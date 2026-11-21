«Челси» ўз майдонида 1:4 ҳисобида мағлуб бўлди: «Лидс» шов-шувли ғалабага эришди
Англия Премьер-лигасининг 11-турида «Челси» ўз майдонида «Лидс»га йирик ҳисобда имкониятни бой берди. Лондонликлар «Стэмфорд Бриж»да 1:4 ҳисобида мағлуб бўлди. Бу натижадан кейин сўнгги тўрт турда учинчи марта ютқазган Алонсо жамоаси турнир жадвалида 8-ўринга тушиб кетди.
Учрашувда меҳмонлар мағлубиятга учрамаслик учун эмас, ғалаба учун келганини дастлабки дақиқаларданоқ намойиш этди. «Челси» Эмега голи орқали ҳисобни очган бўлса-да, бу устунлик узоққа чўзилмади.
25-дақиқада Эмега лондонликларни олдинга олиб чиқди. Аммо атиги уч дақиқа ўтиб, Окафор ҳисобни тенглаштирди. Шу тариқа, биринчи бўлим 1:1 ҳисобида якунланди.
«Лидс» иккинчи бўлимда «Челси»ни жазолади
Танаффусдан кейин меҳмонлар ҳужумдаги фаоллигини янада оширди. 53-дақиқада Доминик Кэлверт-Люин пенальтини аниқ амалга ошириб, «Лидс»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди.
Орадан олти дақиқа ўтиб, Окафор ўзининг иккинчи голини уриб, фарқни иккитага етказди. Учрашувнинг 90+1-дақиқасида эса Эронсон якуний нуқтани қўйди — 1:4.
Натижада «Лидс» Лондонда муҳим уч очкога эга бўлди. «Челси» эса ўз мухлислари қаршисида йирик ҳисобда мағлубиятга учради.
«Челси»да натижалар барқарор эмас
Сўнгги тўртта чемпионат учрашувида учинчи марта мағлуб бўлган Алонсо шогирдлари 16 очко билан турнир жадвалида 8-поғонага тушиб кетди.
«Лидс» эса ушбу ғалабадан кейин очколари сонини 17 тага етказиб, 6-ўринга кўтарилди. Шу тариқа, меҳмонлар Лондондан нафақат йирик ғалаба, балки жадвалдаги муҳим силжиш билан ҳам қайтди.
«Челси» — «Лидс» учрашуви тафсилотлари
АПЛ, 11-тур
«Челси» — «Лидс» — 1:4
21 ноябрь. «Стэмфорд Бриж».
Голлар: Эмега (25) — Окафор (28, 59), Кэлверт-Люин (53, пенальти), Эронсон (90+1).
«Челси»: Мартинес, Ачимпонг (Густо, 73), Фофана, Колуилл, Чаварриа (Кенда, 73), Лавиа, Кайседо (Ҳендерсон, 22), Эстевао (Нету, 64), Палмер, Рожерс, Эмега (Уэлбек, 63).
«Лидс»: Траффорд, Жастин, Элведи, Муҳаррамович, Богл (Штах, 86), Ампаду, Танака (Родон, 86), Гудмундссон (Бард, 90+1), Лонгстафф (Уилсон, 90+1), Окафор (Эронсон, 73), Кэлверт-Люин.
Огоҳлантиришлар: Гудмундссон (37), Лавиа (48), Богл (68), Лонгстафф (84).
Натижа: «Челси» 16 очко билан 8-ўринда, «Лидс» эса 17 очко билан 6-поғонада.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…