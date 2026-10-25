Сандерленд — Лидс: таркиблар ва жонли матн

·0·Спорт
Сандерленд — Лидс: таркиблар ва жонли матн

Англия Премьер-лигаси доирасидаги СандерлендЛидс учрашуви 25 октябр, 21:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Сандерленд бошланғич таркиби: 22. Руфс Р., 10. Ангуло Н., 9. Бробби Б., 32. Хьюм Т., 28. Ле Фе Э., 17. Мандава Р., 20. Мукиеле Н., 13. О'Ниен Л., 11. Ригг К., 27. Садики Н., 34. Жака Г. (капитан).

Сандерленд захирадагилари: 29. Ахока Ж., 15. Алдерете О., 50. Ангуло Ж., 19. Диарра Х., 31. Эллборг М., 39. Фофана М., 6. Метали Д., 7. Талби К., 57. Тутеров Т.

Сандерленд бош мураббийи: Ле Брис Р.

Лидс бошланғич таркиби: 1. Траффорд Дж., 11. Ааронсон Б., 4. Ампаду Э., 15. Бийол Ж., 2. Богл Дж., 9. Калверт-Льюин Д., 3. Гудмундссон Г., 24. Джастин Дж., 5. Мухаремович Т., 22. Танака А., 10. Уилсон Ҳ.

Лидс захирадагилари: 23. Баҳоя Ж., 26. Бард М., 50. Крессвелл А., 44. Груев И., 8. Лонгстафф С., 14. Нмеча Л., 19. Окафор Н., 18. Стах А., 16. Зеттерер М.

Лидс бош мураббийи: Фарке Д.

СандерлендЛидсАнглия Премьер-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Борнмут — Сандерленд: таркиблар ва жонли матнБорнмут — Сандерленд: таркиблар ва жонли матн18 октябр 16:49Лидс — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матнЛидс — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матн18 октябр 16:46Лех Познань — Сандерленд: таркиблар ва жонли матнЛех Познань — Сандерленд: таркиблар ва жонли матн22 октябр 20:45Августдан бери ғалаба йўқ: “МЮ” АПЛ 7-турида “Лидс” билан очколарни бўлишиб олдиАвгустдан бери ғалаба йўқ: “МЮ” АПЛ 7-турида “Лидс” билан очколарни бўлишиб олди18 октябр 20:17Торренсе — Сандерленд: таркиблар ва жонли матнТорренсе — Сандерленд: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:37«Арсенал» «Лидс»ни мағлуб этиб, пешқадамлик пойгасини қиздирди«Арсенал» «Лидс»ни мағлуб этиб, пешқадамлик пойгасини қиздирди10 октябр 19:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди