Месси пенальтини уролмади: «Интер Майами» 1:4 ҳисобида тор-мор этилди!
MLS мунтазам чемпионатининг 19-турида «Нешвилл» «Интер Маями»ни 4:1 ҳисобида мағлуб этди. «Нешвилл» сафида Энди Нахар, Хани Мухтар (дубл) ва Сем Сарридж гол урди, «Интер Маями»нинг ягона голини эса Лионель Мессининг голли узатмасидан сўнг Теласко Сеговия киритди. Лионель Месси 23-дақиқада пеналти тепиб, ундан фойдалана олмади.
АҚШнинг МЛС мунтазам чемпионати 19-туридан ўрин олган марказий беллашувда турнир жадвалининг юқори поғоналарида бораётган икки етакчи жамоа — «Нэшвилл» ва «Интер Майами» ўзаро баҳс олиб борди.
Нэшвилл шаҳридаги «GEODIS Park» аренасида кечган шиддатли тўқнашув майдон эгаларининг 4:1 ҳисобидаги йирик ва ишончли ғалабаси билан якунланди.
«Нэшвилл»дан кетма-кет зарбалар ва Мессининг омадсиз нуқтаси
Учрашув мезбонларнинг тўлиқ ташаббуси ва фаоллиги остида ўтди:
Мезбонларнинг голлари: «Нэшвилл» сафида Энди Нахар, Хани Мухтар (дубль) ҳамда Сэм Сарридж рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, жамоасининг йирик ғалабасини таъминлади;
Мессининг пенальтиси: Ўйиннинг 23-дақиқасида «Интер Майами» сардори, афсонавий Лионель Месси 11 метрлик жарима зарбасини (пенальти) аниқ амалга ошира олмади ва муҳим имкониятни қўлдан чиқарди;
Майамиликлардан ягона жавоб: «Интер Майами»нинг ягона голига Лионель Мессининг голли узатмасидан сўнг Теласко Сеговия муаллифлик қилди.
Турнир жадвалидаги ҳолат ва кейинги тур тақвими
Мазкур муҳим ғалабадан сўнг пешқадамлар ўртасидаги фарқ ошди:
Очколар фарқи: 19-тур якунларига кўра, «Нэшвилл» МЛС умумий жадвалида пешқадамликни мустаҳкамлади. Иккинчи ўриндаги «Интер Майами» эса рақибидан 5 очкога ортда қолмоқда;
Кейинги учрашувлар: Иккала жамоа ҳам навбатдаги тур баҳсларини 20 август куни сафарда ўтказади — «Нэшвилл» меҳмонда «Нью-Йорк Ред Буллз» билан куч синашса, «Интер Майами» «Филадельфия Юнион» майдонига сафар қилади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…