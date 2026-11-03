Бергамодаги тарсаки: “Аталанта” ўз майдонида “Парма”га 0:3 ҳисобида таслим бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия А Сериясининг 10-турида «Аталанта» ўз майдонида «Парма» клубига 0:3 ҳисобида йирик мағлубиятга учради.
- Учрашувда Фаббиан ҳисобни очган бўлса, Давиде Заппакостанинг автоголи ва Лонтанининг голи меҳмонларга ғалаба келтирди.
- Мазкур натижадан сўнг «Парма»
- 8 очко билан 15-ўринга кўтарилди, «Аталанта» эса 11 очко билан 13-поғонада қолди.
Италия А Сериясининг 10-турига якун ясаб берган сўнгги баҳс Бергамода мухлислар учун кутилмаган сенсацион натижа билан тугади. Ўз майдонида «Парма» клубини қабул қилган «Аталанта» рақибга ҳеч қандай қаршилик кўрсата олмай, 0:3 ҳисобида йирик мағлубиятга учради.
Мезбонларнинг ҳимоядаги қўпол хатолари ва меҳмонларнинг юқори самарадорлиги сабаб «Парма» муҳим уч очкони қўлга киритиб, хавфли ҳудуддан узоқлашишга муваффақ бўлди.
Ўйин хроникаси: Фаббианнинг зарбаси, автогол ва Лонтанининг нуқтаси
Учрашув мезбонлар режаси бўйича эмас, балки меҳмонларнинг ўйин назорати остида кечди:
Фаббиан ҳисобни очди (41-дақиқа): Биринчи бўлимнинг охирларида «Парма»нинг кетма-кет ҳужумлари ўз мевасини берди ва Фаббиан Карнесекки қўриқлаётган дарвозани аниқ нишонга олиб, ҳисобни очди — 0:1;
Иккинчи бўлим бошидаги совуқ душ (47-дақиқа): Танаффусдан сўнг «Аталанта» вазиятни ўнглашга интилди, аммо ҳимоячи Давиде Заппакостанинг кутилмаган автоголи бергамоликларнинг режаларини бутунлай чиппакка чиқарди — 0:2;
Лонтанидан якуний зарба (58-дақиқа): Руҳий устунликни қўлга олган меҳмонлар 58-дақиқадаёқ баҳс тақдирини ҳал қилди — Лонтани учинчи голни уриб, ҳисобни йирик кўринишга олиб келди — 0:3.
Мусобақа жадвалидаги ҳолат
Мазкур муҳим ғалаба туфайли «Парма» ўз ҳисобидаги очколар сонини 8 тага етказиб олиб, турнир жадвалининг 15-поғонасига кўтарилди.
Ўз мухлислари қаршисида йирик ҳисобда имкониятни бой берган «Аталанта» эса 11 очко билан 13-ўринда қолди ва юқори поғоналарга кўтарилиш имкониятини бой берди.
Расмий ўйин қайдномаси
Италия А Серияси. 10-тур
«Аталанта» — «Парма» 0:3
Голлар: Фаббиан 41, Заппакоста 47 (автогол), Лонтани 58.
Таркиблар:
«Аталанта»: Карнесекки, Заппакоста, Скалвини, Обрич, Бернаскони, Эдерсон (Элмас, 62), Пашалич, Залевски (Самалидж, 76), де Кетеларе, Роу (Сулаймон, 67), Крстович.
«Парма»: Даффара, Делпрато, Тройло, Бричги, Сиерро, Кейта, Валери, Туре, Фаббиан (Фриган, 74), Дробнич, Лонтани (Ордонез, 67).
Изоҳлар 0
…