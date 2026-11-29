Сандерленд — Тоттенхэм: жонли матнли трансляция (Англия Премьер-лигаси)
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Англия Премьер-лигаси доирасидаги Сандерленд — Тоттенхэм учрашуви 29 ноябр, 19:05 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Сандерленд бошланғич таркиби: 22. Руфс Р., 29. Ахока Ж., 32. Хьюм Т., 18. Исидор У., 28. Ле Фе Э., 17. Мандава Р., 12. Менье Т., 20. Мукиеле Н., 13. О'Ниен Л. (капитан), 27. Садики Н., 7. Талби К.
Сандерленд бош мураббийи: Ле Брис Р.
Тоттенхэм бошланғич таркиби: 31. Кински А., 30. Бентанкур Р., 14. Грей А., 20. Кудус М., 10. Мэддисон Дж., 22. Мармуш О., 3. Робертсон А., 19. Соланке Д., 16. Тонали С., 37. ван де Вен М. (капитан), 6. ван Хекке Дж. П.
Тоттенхэм бош мураббийи: Де Дзерби Р.
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