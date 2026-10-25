Каземиродан автогол: “Интер Майами” Нью-Йоркда мағлубиятга учради

·51·Спорт
Каземиродан автогол: “Интер Майами” Нью-Йоркда мағлубиятга учради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • MLS доирасида Харрисон шаҳрида кечган баҳсда «Ню-Ёрк Ред Буллз» жамоаси «Интер Маями» устидан 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди.
  • Мезбонлар сафида Эмил Форсберг ҳисобни очган бўлса, «Интер Маями» футболчиси Каземиро ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди.
  • Луис Суарес рақиб ҳимоясини ёриб ўта олмади, 56-дақиқада майдонга тушган Лионель Месси ҳам ўйин натижасига таъсир кўрсата олмади.

Шимолий Америка футбол лигаси — МЛСнинг навбатдаги тури доирасида Харрисон шаҳридаги «Ред Булл Арена»да кечган марказий учрашув кутилмаган натижа билан якунланди. Маҳаллий «Нью-Йорк Ред Буллз» юлдузларга тўла «Интер Майами» жамоасини қабул қилиб, ишончли тарзда 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди.

Лионель Месси ва Луис Суарес сингари юлдузларга эга меҳмонлар бу сафар рақибнинг кучли прессинги ва ҳимоядаги қўпол хатолар сабабли муҳим очколарни бой берди.

Форсбергнинг маҳорати ва Каземиронинг кутилмаган хатоси

Мезбонлар учрашувни юқори темпда бошлаб, ҳар иккала бўлимда ҳам рақиб дарвозаси томон хавфли босим ўтказишга эришди:

  • Форсбергдан муҳим зарба: Швециялик тажрибали ярим ҳимоячи Эмиль Форсберг учрашув давомида фаол ҳаракат қилиб, «Нью-Йорк Ред Буллз»нинг дастлабки голига муаллифлик қилди;

  • Каземиродан автогол: Майамиликларнинг бразилиялик тажрибали футболчиси Каземиро кутилмаганда ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйиб, баҳсга якуний нуқтани қўйди (2:0);

  • Ҳужумдаги қийинчиликлар: Уругвайлик ҳужумчи Луис Суарес майдонда тўлиқ ҳаракат қилган бўлса-да, рақибнинг зич ҳимоясини ёриб ўтишда қийналди.

Мессининг майдонга тушиши ҳам вазиятни ўзгартира олмади

Аргентиналик суперюлдуз Лионель Месси мазкур учрашувни захира ўриндиғида бошлади:

  • Иккинчи бўлимдаги ўзгариш: Бош мураббий Мессини 56-дақиқада захирадан ўйинга ташлади;

  • Рақибнинг мудофааси: Аргентиналик тўпурар майдонга тушгач, ўйин суръати ва назорати бироз ўзгарган бўлса-да, «Ред Буллз» ҳимоячилари Мессига ҳал қилувчи зарбаларни йўллаш учун очиқ ҳудуд қолдирмади.

Навбатдаги тур: 29 октябрь кунги қизиқарли тўқнашувлар

Ҳар икки клуб учун МЛС мусобақасида дам олишга ортиқча вақт йўқ. Жамоалар навбатдаги тур баҳсларини 29 октябрь куни ўтказади:

  • «Нью-Йорк Ред Буллз» сафарда «Нью-Инглэнд Революшн» клуби синовидан ўтади;

  • «Интер Майами» эса ўз майдонида шарқий конференциянинг кучли вакилларидан бири ҳисобланган «Цинциннати»ни қабул қилади.

МЛСИнтер МайамиНью-Йорк Ред БуллзЛионель Месси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси пенальтини уролмади: «Интер Майами» 1:4 ҳисобида тор-мор этилди!Месси пенальтини уролмади: «Интер Майами» 1:4 ҳисобида тор-мор этилди!16 август 10:20Миранчукдан кетма-кет 3-ассист: «Атланта» суперкамбэк кўрсатди (видео)Миранчукдан кетма-кет 3-ассист: «Атланта» суперкамбэк кўрсатди (видео)16 август 12:27Месси МЛС томонидан жаримага тортилдиМесси МЛС томонидан жаримага тортилди22 август 11:19Лионель Месси фаолиятидаги энг юқори чўққи ва энг муҳим голларини айтдиЛионель Месси фаолиятидаги энг юқори чўққи ва энг муҳим голларини айтди23 октябр 20:24Мессидан иқрор: Аргентиналик афсона қайси голларини энг муҳим деб билади?Мессидан иқрор: Аргентиналик афсона қайси голларини энг муҳим деб билади?22 октябр 22:59Месси нима учун тарихда қолмоқчи? Жаҳон футболи афсонасининг кутилмаган баёнотиМесси нима учун тарихда қолмоқчи? Жаҳон футболи афсонасининг кутилмаган баёноти22 октябр 22:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди