Миранчукдан кетма-кет 3-ассист: «Атланта» суперкамбэк кўрсатди (видео)

·15·Спорт
Миранчукдан кетма-кет 3-ассист: «Атланта» суперкамбэк кўрсатди (видео)
Қисқача

«Атланта Юнайтед» MLS доирасида «Ню-Ёрк Ред Буллз»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, май ойидан буён илк ғалабасини қўлга киритди. Алексей Миранчук учрашувда голли узатма амалга ошириб, жамоасининг камбекдаги муваффақиятига ҳисса қўшди. Бу россиялик футболчининг MLSдаги кетма-кет учинчи ассисти бўлди. Мазкур ғалаба «Атланта»нинг еттита ўйиндан иборат мағлубият ва дуранглар сериясига ҳам нуқта қўйди.

АҚШнинг МЛС мунтазам чемпионати навбатдаги турида «Атланта Юнайтед» жамоаси муҳим ва шиддатли баҳсни ўтказди. Кучли рақиблардан бири «Нью-Йорк Ред Буллз» клубига қарши кечган беллашувда атланталиклар 2:1 ҳисобида иродали ғалабани (камбэк) тантана қилди.

Ушбу муваффақиятнинг асосий ижодкорларидан бири сифатида россиялик тажрибали яримҳимоячи Алексей Миранчук майдонда ёрқин ўйин намойиш этди.

Миранчукдан навбатдаги суперпас: Кетма-кет учинчи ассист

Россиялик футболчи янги жамоаси ва лигасидаги ўз мақомини мустаҳкамлаб, сермаҳсуллик кўрсатишда давом этмоқда:

  • Ҳал қилувчи пас: Учрашув давомида Миранчук шеригига аниқ ва қулай тарзда голли узатма (ассист) етказиб бериб, жамоасининг 2:1 ҳисобидаги иродали ғалабасига улкан ҳисса қўшди;

  • Шахсий серия: Бу Алексей учун МЛС доирасидаги кетма-кет қайд этилган учинчи голли узатма бўлди;

  • Майдондаги етакчилик: Футболчи тўп билан ҳаракатланиш, ҳужумларни ташкиллаштириш ва рақиб ҳимоясини ёриб ўтишда жамоанинг асосий плеймейкери сифатида гавдаланмоқда.

Май ойидан буён кутилган илк ғалаба

«Нью-Йорк Ред Буллз» устидан қозонилган муваффақият «Атланта» клуби учун руҳий ва турнир нуқтаи назаридан катта аҳамият касб этди:

  • Омадсизликка якун: Жамоа ниҳоят май ойидан бери биринчи марта ғалаба нашидасини сурди;

  • Сериянинг тўхтатилиши: «Атланта» кетма-кет еттита ўйиндан иборат бўлган мағлубиятлар ва дуранглардан иборат қора сериясига расман чек қўйишга муваффақ бўлди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Алексей МиранчукАтланта ЮнайтедНью-Йорк Ред БуллзМЛСТелеграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Педро Нету фаолиятини Саудияда давом эттириши мумкинПедро Нету фаолиятини Саудияда давом эттириши мумкинБугун, 12:53Абдулманап мактабининг икки афсонаси: Хабиб ва Ислом эришган рекордларАбдулманап мактабининг икки афсонаси: Хабиб ва Ислом эришган рекордларБугун, 12:44Рубен Аморим собиқ жамоаси Манчестер Юнайтедга нисбатан илиқ муносабатда эканини айтдиРубен Аморим собиқ жамоаси Манчестер Юнайтедга нисбатан илиқ муносабатда эканини айтдиБугун, 12:39Лионель Месси кетма-кет учинчи пеналтини ўтказиб юбордиЛионель Месси кетма-кет учинчи пеналтини ўтказиб юбордиБугун, 12:11Энсо Фернандес "Стамфорд Бридге"да ҳуштакбозликка учрадиЭнсо Фернандес "Стамфорд Бридге"да ҳуштакбозликка учрадиБугун, 11:58Майдондан учиб чиққан тўп аварияга сабаб бўлди: Уругвайда ғаройиб ҳодиса!Майдондан учиб чиққан тўп аварияга сабаб бўлди: Уругвайда ғаройиб ҳодиса!Бугун, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди