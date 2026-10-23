Лионель Месси фаолиятидаги энг юқори чўққи ва энг муҳим голларини айтди

·68·Спорт
Лионель Месси фаолиятидаги энг юқори чўққи ва энг муҳим голларини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби Лионель Месси 2022 йилги Жаҳон чемпионатидаги ғалабани ўз фаолиятининг мутлақ чўққиси деб атади.
  • Аргентиналик футболчи Қатардаги финал баҳсида Франсия дарвозасига киритган голларини ҳаётидаги энг муҳим зарбалар сифатида қайд этди.
  • 2026 йилги Жаҳон чемпионатидан сўнг Месси Аргентина терма жамоасидаги халқаро фаолиятини расман якунлади.

Дунё футболи афсонаси, «Интер Майами» форварди Лионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги хайрлашув ўйинидан сўнг ўзининг бой ва сермаҳсул фаолиятига назар ташлаб, энг олий ютуғи ҳақида тўхталди.

Саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби ўз фаолиятидаги сон-саноқсиз совринлар орасида Қатарда бўлиб ўтган 2022 йилги Жаҳон чемпионатидаги чемпионлик унинг учун футболчилик фаолиятининг мутлақ чўққиси бўлиб қолишини таъкидлади. Машҳур The Touchline нашри аргентиналик юлдузнинг мазкур иқрорини эълон қилди.

«Францияга урилган голлар — ҳаётимдаги энг муҳим зарбалар бўлди»

Месси Қатардаги драматик финал ва ўша оқшом киритилган голларнинг аҳамиятига алоҳида тўхталди:

  • Фаолият чўққиси: «Жаҳон чемпионатидаги ғалабам — профессионал футболчилик фаолиятимнинг энг юқори чўққисидир. Бу мен учун шунчаки бир орзу эмас эди, балки бутун умр интилган асосий мақсад эди;

  • Энг муҳим тўплар: Турнир финалида Франция миллий жамоаси дарвозасига киритган голларим ўзининг бебаҳо аҳамияти туфайли фаолиятимдаги энг муҳим голларга айланди. Ва, албатта, ўша баҳснинг қанчалик буюк аҳамиятга эга бўлгани сабабли улар ҳар доим биринчи ўринда туради», — деди Лионель Месси.

Мундиал-2026 финали ва терма жамоа билан хайрлашув

Эслатиб ўтамиз, ўтган ёзда АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида бўлиб ўтган 2026 йилги Жаҳон чемпионати Месси учун терма жамоа либосидаги сўнгги йирик мусобақа бўлди:

  • Драматик финал: Аргентина мусобақа финалигача етиб борди ва кескин курашлар остида қўшимча бўлимларда Испания терма жамоасига имкониятни бой берди;

  • Хайрлашув баҳси: Ушбу турнирдан сўнг Лионель Месси «альбиселесте» сафидаги хайрлашув учрашувини ўтказиб, халқаро фаолиятини расман якунлади.

Лионель Мессининг бу самимий сўзлари унинг терма жамоа тарихидаги буюк мероси ва футбол оламидаги ўчмас изини яна бир бор ёдга солди.

Лионель МессиАргентина миллий жамоасиЖаҳон чемпионати 2022Интер Майами
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси нима учун тарихда қолмоқчи? Жаҳон футболи афсонасининг кутилмаган баёнотиМесси нима учун тарихда қолмоқчи? Жаҳон футболи афсонасининг кутилмаган баёнотиКеча 22:51Лондонда кутилаётган сенсация: Месси оиласи билан «Олтин тўп» тадбирига ташриф буюрадиЛондонда кутилаётган сенсация: Месси оиласи билан «Олтин тўп» тадбирига ташриф буюради12 октябр 20:07Лионель Месси «Монументал»да кўз ёшлар билан сўнгги нутқини сўзладиЛионель Месси «Монументал»да кўз ёшлар билан сўнгги нутқини сўзлади7 октябр 12:49Криштиану Роналду Мессининг терма жамоадан кетишига кутилмаган изоҳ қолдирдиКриштиану Роналду Мессининг терма жамоадан кетишига кутилмаган изоҳ қолдирди7 октябр 23:31«Реал» яримҳимоячиси Мастантуоно Мессининг термадаги видолашувига тўлқинланиб изоҳ берди«Реал» яримҳимоячиси Мастантуоно Мессининг термадаги видолашувига тўлқинланиб изоҳ берди7 октябр 15:48Аргентина президенти Хавьер Милей Лионель Месси ҳақида нималар деди?Аргентина президенти Хавьер Милей Лионель Месси ҳақида нималар деди?7 октябр 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди