Бергамодаги тарсаки: “Аталанта” ўз майдонида “Парма”га 0:3 ҳисобида таслим бўлди

·47·Спорт
Бергамодаги тарсаки: “Аталанта” ўз майдонида “Парма”га 0:3 ҳисобида таслим бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италия А Сериясининг 10-турида «Аталанта» ўз майдонида «Парма» клубига 0:3 ҳисобида йирик мағлубиятга учради.
  • Учрашувда Фаббиан ҳисобни очган бўлса, Давиде Заппакостанинг автоголи ва Лонтанининг голи меҳмонларга ғалаба келтирди.
  • Мазкур натижадан сўнг «Парма»
  • 8 очко билан 15-ўринга кўтарилди, «Аталанта» эса 11 очко билан 13-поғонада қолди.

Италия А Сериясининг 10-турига якун ясаб берган сўнгги баҳс Бергамода мухлислар учун кутилмаган сенсацион натижа билан тугади. Ўз майдонида «Парма» клубини қабул қилган «Аталанта» рақибга ҳеч қандай қаршилик кўрсата олмай, 0:3 ҳисобида йирик мағлубиятга учради.

Мезбонларнинг ҳимоядаги қўпол хатолари ва меҳмонларнинг юқори самарадорлиги сабаб «Парма» муҳим уч очкони қўлга киритиб, хавфли ҳудуддан узоқлашишга муваффақ бўлди.

Ўйин хроникаси: Фаббианнинг зарбаси, автогол ва Лонтанининг нуқтаси

Учрашув мезбонлар режаси бўйича эмас, балки меҳмонларнинг ўйин назорати остида кечди:

  • Фаббиан ҳисобни очди (41-дақиқа): Биринчи бўлимнинг охирларида «Парма»нинг кетма-кет ҳужумлари ўз мевасини берди ва Фаббиан Карнесекки қўриқлаётган дарвозани аниқ нишонга олиб, ҳисобни очди — 0:1;

  • Иккинчи бўлим бошидаги совуқ душ (47-дақиқа): Танаффусдан сўнг «Аталанта» вазиятни ўнглашга интилди, аммо ҳимоячи Давиде Заппакостанинг кутилмаган автоголи бергамоликларнинг режаларини бутунлай чиппакка чиқарди — 0:2;

  • Лонтанидан якуний зарба (58-дақиқа): Руҳий устунликни қўлга олган меҳмонлар 58-дақиқадаёқ баҳс тақдирини ҳал қилди — Лонтани учинчи голни уриб, ҳисобни йирик кўринишга олиб келди — 0:3.

Мусобақа жадвалидаги ҳолат

Мазкур муҳим ғалаба туфайли «Парма» ўз ҳисобидаги очколар сонини 8 тага етказиб олиб, турнир жадвалининг 15-поғонасига кўтарилди.

Ўз мухлислари қаршисида йирик ҳисобда имкониятни бой берган «Аталанта» эса 11 очко билан 13-ўринда қолди ва юқори поғоналарга кўтарилиш имкониятини бой берди.

Расмий ўйин қайдномаси

  • Италия А Серияси. 10-тур

  • «Аталанта» — «Парма» 0:3

  • Голлар: Фаббиан 41, Заппакоста 47 (автогол), Лонтани 58.

Таркиблар:

  • «Аталанта»: Карнесекки, Заппакоста, Скалвини, Обрич, Бернаскони, Эдерсон (Элмас, 62), Пашалич, Залевски (Самалидж, 76), де Кетеларе, Роу (Сулаймон, 67), Крстович.

  • «Парма»: Даффара, Делпрато, Тройло, Бричги, Сиерро, Кейта, Валери, Туре, Фаббиан (Фриган, 74), Дробнич, Лонтани (Ордонез, 67).

Италия А СериясиАталантаПарма
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аталанта — Парма: таркиблар ва жонли матнАталанта — Парма: таркиблар ва жонли матнКеча 23:47Парма — Удинезе: таркиблар ва жонли матнПарма — Удинезе: таркиблар ва жонли матн28 октябр 21:37Гаттузо жамоаси “Лацио” Римда “Парма”ни енгиб, А Серияда карвонбоши бўлиб олдиГаттузо жамоаси “Лацио” Римда “Парма”ни енгиб, А Серияда карвонбоши бўлиб олди25 октябр 10:07Лацио — Парма: таркиблар ва жонли матнЛацио — Парма: таркиблар ва жонли матн24 октябр 22:51Парма — Торино: таркиблар ва жонли матнПарма — Торино: таркиблар ва жонли матн19 октябр 22:49Фиорентина — Аталанта: таркиблар ва жонли матнФиорентина — Аталанта: таркиблар ва жонли матн29 октябр 23:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози