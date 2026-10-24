Лацио — Парма: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Лацио — Парма учрашуви 24 октябр, 23:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Лацио бошланғич таркиби: 35. Мандас К., 21. Белаян Р., 15. Флориани Р., 16. Фраттези Д., 11. Исаксен Г., 14. Нослин Т., 25. Провстгаард О., 37. Шутало Й., 17. Тавареш Н., 24. Тейлор К., 10. Закканьи М. (капитан).
Лацио бош мураббийи: Гаттузо Г.
Парма бошланғич таркиби: 40. Корви Э., 15. Дельпрато Э. (капитан), 34. Диего Карлос, 72. Дробнич Д., 16. Кейта М., 32. Ордонес К., 9. Ромеро Д., 4. Сьерро В., 19. Туре Э. Б., 37. Троило М., 14. Валери Э.
Парма бош мураббийи: Джилардино А.
Изоҳлар 0
…