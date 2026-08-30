Даҳшатли триллер: «Челси» ва «Брайтон» АПЛда йил ўйинини тақдим этди!

·0·Спорт
Даҳшатли триллер: «Челси» ва «Брайтон» АПЛда йил ўйинини тақдим этди!

Англия Премьер-лигасининг 2-тури мухлисларга узоқ вақт эсдан чиқмайдиган супер-беллашувни улашди. Лондоннинг «Стэмфорд Бриж» стадионида кечган «Челси» ва «Брайтон» жамоалари ўртасидаги баҳс ҳақиқий голлар шоуси ва драмасига айланиб, якунда мезбонларнинг 4:3 ҳисобидаги қийин ғалабаси билан тугади.

Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб то ҳакамнинг якуний ҳуштаги чалингунига қадар юқори шиддат ва ҳужумкор руҳда кечди.

4:3 ҳисобидаги триллер хроникаси ва голлар шоуси

Ўйин давомида ҳар икки жамоа мухлисларини ҳаяжонга солган асосий лаҳзалар:

  • «Челси»нинг тезкор старти: Мезбонлар сафида 4-дақиқадаёқ Ромео Лавия ҳисобни очди. 14-дақиқада эса Морган Рожерснинг аниқ узатмасидан сўнг Педро Нето мувозанатни 2:0 кўринишига келтирди;

  • Жоау Педронинг бенефиси ва автоголи: 32-дақиқада Жоау Педро «кўклар»нинг учинчи голига муаллифлик қилди. Бироқ 63-дақиқада у кутилмаганда ўз дарвозасини ишғол қилиб (автогол), рақибга ҳисобни қисқартиришга «ёрдам» берди;

  • Палмернинг зарбаси ва сўнгги асабий дақиқалар: 36-дақиқада «Брайтон» сафида Малик Ялкуе тўп киритган бўлса, 74-дақиқада Коул Палмер айнан Жоау Педронинг узатмасидан сўнг «Челси»нинг 4-голини урди. 90+6-дақиқада Паскаль Гросс яна битта гол уриб интригани авжига чиқарди, аммо лондонликлар ғалабани сақлаб қолди.

Ўйин қайдномаси ва жамоалар таркиби

  • АПЛ. 2-тур

  • «Челси» — «Брайтон» 4:3

  • Голлар: Лавия (4), Нето (14), Жоау Педро (32), Палмер (74) — Ялкуе (36), Жоау Педро (63, автогол), Гросс (90+6).

  • «Челси» асосий таркиби: Эмилиано Мартинес, Уэсли Фофана, Максан Лакруа, Леви Колвилл, Педро Нето, Мало Гюсто, Ромео Лавия, Йоррел Хато, Коул Палмер, Морган Рожерс, Жоау Педро.

  • «Брайтон» асосий таркиби: Барт Вербрюгген, Матс Виффер, Лука Вушкович, Льюис Данк, Оливье Боскальи, Паскаль Гросс, Ферди Кадиоглу, Диего Гомес, Малик Ялкуе, Максим де Кёйпер, Хараламбос Костулас.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ла Лига: «Реал» — «Малага» учрашуви асосий таркиблари эълон қилиндиЛа Лига: «Реал» — «Малага» учрашуви асосий таркиблари эълон қилиндиБугун, 19:404 ўйиндан 4 ғалаба: Каримов «Лугано»нинг ғалабасини сақлаб қолишга ёрдам берди4 ўйиндан 4 ғалаба: Каримов «Лугано»нинг ғалабасини сақлаб қолишга ёрдам бердиБугун, 19:37Ханси Флик Ламине Ямалнинг ҳолати ҳақида нималар деди?Ханси Флик Ламине Ямалнинг ҳолати ҳақида нималар деди?Бугун, 18:50Умар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиУмар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиБугун, 17:53«Пахтакор» нега ҳимоячи Абдумажидовни Франция клубига сотишни истамади?«Пахтакор» нега ҳимоячи Абдумажидовни Франция клубига сотишни истамади?Бугун, 17:52«Реал» ичида Моуриньюнинг қайтиши ҳақида нималар дейилмоқда?«Реал» ичида Моуриньюнинг қайтиши ҳақида нималар дейилмоқда?Бугун, 17:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)