А Серияда “Лацио” даври: Гаттузо Италияда ойнинг энг яхши мураббийи деб топилди

·13·Спорт
А Серияда “Лацио” даври: Гаттузо Италияда ойнинг энг яхши мураббийи деб топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Римнинг «Лацио» клуби бош мураббийи Женнаро Гаттузо октябр ойида кўрсатган 100 фоизлик ғалабали натижаси учун А Сериянинг энг яхши мураббийи деб топилди.
  • У бошқараётган жамоа ўтган ойда «Монса», «Ювентус», «Парма», «Сассуоло» ва «Каляри» клубларини мағлуб этиб, барча учрашувларда ғалаба қозонди.
  • Ушбу муваффақиятли сериядан сўнг «Лацио»
  • 28 очко билан А Серия турнир жадвалида якка пешқадамлик қилмоқда.

Римнинг «Лацио» клуби бош мураббийи Женнаро Гаттузо Италия чемпионатида октябрь ойининг энг яхши мураббийи (Coach of the Month) деб эълон қилинди. А Сериянинг расмий сайти хабарига кўра, италиялик мутахассис ўтган ой давомида жамоаси билан кўрсатган 100 фоизлик ғалабали натижаси эвазига ушбу совринга лойиқ кўрилди.

Ўтган ёзда римликлар рулини қабул қилиб олган тажрибали мураббий қисқа фурсат ичида жамоани чемпионлик пойгасининг яккапешқадамига айлантиришни уддалади.

Октябрдаги 5 та ғалаба ва «Ювентус» устидан йирик муваффақият

Гаттузо шогирдлари октябрь ойида ўтказилган барча учрашувларда рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмади:

  • «Монца» устидан ишончли ғалаба: 3:1;

  • «Ювентус»га қарши мастер-класс: Турин гранди дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритилиб, йирик 3:0 ҳисоби қайд этилди;

  • «Парма» билан кечган кескин баҳс: 2:1;

  • «Сассуоло»нинг тор-мор этилиши: Мухлислар нақд 8 та голга гувоҳ бўлган очиқ ўйинда 6:2 ҳисоби қайд этилди;

  • «Кальяри» сафаридаги муҳим очколар: 2:1.

А Серия турнир жадвали: «Лацио» мутлақ етакчи

Октябрдаги ғалабали юриш «Лацио»ни мусобақа жадвалининг энг юқори поғонасига олиб чиқди:

  • 1-ўрин — «Лацио»: 28 очко билан якка пешқадамлик қилмоқда;

  • 2-ўрин — «Интер»: 25 очко билан қувиб келаётган асосий таъқибчи;

  • 3-ўрин — «Рома»: 24 очко жамғариб, кучли учликка кирди;

  • 4-ўрин — «Комо»: 23 очко билан мавсумнинг асосий сенсацияси сифатида 4-поғонада бормоқда.

Мураббийлик тажрибаси ва янги чўққи

Фаолияти давомида «Милан», «Наполи», «Валенсия», «Марсель» ҳамда Италия миллий терма жамоасини бошқариб улкан тажриба орттирган Женнаро Гаттузо «Лацио»да ўзининг мураббийлик фаолиятидаги энг ёрқин даврларидан бирини ўтказмоқда. Рим клубининг намойиш этаётган мазмунли ва сермаҳсул ўйини жамоани жорий мавсумда скудетто учун энг жиддий даъвогарга айлантирган.

Женнаро ГаттузоЛациоА Серия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гаттузо жамоаси “Лацио” Римда “Парма”ни енгиб, А Серияда карвонбоши бўлиб олдиГаттузо жамоаси “Лацио” Римда “Парма”ни енгиб, А Серияда карвонбоши бўлиб олди25 октябр 10:07Каннаваро “Наполи” футболчиларига: “Майдонда оғизни ёпиб, қўлларни тийиш керак”Каннаваро “Наполи” футболчиларига: “Майдонда оғизни ёпиб, қўлларни тийиш керак”Бугун 08:28«Римда даҳшатли камбэк ва 2 дақиқалик дубль!»: «Милан» 0:2 ҳисобидан қутулиб қолди«Римда даҳшатли камбэк ва 2 дақиқалик дубль!»: «Милан» 0:2 ҳисобидан қутулиб қолди13 сентябр 00:57Давиде Фраттеси Интер билан хайрлашди ва Лацио сафига ўтдиДавиде Фраттеси Интер билан хайрлашди ва Лацио сафига ўтди15 август 17:38Давиде Фраттеси Интердан Лацио сафига кўчиб ўтдиДавиде Фраттеси Интердан Лацио сафига кўчиб ўтди15 август 02:59Давиде Фраттеси трансфери атрофидаги можаро ҳал этилдиДавиде Фраттеси трансфери атрофидаги можаро ҳал этилди14 август 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози