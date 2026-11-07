А Серияда “Лацио” даври: Гаттузо Италияда ойнинг энг яхши мураббийи деб топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Римнинг «Лацио» клуби бош мураббийи Женнаро Гаттузо октябр ойида кўрсатган 100 фоизлик ғалабали натижаси учун А Сериянинг энг яхши мураббийи деб топилди.
- У бошқараётган жамоа ўтган ойда «Монса», «Ювентус», «Парма», «Сассуоло» ва «Каляри» клубларини мағлуб этиб, барча учрашувларда ғалаба қозонди.
- Ушбу муваффақиятли сериядан сўнг «Лацио»
- 28 очко билан А Серия турнир жадвалида якка пешқадамлик қилмоқда.
Римнинг «Лацио» клуби бош мураббийи Женнаро Гаттузо Италия чемпионатида октябрь ойининг энг яхши мураббийи (Coach of the Month) деб эълон қилинди. А Сериянинг расмий сайти хабарига кўра, италиялик мутахассис ўтган ой давомида жамоаси билан кўрсатган 100 фоизлик ғалабали натижаси эвазига ушбу совринга лойиқ кўрилди.
Ўтган ёзда римликлар рулини қабул қилиб олган тажрибали мураббий қисқа фурсат ичида жамоани чемпионлик пойгасининг яккапешқадамига айлантиришни уддалади.
Октябрдаги 5 та ғалаба ва «Ювентус» устидан йирик муваффақият
Гаттузо шогирдлари октябрь ойида ўтказилган барча учрашувларда рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмади:
«Монца» устидан ишончли ғалаба: 3:1;
«Ювентус»га қарши мастер-класс: Турин гранди дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритилиб, йирик 3:0 ҳисоби қайд этилди;
«Парма» билан кечган кескин баҳс: 2:1;
«Сассуоло»нинг тор-мор этилиши: Мухлислар нақд 8 та голга гувоҳ бўлган очиқ ўйинда 6:2 ҳисоби қайд этилди;
«Кальяри» сафаридаги муҳим очколар: 2:1.
А Серия турнир жадвали: «Лацио» мутлақ етакчи
Октябрдаги ғалабали юриш «Лацио»ни мусобақа жадвалининг энг юқори поғонасига олиб чиқди:
1-ўрин — «Лацио»: 28 очко билан якка пешқадамлик қилмоқда;
2-ўрин — «Интер»: 25 очко билан қувиб келаётган асосий таъқибчи;
3-ўрин — «Рома»: 24 очко жамғариб, кучли учликка кирди;
4-ўрин — «Комо»: 23 очко билан мавсумнинг асосий сенсацияси сифатида 4-поғонада бормоқда.
Мураббийлик тажрибаси ва янги чўққи
Фаолияти давомида «Милан», «Наполи», «Валенсия», «Марсель» ҳамда Италия миллий терма жамоасини бошқариб улкан тажриба орттирган Женнаро Гаттузо «Лацио»да ўзининг мураббийлик фаолиятидаги энг ёрқин даврларидан бирини ўтказмоқда. Рим клубининг намойиш этаётган мазмунли ва сермаҳсул ўйини жамоани жорий мавсумда скудетто учун энг жиддий даъвогарга айлантирган.
Изоҳлар 0
…