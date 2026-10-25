Гаттузо жамоаси “Лацио” Римда “Парма”ни енгиб, А Серияда карвонбоши бўлиб олди

·67·Спорт
Гаттузо жамоаси “Лацио” Римда “Парма”ни енгиб, А Серияда карвонбоши бўлиб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Римнинг «Лацио» клуби Италия А Сериясининг 8-турида «Парма» устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, турнир жадвалида якка пешқадамга айланди.
  • Женнаро Гаттузо шогирдлари ҳисобига 22 очко жамғариб, мусобақа жадвалида 1-ўринга кўтарилиб олди.
  • Учрашувда Тейлор ҳисобни очган бўлса, «Парма» ҳимоячиси Диего Карлос ўз дарвозасини ишғол қилиб, римликларнинг устунлигини оширди.

Италия А Сериясининг 8-тури доирасида Римнинг «Лацио» клуби ўз майдонида «Парма»ни қабул қилиб, шиддатли кечган баҳсда 2:1 ҳисобида муҳим ғалабани расмийлаштирди.

Женнаро Гаттузо бошчилигидаги римликлар иккинчи бўлимда киритилган голлар эвазига қимматли 3 очкони нақд қилиб, чемпионат жадвалида якка пешқадамликни ўз қўлига олди.

Ҳал қилувчи дақиқалар ва автогол

Учрашув мезбонларнинг тўлиқ ташаббуси остида ўтди:

  • Тэйлордан аниқ зарба: Биринчи бўлимда ҳисоб очилмаган бўлса-да, танаффусдан сўнг римликлар босимни кучайтирди. 51-дақиқада Тэйлор рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни очди (1:0);

  • Диего Карлоснинг хатоси: Орадан етти дақиқа ўтиб, 58-дақиқада «Парма» ҳимоячиси Диего Карлос тўпни ўз дарвозасига йўллаб қўйди ва ҳисоб 2:0 кўринишига келди;

  • Сўнгги сониялардаги жавоб: Учрашув якунига яқин қолганда, аниқроғи 90+5-дақиқада меҳмонлар аъзоси Лонтани бир тўп киритиб, орадаги фарқни қисқартирди, бироқ бу ўйин натижасига таъсир қила олмади (2:1).

Турнир жадвалидаги ҳолат

Мазкур муваффақият Рим клубининг чемпионлик пойгасидаги позициясини кескин мустаҳкамлади:

  • «Лацио» карвонбоши: Женнаро Гаттузо шогирдлари ўз очколари сонини 22 тага етказиб, А Серия турнир жадвалида 1-ўринга кўтарилди;

  • «Парма»нинг аҳволи: Бор-йўғи 4 очко жамғарган меҳмонлар эса турнир жадвалининг қуйи қисмида — 19-поғонада қолиб кетмоқда.

Ўйин қайдномаси:

А Серия. 8-тур

«Лацио» — «Парма» 2:1

  • Голлар: Тэйлор 51, Диего Карлос 58 (автогол) — Лонтани 90+5.

  • «Лацио»: Мандас, Флориани, Провстгард (Лейте, 46), Шутало, Тавареш, Фраттези, Белахяне, Тэйлор (Баширу, 71), Исаксен (Лаззари, 77), Дзакканьи (Педраса, 77), Нослин.

  • «Парма»: Корви, Дробнич, дел Прато, Тройло, Диего Карлос, Валери, Кейта, Серро (Бернабе, 46), Ордоньес (Лонтани, 64), Туре, Ромеро (Фаббиан, 79).

ЛациоПармаИталия А СериясиЖеннаро Гаттузо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лацио — Парма: таркиблар ва жонли матнЛацио — Парма: таркиблар ва жонли матнКеча 22:51Парма — Торино: таркиблар ва жонли матнПарма — Торино: таркиблар ва жонли матн19 октябр 22:49А Серияда "сенсация": «Лацио» сафарда «Ювентус»ни тор-мор этиб, «Интер»га етиб олдиА Серияда "сенсация": «Лацио» сафарда «Ювентус»ни тор-мор этиб, «Интер»га етиб олди19 октябр 06:51Ювентус — Лацио: таркиблар ва жонли матнЮвентус — Лацио: таркиблар ва жонли матн18 октябр 23:51А Сериянинг 7-тури кутилмаган натижалар билан якунландиА Сериянинг 7-тури кутилмаган натижалар билан якунланди20 октябр 07:00«Интер» «Парма»ни тор-мор этиб, А Серия пешқадамига айланди«Интер» «Парма»ни тор-мор этиб, А Серия пешқадамига айланди11 октябр 08:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди