Месси пенальтини уролмади: «Интер Майами» 1:4 ҳисобида тор-мор этилди!

·9·Спорт
Месси пенальтини уролмади: «Интер Майами» 1:4 ҳисобида тор-мор этилди!
Қисқача

MLS мунтазам чемпионатининг 19-турида «Нешвилл» «Интер Маями»ни 4:1 ҳисобида мағлуб этди. «Нешвилл» сафида Энди Нахар, Хани Мухтар (дубл) ва Сем Сарридж гол урди, «Интер Маями»нинг ягона голини эса Лионель Мессининг голли узатмасидан сўнг Теласко Сеговия киритди. Лионель Месси 23-дақиқада пеналти тепиб, ундан фойдалана олмади.

АҚШнинг МЛС мунтазам чемпионати 19-туридан ўрин олган марказий беллашувда турнир жадвалининг юқори поғоналарида бораётган икки етакчи жамоа — «Нэшвилл» ва «Интер Майами» ўзаро баҳс олиб борди.

Нэшвилл шаҳридаги «GEODIS Park» аренасида кечган шиддатли тўқнашув майдон эгаларининг 4:1 ҳисобидаги йирик ва ишончли ғалабаси билан якунланди.

«Нэшвилл»дан кетма-кет зарбалар ва Мессининг омадсиз нуқтаси

Учрашув мезбонларнинг тўлиқ ташаббуси ва фаоллиги остида ўтди:

  • Мезбонларнинг голлари: «Нэшвилл» сафида Энди Нахар, Хани Мухтар (дубль) ҳамда Сэм Сарридж рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, жамоасининг йирик ғалабасини таъминлади;

  • Мессининг пенальтиси: Ўйиннинг 23-дақиқасида «Интер Майами» сардори, афсонавий Лионель Месси 11 метрлик жарима зарбасини (пенальти) аниқ амалга ошира олмади ва муҳим имкониятни қўлдан чиқарди;

  • Майамиликлардан ягона жавоб: «Интер Майами»нинг ягона голига Лионель Мессининг голли узатмасидан сўнг Теласко Сеговия муаллифлик қилди.

Турнир жадвалидаги ҳолат ва кейинги тур тақвими

Мазкур муҳим ғалабадан сўнг пешқадамлар ўртасидаги фарқ ошди:

  • Очколар фарқи: 19-тур якунларига кўра, «Нэшвилл» МЛС умумий жадвалида пешқадамликни мустаҳкамлади. Иккинчи ўриндаги «Интер Майами» эса рақибидан 5 очкога ортда қолмоқда;

  • Кейинги учрашувлар: Иккала жамоа ҳам навбатдаги тур баҳсларини 20 август куни сафарда ўтказади — «Нэшвилл» меҳмонда «Нью-Йорк Ред Буллз» билан куч синашса, «Интер Майами» «Филадельфия Юнион» майдонига сафар қилади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Лионель МессиИнтер МайамиНэшвиллНью-Йорк Ред БуллзФиладельфия Юнион
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналдусиз «Ан-Наср» илк турда «Ал-Фатеҳ»ни 3:0 ҳисобида таслим этдиРоналдусиз «Ан-Наср» илк турда «Ал-Фатеҳ»ни 3:0 ҳисобида таслим этдиБугун, 10:30Маккензи Дёрн Робертсонни мағлуб этиб, UFC чемпионлик камарини ҳимоя қилди!Маккензи Дёрн Робертсонни мағлуб этиб, UFC чемпионлик камарини ҳимоя қилди!Бугун, 10:07Абу-Даби ларзага келади: UFC 333 турнирининг барча жуфтликлари маълум бўлдиАбу-Даби ларзага келади: UFC 333 турнирининг барча жуфтликлари маълум бўлдиБугун, 10:00Ислам Махачев Йен Гэррини мағлуб этиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилдиИслам Махачев Йен Гэррини мағлуб этиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилдиБугун, 09:48UFC 330 турнирининг барча ғалаба ва нокаутлари: Кимлар ғалаба қозонди?UFC 330 турнирининг барча ғалаба ва нокаутлари: Кимлар ғалаба қозонди?Бугун, 09:44MLS доирасида Нашвилле Интер Миами жамоасини йирик ҳисобда таслим этдиMLS доирасида Нашвилле Интер Миами жамоасини йирик ҳисобда таслим этдиБугун, 09:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?