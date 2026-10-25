АПЛда шиддатли тур: “Ливерпуль” муҳим ғалабага эришди, “Ньюкасл” Лондонда зафар қучди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигасининг 8-турида «Ливерпул» ўз майдонида «Брайтон»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди.
- «Нюкасл» эса сафарда «Кристал Пелас» устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозониб, 11 очко билан турнир жадвалининг 7-поғонасига кўтарилиб олди.
- «Ҳалл Сити» ва «Брентфорд» ўртасидаги баҳсда эса 1:1 ҳисобидаги дуранг қайд этилди.
Англия Премьер-лигасининг 8-тури доирасида бир қатор қизиқарли ва муҳим учрашувлар бўлиб ўтди. Турнинг марказий баҳсларидан бирида «Ливерпуль» ўз майдонида «Брайтон»ни қабул қилиб, дастлабки дақиқаларданоқ масалани ҳал этди ва 2:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришди. Шунингдек, «Ньюкасл» пойтахт сафаридан уч очко билан қайтган бўлса, «Ҳалл Сити» ва «Брентфорд» баҳсида жанговар дуранг қайд этилди.
«Энфилд»даги тезкор ечим: 4 дақиқада иккита гол
«Ливерпуль» баҳсни фаол бошлади ва биринчи бўлимнинг ярмига етмай ғалаба пойдеворини қуриб олди:
17-дақиқа (автогол): Мерсисайдликлар босими остида қолган «Брайтон» яримҳимоячиси Паскаль Гросс тўпни ўз дарвозасига йўллаб қўйди (1:0);
21-дақиқа (Исакнинг зарбаси): Орадан тўрт дақиқа ўтар-ўтмас Александер Исак меҳмонлар посбонини ожиз қолдириб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;
Ўйин назорати: Иккинчи бўлимда ҳар икки томон бир қатор ўзгаришларни амалга оширганига қарамай, ҳисоб ўзгармади.
АПЛ. 8-тур
«Ливерпуль» — «Брайтон» 2:0
Голлар: Паскаль Гросс 17 (автогол), Александер Исак 21.
«Ливерпуль»: Алиссон Бекер, Жереми Жаке, Виржил ван Дейк, Рональд Араухо, Милош Керкез (Костас Цимикас, 88), Коди Гакпо, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Флориан Вирц (Трей Ниони, 65), Брэдли Барколя (Льюис Кумас, 77), Александер Исак (Рио Нгумоа, 77).
«Брайтон»: Барт Вербрюгген, Ферди Кадиоғлу (Костинья, 6), Лука Вушкович, Льюис Данк, Оливье Боскальи (Жек Хиншелвуд, 46), Ясин Аяри (Жоржиньо Рюттер, 75), Максим де Куйпер, Паскаль Гросс, Чема Андрес (Малик Ялкуе, 54), Диего Гомес, Харалампос Костулас.
«Ньюкасл»дан сафар ғалабаси: 7-ўринга кўтарилиш
Лондонда кечган «Кристал Пэлас» ва «Ньюкасл» баҳси иккинчи бўлимда буткул меҳмонлар фойдасига ўзгарди:
46-дақиқа (Тезкор старт): Танаффусдан кейин майдонга тушган Уильям Осула дарҳол «қарғалар»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди;
58-дақиқа (Барнсдан нуқта): Харви Барнс рақиб ҳимоясини жазолаб, жамоасининг иккинчи голини урди ва якуний натижани ўрнатди (0:2);
Турнир жадвалидаги ҳолат: Ушбу ғалаба эвазига «Ньюкасл» ўз очколари сонини 11 тага етказиб, чемпионат жадвалининг 7-поғонасига кўтарилди. 7 очкога эга «Кристал Пэлас» эса пастки поғоналарда қолмоқда.
АПЛ. 8-тур
«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл» 0:2
Голлар: Уильям Осула 46, Харви Барнс 58.
«Ҳалл Сити» ва «Брентфорд» баҳсида муроса
Турнинг яна бир тўқнашувида кучлар тенг келди:
Биринчи бўлим пенальтиси: «Ҳалл Сити» ҳужумчиси Оливер Макберни 11 метрлик жарима зарбасини аниқ амалга ошириб, мезбонларни олдинга олиб чиқди;
Иккинчи бўлимдаги жавоб: Меҳмонлар сафида Данго Уаттара ҳисобни тенглаштириб, жамоасига қимматли очкони тақдим этди (1:1);
Жадвал кўрсаткичи: Мазкур натижадан сўнг «Брентфорд» ҳисобидаги очколар сони 11 тага, «Ҳалл Сити»ники эса 10 тага етди.
АПЛ. 8-тур
«Ҳалл Сити» — «Брентфорд» 1:1
Голлар: Оливер Макберни (пен.) — Данго Уаттара.
Изоҳлар 0
…