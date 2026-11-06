Роналду даври тугади: Португалия терма жамоасининг янги сардори расман маълум қилинди

·3·Спорт
Роналду даври тугади: Португалия терма жамоасининг янги сардори расман маълум қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду миллий терма жамоадаги фаолиятини якунлагач, Португалия терма жамоасининг янги сардори этиб 32 ёшли яримҳимоячи Бернарду Силва тайинланди.
  • Мураббийлар штаби томонидан шакллантирилган янги иерархияда Бруну Фернандеш иккинчи, Рубен Диаш учинчи ва Жоау Канселу тўртинчи сардор сифатида тасдиқланди.
  • 2008 йилдан буён жамоани бошқарган 41 ёшли Роналду 234 та ўйин ва 146 та гол билан жаҳон рекордчиси сифатида тарихда қолди.

Португалия футболида бутун бир тарихий давр алмашмоқда. Криштиану Роналду миллий терма жамоа сафидаги афсонавий фаолиятини расман якунлагач, жамоанинг янги асосий сардори номи маълум бўлди.

Notícias ao Minuto нашрининг хабар беришича, сардорлик боғичи эндиликда 32 ёшли тажрибали яримҳимоячи Бернарду Силвага топширилди.

Янги сардорлар иерархияси: Силва, Фернандеш ва Диаш

Миллий жамоа мураббийлар штаби ва раҳбарияти термадаги тажриба ва ўйинлар сонига асосланиб янги сардорлар кетма-кетлигини шакллантирди:

  • Асосий сардор — Бернарду Силва: «Манчестер Сити» юлдузи Португалия термаси либосида жами 115 та учрашув ўтказган бўлиб, жамоанинг асосий етакчиси мақомини олди;

  • Иккинчи сардор — Бруну Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» сардори ҳисобида миллий жамоа либосида ўтказилган 97 та ўйин мавжуд;

  • Учинчи сардор — Рубен Диаш: Тажрибали марказий ҳимоячи 84 та баҳс билан учинчи поғонадан жой олди;

  • Тўртинчи сардор — Жоау Канселу: Рўйхатдаги тўртинчи вице-сардор сифатида терма сафида 77 та ўйинда майдонга тушган қанот ҳимоячиси тасдиқланди.

Роналдунинг такрорланмас мероси

Янги сардорлар зиммасига юкланган масъулият беқиёс, чунки улардан аввалги сардор жаҳон футболи тарихидаги энг буюк кўрсаткичларни ўрнатган эди:

  • 234 та ўйин ва 146 та гол: Криштиану Роналду миллий терма жамоалар сафида ўтказилган ўйинлар ва урилган голлар сони бўйича мутлақ жаҳон рекорди эгаси сифатида тарихда қолди;

  • Буюкликдан янги даврга: 2008 йилдан бери боғични тақиб келган 41 ёшли афсонадан сўнг, Португалия миллий жамоаси Бернарду Силва етакчилигида янги ғалабалар сари йўл олади.

Криштиану РоналдуБернарду СилваПортугалия миллий терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналдуни катта футболга олиб кирган Сколари унинг термадан кетиши ҳақида нима деди?Роналдуни катта футболга олиб кирган Сколари унинг термадан кетиши ҳақида нима деди?Бугун 16:11“У ўз юртини жаҳон харитасига олиб чиқди”: МЮ афсонаси Роналдунинг буюк мероси ҳақида“У ўз юртини жаҳон харитасига олиб чиқди”: МЮ афсонаси Роналдунинг буюк мероси ҳақидаБугун 15:59“Сенинг меросинг абадий яшайди!”: Головкин Роналдунинг қарорига муносабат билдирди“Сенинг меросинг абадий яшайди!”: Головкин Роналдунинг қарорига муносабат билдирдиКеча 22:47Мураббий баҳоси: Жорже Жезуш Роналдунинг терма жамоадан кетиши ҳақида нималар деди?Мураббий баҳоси: Жорже Жезуш Роналдунинг терма жамоадан кетиши ҳақида нималар деди?Кеча 22:23Пирс Морган Роналдунинг миллий жамоа билан хайрлашувига қандай муносабат билдирди?Пирс Морган Роналдунинг миллий жамоа билан хайрлашувига қандай муносабат билдирди?Кеча 20:44Португалия футбол федерацияси Криштиану Роналду бўйича расмий баёнот бердиПортугалия футбол федерацияси Криштиану Роналду бўйича расмий баёнот бердиКеча 19:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози