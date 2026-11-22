«Челси» 67 йиллик нохуш натижани такрорлади: «Лидс»дан йирик мағлубиятга учради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Челси»
- Англия Премер-лигасининг 11-турида ўз майдонида «Лидс»га 1:4 ҳисобида мағлуб бўлди.
- Лондон клуби жорий мавсумда ўз уйида «Лидс» ва «Тоттенхем»га имкониятни бой бериб, 67 йиллик нохуш статистикани такрорлади.
- Ушбу натижалардан сўнг турнир жадвалида 8-ўринда қолган жамоа ва бош мураббий Хаби Алонсо мухлислар томонидан кескин танқид остига олинди.
«Челси» ўз майдонида «Лидс»га 1:4 ҳисобида имкониятни бой берди. Бу мағлубият нафақат лондонликларнинг турнир жадвалидаги ҳолатига таъсир қилди, балки клуб тарихидаги 67 йиллик нохуш статистикани ҳам юзага чиқарди. Энди Хаби Алонсо шогирдлари мухлислар танқиди ва кучайиб бораётган босим остида қолмоқда.
Англия Премьер-лигасининг 11-турида «Челси» ўз майдонида «Лидс»ни қабул қилди. Учрашув мезбонлар учун кутилмаган ва оғир мағлубият билан якунланди — 1:4.
«Аристократлар» ўз мухлислари қаршисида рақибга тўртта гол ўтказиб юборди. Бу натижа лондонликлар учун мавсумдаги жиддий зарбалардан бири бўлди. Бироқ баҳснинг энг эътиборли жиҳати фақат ҳисобда эмас: «Челси» 67 йилдан бери кузатилмаган нохуш статистикани қайд этди.
«Челси» 67 йиллик тарихий серияни такрорлади
Chelsea Dodgers саҳифаси маълумотига кўра, «Челси» жорий мавсумда ўз майдонида бир вақтнинг ўзида «Лидс» ва «Тоттенхэм»га мағлуб бўлди. Клуб бундай ҳолатга охирги марта 67 йил аввал дуч келган.
Эслатиб ўтамиз, лондонликлар саккизинчи турда ҳам ўз майдонида омадсизликка учраган эди. Ўшанда «Тоттенхэм» дербида «Челси»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этган.
Энди эса «Лидс»дан қабул қилинган 1:4 ҳисобидаги мағлубият ушбу нохуш статистикани янада оғирлаштирди.
Хаби Алонсо мухлислар танқиди остида қолди
«Лидс»га қарши учрашувдаги йирик мағлубиятдан кейин «Челси» мухлисларининг норозилиги ҳам кучайди.
Chelsea Dodgers хабарида таъкидланишича, учрашув давомида жамоа футболчилари қаттиқ ҳуштакбозликка учраган. Бош мураббий Хаби Алонсо ҳам мухлисларнинг масхараси ва танқидига дуч келган.
Бу ҳолат жамоадаги натижалардан норозилик кучайиб бораётганини кўрсатади. Айниқса, ўз майдонида кетма-кет муҳим рақибларга имкониятни бой бериш мухлислар учун жиддий сабаб бўлмоқда.
«Челси» Премьер-лига жадвалида 8-ўринда қолди
«Лидс»дан қабул қилинган мағлубиятдан сўнг «Челси» Англия Премьер-лигаси турнир жадвалида саккизинчи поғонада қолди.
Лондон клуби учун энди асосий вазифа — омадсиз серияни тўхтатиш, мухлислар ишончини қайтариш ва юқори ўринлар учун курашда ортда қолмаслик.
Бироқ 67 йиллик нохуш статистиканинг такрорланиши ва ўз майдонидаги йирик мағлубият жамоа атрофидаги босимни янада кучайтириши мумкин. Хаби Алонсо шогирдлари бу вазиятдан қандай чиқиши эса кейинги учрашувларда маълум бўлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…