик жангидан четлатилди, Мунгияга қулай рақиб топилди9 октябр 08:17Бектемир Мелиқўзиев чемпион билан жангдаги мисли кўрилмаган ён беришларини ошкор қилдиБектемир Мелиқўзиев чемпион билан жангдаги мисли кўрилмаган ён беришларини ошкор қилди8 октябр 21:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози