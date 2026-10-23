Лионель Месси фаолиятидаги энг юқори чўққи ва энг муҳим голларини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби Лионель Месси 2022 йилги Жаҳон чемпионатидаги ғалабани ўз фаолиятининг мутлақ чўққиси деб атади.
- Аргентиналик футболчи Қатардаги финал баҳсида Франсия дарвозасига киритган голларини ҳаётидаги энг муҳим зарбалар сифатида қайд этди.
- 2026 йилги Жаҳон чемпионатидан сўнг Месси Аргентина терма жамоасидаги халқаро фаолиятини расман якунлади.
Дунё футболи афсонаси, «Интер Майами» форварди Лионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги хайрлашув ўйинидан сўнг ўзининг бой ва сермаҳсул фаолиятига назар ташлаб, энг олий ютуғи ҳақида тўхталди.
Саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби ўз фаолиятидаги сон-саноқсиз совринлар орасида Қатарда бўлиб ўтган 2022 йилги Жаҳон чемпионатидаги чемпионлик унинг учун футболчилик фаолиятининг мутлақ чўққиси бўлиб қолишини таъкидлади. Машҳур The Touchline нашри аргентиналик юлдузнинг мазкур иқрорини эълон қилди.
«Францияга урилган голлар — ҳаётимдаги энг муҳим зарбалар бўлди»
Месси Қатардаги драматик финал ва ўша оқшом киритилган голларнинг аҳамиятига алоҳида тўхталди:
Фаолият чўққиси: «Жаҳон чемпионатидаги ғалабам — профессионал футболчилик фаолиятимнинг энг юқори чўққисидир. Бу мен учун шунчаки бир орзу эмас эди, балки бутун умр интилган асосий мақсад эди;
Энг муҳим тўплар: Турнир финалида Франция миллий жамоаси дарвозасига киритган голларим ўзининг бебаҳо аҳамияти туфайли фаолиятимдаги энг муҳим голларга айланди. Ва, албатта, ўша баҳснинг қанчалик буюк аҳамиятга эга бўлгани сабабли улар ҳар доим биринчи ўринда туради», — деди Лионель Месси.
Мундиал-2026 финали ва терма жамоа билан хайрлашув
Эслатиб ўтамиз, ўтган ёзда АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида бўлиб ўтган 2026 йилги Жаҳон чемпионати Месси учун терма жамоа либосидаги сўнгги йирик мусобақа бўлди:
Драматик финал: Аргентина мусобақа финалигача етиб борди ва кескин курашлар остида қўшимча бўлимларда Испания терма жамоасига имкониятни бой берди;
Хайрлашув баҳси: Ушбу турнирдан сўнг Лионель Месси «альбиселесте» сафидаги хайрлашув учрашувини ўтказиб, халқаро фаолиятини расман якунлади.
Лионель Мессининг бу самимий сўзлари унинг терма жамоа тарихидаги буюк мероси ва футбол оламидаги ўчмас изини яна бир бор ёдга солди.
Изоҳлар 0
…