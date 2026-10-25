Каземиродан автогол: “Интер Майами” Нью-Йоркда мағлубиятга учради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- MLS доирасида Харрисон шаҳрида кечган баҳсда «Ню-Ёрк Ред Буллз» жамоаси «Интер Маями» устидан 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди.
- Мезбонлар сафида Эмил Форсберг ҳисобни очган бўлса, «Интер Маями» футболчиси Каземиро ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди.
- Луис Суарес рақиб ҳимоясини ёриб ўта олмади, 56-дақиқада майдонга тушган Лионель Месси ҳам ўйин натижасига таъсир кўрсата олмади.
Шимолий Америка футбол лигаси — МЛСнинг навбатдаги тури доирасида Харрисон шаҳридаги «Ред Булл Арена»да кечган марказий учрашув кутилмаган натижа билан якунланди. Маҳаллий «Нью-Йорк Ред Буллз» юлдузларга тўла «Интер Майами» жамоасини қабул қилиб, ишончли тарзда 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Лионель Месси ва Луис Суарес сингари юлдузларга эга меҳмонлар бу сафар рақибнинг кучли прессинги ва ҳимоядаги қўпол хатолар сабабли муҳим очколарни бой берди.
Форсбергнинг маҳорати ва Каземиронинг кутилмаган хатоси
Мезбонлар учрашувни юқори темпда бошлаб, ҳар иккала бўлимда ҳам рақиб дарвозаси томон хавфли босим ўтказишга эришди:
Форсбергдан муҳим зарба: Швециялик тажрибали ярим ҳимоячи Эмиль Форсберг учрашув давомида фаол ҳаракат қилиб, «Нью-Йорк Ред Буллз»нинг дастлабки голига муаллифлик қилди;
Каземиродан автогол: Майамиликларнинг бразилиялик тажрибали футболчиси Каземиро кутилмаганда ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйиб, баҳсга якуний нуқтани қўйди (2:0);
Ҳужумдаги қийинчиликлар: Уругвайлик ҳужумчи Луис Суарес майдонда тўлиқ ҳаракат қилган бўлса-да, рақибнинг зич ҳимоясини ёриб ўтишда қийналди.
Мессининг майдонга тушиши ҳам вазиятни ўзгартира олмади
Аргентиналик суперюлдуз Лионель Месси мазкур учрашувни захира ўриндиғида бошлади:
Иккинчи бўлимдаги ўзгариш: Бош мураббий Мессини 56-дақиқада захирадан ўйинга ташлади;
Рақибнинг мудофааси: Аргентиналик тўпурар майдонга тушгач, ўйин суръати ва назорати бироз ўзгарган бўлса-да, «Ред Буллз» ҳимоячилари Мессига ҳал қилувчи зарбаларни йўллаш учун очиқ ҳудуд қолдирмади.
Навбатдаги тур: 29 октябрь кунги қизиқарли тўқнашувлар
Ҳар икки клуб учун МЛС мусобақасида дам олишга ортиқча вақт йўқ. Жамоалар навбатдаги тур баҳсларини 29 октябрь куни ўтказади:
«Нью-Йорк Ред Буллз» сафарда «Нью-Инглэнд Революшн» клуби синовидан ўтади;
«Интер Майами» эса ўз майдонида шарқий конференциянинг кучли вакилларидан бири ҳисобланган «Цинциннати»ни қабул қилади.
Изоҳлар 0
…