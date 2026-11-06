Роналду даври тугади: Португалия терма жамоасининг янги сардори расман маълум қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду миллий терма жамоадаги фаолиятини якунлагач, Португалия терма жамоасининг янги сардори этиб 32 ёшли яримҳимоячи Бернарду Силва тайинланди.
- Мураббийлар штаби томонидан шакллантирилган янги иерархияда Бруну Фернандеш иккинчи, Рубен Диаш учинчи ва Жоау Канселу тўртинчи сардор сифатида тасдиқланди.
- 2008 йилдан буён жамоани бошқарган 41 ёшли Роналду 234 та ўйин ва 146 та гол билан жаҳон рекордчиси сифатида тарихда қолди.
Португалия футболида бутун бир тарихий давр алмашмоқда. Криштиану Роналду миллий терма жамоа сафидаги афсонавий фаолиятини расман якунлагач, жамоанинг янги асосий сардори номи маълум бўлди.
Notícias ao Minuto нашрининг хабар беришича, сардорлик боғичи эндиликда 32 ёшли тажрибали яримҳимоячи Бернарду Силвага топширилди.
Янги сардорлар иерархияси: Силва, Фернандеш ва Диаш
Миллий жамоа мураббийлар штаби ва раҳбарияти термадаги тажриба ва ўйинлар сонига асосланиб янги сардорлар кетма-кетлигини шакллантирди:
Асосий сардор — Бернарду Силва: «Манчестер Сити» юлдузи Португалия термаси либосида жами 115 та учрашув ўтказган бўлиб, жамоанинг асосий етакчиси мақомини олди;
Иккинчи сардор — Бруну Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» сардори ҳисобида миллий жамоа либосида ўтказилган 97 та ўйин мавжуд;
Учинчи сардор — Рубен Диаш: Тажрибали марказий ҳимоячи 84 та баҳс билан учинчи поғонадан жой олди;
Тўртинчи сардор — Жоау Канселу: Рўйхатдаги тўртинчи вице-сардор сифатида терма сафида 77 та ўйинда майдонга тушган қанот ҳимоячиси тасдиқланди.
Роналдунинг такрорланмас мероси
Янги сардорлар зиммасига юкланган масъулият беқиёс, чунки улардан аввалги сардор жаҳон футболи тарихидаги энг буюк кўрсаткичларни ўрнатган эди:
234 та ўйин ва 146 та гол: Криштиану Роналду миллий терма жамоалар сафида ўтказилган ўйинлар ва урилган голлар сони бўйича мутлақ жаҳон рекорди эгаси сифатида тарихда қолди;
Буюкликдан янги даврга: 2008 йилдан бери боғични тақиб келган 41 ёшли афсонадан сўнг, Португалия миллий жамоаси Бернарду Силва етакчилигида янги ғалабалар сари йўл олади.
Изоҳлар 0
…