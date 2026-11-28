Фабио Каннаваро А Серияда пешқадамлик қилаётган «Лацио» ҳақида фикр билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Италия А Сериясида пешқадамлик қилаётган «Лацио» клубининг натижалари ҳақида ўз муносабатини билдирди.
- У римликлар бош мураббийи ва собиқ жамоадоши Женнаро Гаттузонинг мураббийлик фаолиятидаги ўсишини юқори баҳолади.
- Каннаварога кўра, жамоанинг чемпионлик пойгасидаги муваффақияти қишки трансфер ойнасида таркибни кучайтиришга бевосита боғлиқ.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи, «Олтин тўп» соҳиби ва ушбу совринни қўлга киритган сўнгги италиялик футболчи Фабио Каннаваро Италия А Серияси турнир жадвалида пешқадамлик қилаётган Римнинг «Лацио» клуби натижалари юзасидан ўз муносабатини билдирди.
«Январ ойидаги трансфер бозори муҳим аҳамият касб этади»
Эслатиб ўтамиз, айни пайтда «Лацио»ни Каннаваронинг Италия миллий терма жамоасидаги собиқ жамоадоши Женнаро Гаттузо бошқариб бормоқда. Ўзбекистон терма жамоаси устози ҳамюртининг мураббийлик фаолиятидаги ўсишни эътироф этиб, Рим клубининг чемпионлик пойгасидаги кейинги тақдири қишки трансфер ойнасига боғлиқ эканини таъкидлади:
«Гаттузо учун хурсандман. Кўпчилик унинг хориждаги фаолиятини муваффақиятсиз қарор деб ҳисоблаганди. Лекин аслида у ҳам мураббий, ҳам шахс сифатида ўсди. Умид қиламанки, у январ ойига қадар ушбу темпни сақлаб қолади. Кейин эса клуб унинг ихтиёрига янги футболчиларни олиб кела оладими ёки йўқ, кўрамиз», — дея Фабио Каннаваронинг сўзларини келтиради FC Inter1908 нашри.
Асосий тафсилотлар
Йўналиш
Тафсилотлар
Муносабат билдирган шахс
Фабио Каннаваро — Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи, «Олтин тўп» соҳиби
Муҳокама марказидаги клуб
«Лацио» — Италия А Серияси турнир жадвали пешқадами
Клуб бош мураббийи
Женнаро Гаттузо — Каннаваронинг Италия терма жамоасидаги собиқ жамоадоши
Асосий шарт ва омил
Жамоа январгача ҳозирги темпни сақлаб қолиши ва қишки трансфер ойнасида таркибни кучайтириши зарур
Сизнингча, Женнаро Гаттузо бошқарувидаги «Лацио» қишки трансферлар ёрдамида мавсум охиригача А Серия пешқадамлигини сақлаб қола оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон футболи ҳамда Ўзбекистон терма жамоаси устози Фабио Каннаваронинг фикрларини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…