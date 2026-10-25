Сандерленд — Лидс: таркиблар ва жонли матн
Англия Премьер-лигаси доирасидаги Сандерленд — Лидс учрашуви 25 октябр, 21:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Сандерленд бошланғич таркиби: 22. Руфс Р., 10. Ангуло Н., 9. Бробби Б., 32. Хьюм Т., 28. Ле Фе Э., 17. Мандава Р., 20. Мукиеле Н., 13. О'Ниен Л., 11. Ригг К., 27. Садики Н., 34. Жака Г. (капитан).
Сандерленд захирадагилари: 29. Ахока Ж., 15. Алдерете О., 50. Ангуло Ж., 19. Диарра Х., 31. Эллборг М., 39. Фофана М., 6. Метали Д., 7. Талби К., 57. Тутеров Т.
Сандерленд бош мураббийи: Ле Брис Р.
Лидс бошланғич таркиби: 1. Траффорд Дж., 11. Ааронсон Б., 4. Ампаду Э., 15. Бийол Ж., 2. Богл Дж., 9. Калверт-Льюин Д., 3. Гудмундссон Г., 24. Джастин Дж., 5. Мухаремович Т., 22. Танака А., 10. Уилсон Ҳ.
Лидс захирадагилари: 23. Баҳоя Ж., 26. Бард М., 50. Крессвелл А., 44. Груев И., 8. Лонгстафф С., 14. Нмеча Л., 19. Окафор Н., 18. Стах А., 16. Зеттерер М.
Лидс бош мураббийи: Фарке Д.
Изоҳлар 0
…