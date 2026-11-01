Италияда етакчи алмашди! “Лацио” 28 очко билан 1-ўринга кўтарилди

·67·Спорт
Италияда етакчи алмашди! “Лацио” 28 очко билан 1-ўринга кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италия А Сериясининг 10-турида «Каляри»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этган «Лацио»
  • 28 очко билан турнир жадвалида якка пешқадамга айланди.
  • Римликлар сафида Густав Исаксен 36-дақиқада ҳисобни тенглаштирган бўлса, 83-дақиқада Андреа Пинамонти пеналтидан ғалаба голини киритди.
  • Шу тариқа, Дженнаро Гаттузо шогирдлари 25 очкога эга «Интер»ни ортда қолдириб, қаторасига олтинчи ғалабасини қўлга киритди.

Италия А Сериясининг 10-тури доирасида Римдаги «Стадио Олимпико» майдонида муросасиз ва ҳақиқий ирода кўрсатилган беллашув бўлиб ўтди. Мезбон «Лацио» клуби кучли қаршилик кўрсатган «Каляри»ни 2:1 ҳисобида мағлубиятга учратиб, қаторасига олтинчи ғалабасини тантана қилди.

Ушбу муваффақият Дженнаро Гаттузо шогирдларига 28 очко жамғарган ҳолда «Интер»ни (25 очко) ортда қолдириб, Италия чемпионати турнир жадвалида якка пешқадамликни қўлга киритиш имконини берди.

Римдаги тўқнашув: Ўтказиб юборилган тезкор гол ва 83-дақиқадаги ҳал қилувчи пенальти

Баҳс мезбонлар кутмаган сценарий бўйича бошланди:

  • «Каляри»нинг тезкор ҳужуми (20-дақиқа): Меҳмонлар ҳужумчиси Мбала Нзола 20-дақиқадаёқ ҳисобни очиб, «Лацио»ни оғир вазиятга солиб қўйди — 0:1;

  • Исаксендан жавоб голи (36-дақиқа): Ўз майдонида фаолликни оширган римликлар 36-дақиқада Густав Исаксеннинг аниқ зарбаси эвазига таблодаги мувозанатни тиклади — 1:1;

  • Гаттузонинг захира юриши ва Пинамонтининг нуқтаси (83-дақиқа): 55-дақиқада захирадан майдонга тушган Андреа Пинамонти учрашув қаҳрамонига айланди. У 83-дақиқада белгиланган пенальтини совуққонлик билан амалга ошириб, «Лацио»га олтинга тенг ғалабани тақдим этди — 2:1.

«Фрозиноне» ўз майдонида «Торино»ни таслим этди

10-турнинг яна бир эътиборга молик баҳсида кучли олтиликка интилаётган «Фрозиноне» ўз мухлислари қаршисида «Торино»дан устун келди (2:0):

  • 48-дақиқада Геджемис ҳисобни очган бўлса, ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+3-дақиқада Кало баҳсга якуний нуқтани қўйди;

  • Бу ғалаба эвазига «Фрозиноне» 20 очко билан 6-поғонадаги ўрнини янада мустаҳкамлади, «Торино» эса 13 очко билан 10-ўринда қолди.

Ўйинларнинг расмий қайдномалари:

  • «Лацио» — «Каляри» 2:1

    • Голлар: Исаксен 36, Пинамонти 83 (пен.) — Нзола 20.

    • «Лацио» таркиби: Мандас, Флориани, Шутало, Провстгаард (Лейте, 76), Тавареш (Педраса, 55), Фраттези (Деле-Баширу, 55), Белахиан (Каталди, 81), Тэйлор, Исаксен, Нослин, Заккани (Пинамонти, 55).

  • «Фрозиноне» — «Торино» 2:0

    • Голлар: Геджемис 48, Кало 90+3.

ЛациоКаляриИталия А СериясиФрозиноне
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фрозиноне — Торино: таркиблар ва жонли матнФрозиноне — Торино: таркиблар ва жонли матнБугун 18:02Фрозиноне — Лечче: таркиблар ва жонли матнФрозиноне — Лечче: таркиблар ва жонли матн29 октябр 21:28Аталанта — Фрозиноне: таркиблар ва жонли матнАталанта — Фрозиноне: таркиблар ва жонли матн25 октябр 18:04Фрозиноне — Сассуоло: таркиблар ва жонли матнФрозиноне — Сассуоло: таркиблар ва жонли матн16 октябр 22:51Лацио — Кальяри: таркиблар ва жонли матнЛацио — Кальяри: таркиблар ва жонли матнБугун 18:05“Лацио” сафарда “Сассуоло”ни тор-мор этиб, турнир жадвалида пешқадамга айланди“Лацио” сафарда “Сассуоло”ни тор-мор этиб, турнир жадвалида пешқадамга айланди28 октябр 07:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози