Аталанта — Парма: таркиблар ва жонли матн

·30·Спорт
Аталанта — Парма: таркиблар ва жонли матн

Италия А Серияси доирасидаги Аталанта — Парма учрашуви 3 ноябр, 00:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Аталанта бошланғич таркиби: 29. Карнесекки М., 47. Бернаскони Л., 17. Де Кетеларе Ш., 13. Эдерсон (капитан), 90. Крстович Н., 40. Обрич Р., 8. Пашалич М., 11. Роу Дж., 42. Скалвини Г., 59. Залевски Н., 77. Дзаппакоста Д.

Аталанта захирадагилари: 99. Элмас Э., 41. Иделе Дж., 46. Левак С., 53. Плая М., 10. Самарджич Л., 51. Сонзоньи М., 57. Спортьелло М., 7. Сулемана К.

Аталанта бош мураббийи: Сарри М.

Парма бошланғич таркиби: 30. Даффара Г., 27. Бритшги С., 15. Дельпрато Э., 72. Дробнич Д., 80. Фаббиан Г., 16. Кейта М., 76. Лонтани С., 4. Сьерро В., 19. Туре Э. Б., 37. Троило М., 14. Валери Э.

Парма захирадагилари: 11. Альмквист П., 29. Карбони Ф., 40. Корви Э., 8. Кремаски Б., 7. Диалло О., 34. Диего Карлос, 23. Элфеж Н., 20. Фриган М., 22. Гидотти С., 47. Конате А., 3. Ндиайе А., 41. Николусси Кавилья Х., 32. Ордонес К., 9. Ромеро Д.

Парма бош мураббийи: Джилардино А.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
1
Биринчи бўлим бошланди.
00:47
Ўйинни Аталанта бошлаб беради.
00:45
Валерио Креццини бугунги ўйинга бош ҳакам этиб тайинланди ва у хатоларга йўл қўймасдан, адолатли ҳакамлик қилишга ҳаракат қилади.
00:45
Бошланғич таркиблар аллақачон эълон қилинди ва сиз улар билан таркиблар бўлимида танишишингиз мумкин.
00:45
Хуш келибсиз, хонимлар ва жаноблар, бизнинг жонли матнли шарҳимизга! Бошланғич таркиблар тез орада эълон қилинади, шундай экан, бемалол ўтиринг ва ўйин завқидан баҳраманд бўлишга тайёр туринг.
АталантаПармаИталия А Серияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Парма — Удинезе: таркиблар ва жонли матнПарма — Удинезе: таркиблар ва жонли матн28 октябр 21:37Гаттузо жамоаси “Лацио” Римда “Парма”ни енгиб, А Серияда карвонбоши бўлиб олдиГаттузо жамоаси “Лацио” Римда “Парма”ни енгиб, А Серияда карвонбоши бўлиб олди25 октябр 10:07Лацио — Парма: таркиблар ва жонли матнЛацио — Парма: таркиблар ва жонли матн24 октябр 22:51Парма — Торино: таркиблар ва жонли матнПарма — Торино: таркиблар ва жонли матн19 октябр 22:49Фиорентина — Аталанта: таркиблар ва жонли матнФиорентина — Аталанта: таркиблар ва жонли матн29 октябр 23:47Аталанта — Фрозиноне: таркиблар ва жонли матнАталанта — Фрозиноне: таркиблар ва жонли матн25 октябр 18:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози