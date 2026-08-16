Миранчукдан кетма-кет 3-ассист: «Атланта» суперкамбэк кўрсатди (видео)
«Атланта Юнайтед» MLS доирасида «Ню-Ёрк Ред Буллз»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, май ойидан буён илк ғалабасини қўлга киритди. Алексей Миранчук учрашувда голли узатма амалга ошириб, жамоасининг камбекдаги муваффақиятига ҳисса қўшди. Бу россиялик футболчининг MLSдаги кетма-кет учинчи ассисти бўлди. Мазкур ғалаба «Атланта»нинг еттита ўйиндан иборат мағлубият ва дуранглар сериясига ҳам нуқта қўйди.
АҚШнинг МЛС мунтазам чемпионати навбатдаги турида «Атланта Юнайтед» жамоаси муҳим ва шиддатли баҳсни ўтказди. Кучли рақиблардан бири «Нью-Йорк Ред Буллз» клубига қарши кечган беллашувда атланталиклар 2:1 ҳисобида иродали ғалабани (камбэк) тантана қилди.
Ушбу муваффақиятнинг асосий ижодкорларидан бири сифатида россиялик тажрибали яримҳимоячи Алексей Миранчук майдонда ёрқин ўйин намойиш этди.
Миранчукдан навбатдаги суперпас: Кетма-кет учинчи ассист
Россиялик футболчи янги жамоаси ва лигасидаги ўз мақомини мустаҳкамлаб, сермаҳсуллик кўрсатишда давом этмоқда:
Ҳал қилувчи пас: Учрашув давомида Миранчук шеригига аниқ ва қулай тарзда голли узатма (ассист) етказиб бериб, жамоасининг 2:1 ҳисобидаги иродали ғалабасига улкан ҳисса қўшди;
Шахсий серия: Бу Алексей учун МЛС доирасидаги кетма-кет қайд этилган учинчи голли узатма бўлди;
Майдондаги етакчилик: Футболчи тўп билан ҳаракатланиш, ҳужумларни ташкиллаштириш ва рақиб ҳимоясини ёриб ўтишда жамоанинг асосий плеймейкери сифатида гавдаланмоқда.
Май ойидан буён кутилган илк ғалаба
«Нью-Йорк Ред Буллз» устидан қозонилган муваффақият «Атланта» клуби учун руҳий ва турнир нуқтаи назаридан катта аҳамият касб этди:
Омадсизликка якун: Жамоа ниҳоят май ойидан бери биринчи марта ғалаба нашидасини сурди;
Сериянинг тўхтатилиши: «Атланта» кетма-кет еттита ўйиндан иборат бўлган мағлубиятлар ва дуранглардан иборат қора сериясига расман чек қўйишга муваффақ бўлди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…