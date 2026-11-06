Тошкентда янграган кутилмаган баёнот: Ислам Махачев ММА билан хайрлашмоқдами?
UFC ташкилотининг ярим ўрта вазн тоифасидаги амалдаги чемпиони, жаҳон ММА оламининг энг кучли жангчиларидан бири Ислам Махачев аралаш яккакурашлардаги фаолиятини тез орада якунлашини маълум қилди.
Тошкент шаҳрида старт олаётган самбо бўйича катталар ўртасидаги Жаҳон чемпионати тадбирларида иштирок этиш учун Ўзбекистон пойтахтига ташриф буюрган 35 ёшли россиялик спортчи Olamsport.com нашрига берган эксклюзив интервьюсида ушбу кутилмаган қарори сабабларини очиқлади.
«Онамнинг гапига қулоқ соламан»: Спортдан кетиш сабаби
Махачевнинг таъкидлашича, унинг октагонни тарк этишида энг асосий омил оиласи, хусусан, онасининг хоҳиш-истаги ҳисобланади:
Онасининг муносабати: «Онам ҳар доим менинг жанг қилишимга қарши бўлган ва бу спорт турини маъқулламаган»;
Якуний хулоса: «Мен эса ҳаётим давомида доим унга қулоқ солганман, демак, тез орада яна унинг гапига қулоқ соламан», — дея ўз сўзлари билан фаолиятининг сўнгги палласи яқинлашиб қолганига ишора қилди UFC камари соҳиби.
Тошкентдаги Жаҳон чемпионати ва меҳмон мақоми
Ислам Махачев айни дамда Ўзбекистон пойтахтида бўлиб турибди:
Самбо бўйича мундиал: Машҳур спортчи самбо бўйича катталар ўртасида ташкил этилаётган Жаҳон чемпионатининг расмий тадбирларида фахрий меҳмон сифатида қатнашмоқда;
Тошкентлик мухлислар эътиборида: Доғистонлик жангчининг пойтахтимизга ташрифи ва унинг айнан шу ерда берган фаолиятини якунлашга оид баёноти бутун дунё спорт жамоатчилиги ҳамда жанг санъати ихлосмандлари ўртасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
Изоҳлар 0
…