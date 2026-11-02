Аталанта — Парма: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Аталанта — Парма учрашуви 3 ноябр, 00:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Аталанта бошланғич таркиби: 29. Карнесекки М., 47. Бернаскони Л., 17. Де Кетеларе Ш., 13. Эдерсон (капитан), 90. Крстович Н., 40. Обрич Р., 8. Пашалич М., 11. Роу Дж., 42. Скалвини Г., 59. Залевски Н., 77. Дзаппакоста Д.
Аталанта захирадагилари: 99. Элмас Э., 41. Иделе Дж., 46. Левак С., 53. Плая М., 10. Самарджич Л., 51. Сонзоньи М., 57. Спортьелло М., 7. Сулемана К.
Аталанта бош мураббийи: Сарри М.
Парма бошланғич таркиби: 30. Даффара Г., 27. Бритшги С., 15. Дельпрато Э., 72. Дробнич Д., 80. Фаббиан Г., 16. Кейта М., 76. Лонтани С., 4. Сьерро В., 19. Туре Э. Б., 37. Троило М., 14. Валери Э.
Парма захирадагилари: 11. Альмквист П., 29. Карбони Ф., 40. Корви Э., 8. Кремаски Б., 7. Диалло О., 34. Диего Карлос, 23. Элфеж Н., 20. Фриган М., 22. Гидотти С., 47. Конате А., 3. Ндиайе А., 41. Николусси Кавилья Х., 32. Ордонес К., 9. Ромеро Д.
Парма бош мураббийи: Джилардино А.
Изоҳлар 0
…