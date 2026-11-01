Италияда етакчи алмашди! “Лацио” 28 очко билан 1-ўринга кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия А Сериясининг 10-турида «Каляри»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этган «Лацио»
- 28 очко билан турнир жадвалида якка пешқадамга айланди.
- Римликлар сафида Густав Исаксен 36-дақиқада ҳисобни тенглаштирган бўлса, 83-дақиқада Андреа Пинамонти пеналтидан ғалаба голини киритди.
- Шу тариқа, Дженнаро Гаттузо шогирдлари 25 очкога эга «Интер»ни ортда қолдириб, қаторасига олтинчи ғалабасини қўлга киритди.
Италия А Сериясининг 10-тури доирасида Римдаги «Стадио Олимпико» майдонида муросасиз ва ҳақиқий ирода кўрсатилган беллашув бўлиб ўтди. Мезбон «Лацио» клуби кучли қаршилик кўрсатган «Каляри»ни 2:1 ҳисобида мағлубиятга учратиб, қаторасига олтинчи ғалабасини тантана қилди.
Ушбу муваффақият Дженнаро Гаттузо шогирдларига 28 очко жамғарган ҳолда «Интер»ни (25 очко) ортда қолдириб, Италия чемпионати турнир жадвалида якка пешқадамликни қўлга киритиш имконини берди.
Римдаги тўқнашув: Ўтказиб юборилган тезкор гол ва 83-дақиқадаги ҳал қилувчи пенальти
Баҳс мезбонлар кутмаган сценарий бўйича бошланди:
«Каляри»нинг тезкор ҳужуми (20-дақиқа): Меҳмонлар ҳужумчиси Мбала Нзола 20-дақиқадаёқ ҳисобни очиб, «Лацио»ни оғир вазиятга солиб қўйди — 0:1;
Исаксендан жавоб голи (36-дақиқа): Ўз майдонида фаолликни оширган римликлар 36-дақиқада Густав Исаксеннинг аниқ зарбаси эвазига таблодаги мувозанатни тиклади — 1:1;
Гаттузонинг захира юриши ва Пинамонтининг нуқтаси (83-дақиқа): 55-дақиқада захирадан майдонга тушган Андреа Пинамонти учрашув қаҳрамонига айланди. У 83-дақиқада белгиланган пенальтини совуққонлик билан амалга ошириб, «Лацио»га олтинга тенг ғалабани тақдим этди — 2:1.
«Фрозиноне» ўз майдонида «Торино»ни таслим этди
10-турнинг яна бир эътиборга молик баҳсида кучли олтиликка интилаётган «Фрозиноне» ўз мухлислари қаршисида «Торино»дан устун келди (2:0):
48-дақиқада Геджемис ҳисобни очган бўлса, ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+3-дақиқада Кало баҳсга якуний нуқтани қўйди;
Бу ғалаба эвазига «Фрозиноне» 20 очко билан 6-поғонадаги ўрнини янада мустаҳкамлади, «Торино» эса 13 очко билан 10-ўринда қолди.
Ўйинларнинг расмий қайдномалари:
«Лацио» — «Каляри» 2:1
Голлар: Исаксен 36, Пинамонти 83 (пен.) — Нзола 20.
«Лацио» таркиби: Мандас, Флориани, Шутало, Провстгаард (Лейте, 76), Тавареш (Педраса, 55), Фраттези (Деле-Баширу, 55), Белахиан (Каталди, 81), Тэйлор, Исаксен, Нослин, Заккани (Пинамонти, 55).
«Фрозиноне» — «Торино» 2:0
Голлар: Геджемис 48, Кало 90+3.
Изоҳлар 0
…