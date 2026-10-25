АПЛда шиддатли тур: “Ливерпуль” муҳим ғалабага эришди, “Ньюкасл” Лондонда зафар қучди

·53·Спорт
АПЛда шиддатли тур: “Ливерпуль” муҳим ғалабага эришди, “Ньюкасл” Лондонда зафар қучди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Премер-лигасининг 8-турида «Ливерпул» ўз майдонида «Брайтон»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • «Нюкасл» эса сафарда «Кристал Пелас» устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозониб, 11 очко билан турнир жадвалининг 7-поғонасига кўтарилиб олди.
  • «Ҳалл Сити» ва «Брентфорд» ўртасидаги баҳсда эса 1:1 ҳисобидаги дуранг қайд этилди.

Англия Премьер-лигасининг 8-тури доирасида бир қатор қизиқарли ва муҳим учрашувлар бўлиб ўтди. Турнинг марказий баҳсларидан бирида «Ливерпуль» ўз майдонида «Брайтон»ни қабул қилиб, дастлабки дақиқаларданоқ масалани ҳал этди ва 2:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришди. Шунингдек, «Ньюкасл» пойтахт сафаридан уч очко билан қайтган бўлса, «Ҳалл Сити» ва «Брентфорд» баҳсида жанговар дуранг қайд этилди.

«Энфилд»даги тезкор ечим: 4 дақиқада иккита гол

«Ливерпуль» баҳсни фаол бошлади ва биринчи бўлимнинг ярмига етмай ғалаба пойдеворини қуриб олди:

  • 17-дақиқа (автогол): Мерсисайдликлар босими остида қолган «Брайтон» яримҳимоячиси Паскаль Гросс тўпни ўз дарвозасига йўллаб қўйди (1:0);

  • 21-дақиқа (Исакнинг зарбаси): Орадан тўрт дақиқа ўтар-ўтмас Александер Исак меҳмонлар посбонини ожиз қолдириб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;

  • Ўйин назорати: Иккинчи бўлимда ҳар икки томон бир қатор ўзгаришларни амалга оширганига қарамай, ҳисоб ўзгармади.

АПЛ. 8-тур

«Ливерпуль» — «Брайтон» 2:0

  • Голлар: Паскаль Гросс 17 (автогол), Александер Исак 21.

  • «Ливерпуль»: Алиссон Бекер, Жереми Жаке, Виржил ван Дейк, Рональд Араухо, Милош Керкез (Костас Цимикас, 88), Коди Гакпо, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Флориан Вирц (Трей Ниони, 65), Брэдли Барколя (Льюис Кумас, 77), Александер Исак (Рио Нгумоа, 77).

  • «Брайтон»: Барт Вербрюгген, Ферди Кадиоғлу (Костинья, 6), Лука Вушкович, Льюис Данк, Оливье Боскальи (Жек Хиншелвуд, 46), Ясин Аяри (Жоржиньо Рюттер, 75), Максим де Куйпер, Паскаль Гросс, Чема Андрес (Малик Ялкуе, 54), Диего Гомес, Харалампос Костулас.

«Ньюкасл»дан сафар ғалабаси: 7-ўринга кўтарилиш

Лондонда кечган «Кристал Пэлас» ва «Ньюкасл» баҳси иккинчи бўлимда буткул меҳмонлар фойдасига ўзгарди:

  • 46-дақиқа (Тезкор старт): Танаффусдан кейин майдонга тушган Уильям Осула дарҳол «қарғалар»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди;

  • 58-дақиқа (Барнсдан нуқта): Харви Барнс рақиб ҳимоясини жазолаб, жамоасининг иккинчи голини урди ва якуний натижани ўрнатди (0:2);

  • Турнир жадвалидаги ҳолат: Ушбу ғалаба эвазига «Ньюкасл» ўз очколари сонини 11 тага етказиб, чемпионат жадвалининг 7-поғонасига кўтарилди. 7 очкога эга «Кристал Пэлас» эса пастки поғоналарда қолмоқда.

АПЛ. 8-тур

«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл» 0:2

  • Голлар: Уильям Осула 46, Харви Барнс 58.

«Ҳалл Сити» ва «Брентфорд» баҳсида муроса

Турнинг яна бир тўқнашувида кучлар тенг келди:

  • Биринчи бўлим пенальтиси: «Ҳалл Сити» ҳужумчиси Оливер Макберни 11 метрлик жарима зарбасини аниқ амалга ошириб, мезбонларни олдинга олиб чиқди;

  • Иккинчи бўлимдаги жавоб: Меҳмонлар сафида Данго Уаттара ҳисобни тенглаштириб, жамоасига қимматли очкони тақдим этди (1:1);

  • Жадвал кўрсаткичи: Мазкур натижадан сўнг «Брентфорд» ҳисобидаги очколар сони 11 тага, «Ҳалл Сити»ники эса 10 тага етди.

АПЛ. 8-тур

«Ҳалл Сити» — «Брентфорд» 1:1

  • Голлар: Оливер Макберни (пен.) — Данго Уаттара.

Англия Премьер-лигасиЛиверпульНьюкаслАПЛ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кристал Пэлас — Ньюкасл: таркиблар ва жонли матнКристал Пэлас — Ньюкасл: таркиблар ва жонли матнБугун 17:48Ньюкасл — Астон Вилла: таркиблар ва жонли матнНьюкасл — Астон Вилла: таркиблар ва жонли матн17 октябр 20:17Ковентри — Ньюкасл: таркиблар ва жонли матнКовентри — Ньюкасл: таркиблар ва жонли матн12 октябр 22:34Ливерпуль — Брайтон: таркиблар ва жонли матнЛиверпуль — Брайтон: таркиблар ва жонли матнБугун 17:46«Ливерпуль» ва «Манчестер Сити» ўйинини биз билан кузатинг«Ливерпуль» ва «Манчестер Сити» ўйинини биз билан кузатинг11 октябр 21:46Мареска шов-шувларга қарамай “Ливерпуль”га қарши режасини ошкор этдиМареска шов-шувларга қарамай “Ливерпуль”га қарши режасини ошкор этди9 октябр 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди