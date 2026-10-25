Гаттузо жамоаси “Лацио” Римда “Парма”ни енгиб, А Серияда карвонбоши бўлиб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Римнинг «Лацио» клуби Италия А Сериясининг 8-турида «Парма» устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, турнир жадвалида якка пешқадамга айланди.
- Женнаро Гаттузо шогирдлари ҳисобига 22 очко жамғариб, мусобақа жадвалида 1-ўринга кўтарилиб олди.
- Учрашувда Тейлор ҳисобни очган бўлса, «Парма» ҳимоячиси Диего Карлос ўз дарвозасини ишғол қилиб, римликларнинг устунлигини оширди.
Италия А Сериясининг 8-тури доирасида Римнинг «Лацио» клуби ўз майдонида «Парма»ни қабул қилиб, шиддатли кечган баҳсда 2:1 ҳисобида муҳим ғалабани расмийлаштирди.
Женнаро Гаттузо бошчилигидаги римликлар иккинчи бўлимда киритилган голлар эвазига қимматли 3 очкони нақд қилиб, чемпионат жадвалида якка пешқадамликни ўз қўлига олди.
Ҳал қилувчи дақиқалар ва автогол
Учрашув мезбонларнинг тўлиқ ташаббуси остида ўтди:
Тэйлордан аниқ зарба: Биринчи бўлимда ҳисоб очилмаган бўлса-да, танаффусдан сўнг римликлар босимни кучайтирди. 51-дақиқада Тэйлор рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни очди (1:0);
Диего Карлоснинг хатоси: Орадан етти дақиқа ўтиб, 58-дақиқада «Парма» ҳимоячиси Диего Карлос тўпни ўз дарвозасига йўллаб қўйди ва ҳисоб 2:0 кўринишига келди;
Сўнгги сониялардаги жавоб: Учрашув якунига яқин қолганда, аниқроғи 90+5-дақиқада меҳмонлар аъзоси Лонтани бир тўп киритиб, орадаги фарқни қисқартирди, бироқ бу ўйин натижасига таъсир қила олмади (2:1).
Турнир жадвалидаги ҳолат
Мазкур муваффақият Рим клубининг чемпионлик пойгасидаги позициясини кескин мустаҳкамлади:
«Лацио» карвонбоши: Женнаро Гаттузо шогирдлари ўз очколари сонини 22 тага етказиб, А Серия турнир жадвалида 1-ўринга кўтарилди;
«Парма»нинг аҳволи: Бор-йўғи 4 очко жамғарган меҳмонлар эса турнир жадвалининг қуйи қисмида — 19-поғонада қолиб кетмоқда.
Ўйин қайдномаси:
А Серия. 8-тур
«Лацио» — «Парма» 2:1
Голлар: Тэйлор 51, Диего Карлос 58 (автогол) — Лонтани 90+5.
«Лацио»: Мандас, Флориани, Провстгард (Лейте, 46), Шутало, Тавареш, Фраттези, Белахяне, Тэйлор (Баширу, 71), Исаксен (Лаззари, 77), Дзакканьи (Педраса, 77), Нослин.
«Парма»: Корви, Дробнич, дел Прато, Тройло, Диего Карлос, Валери, Кейта, Серро (Бернабе, 46), Ордоньес (Лонтани, 64), Туре, Ромеро (Фаббиан, 79).
Изоҳлар 0
…