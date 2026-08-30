Даҳшатли триллер: «Челси» ва «Брайтон» АПЛда йил ўйинини тақдим этди!
Англия Премьер-лигасининг 2-тури мухлисларга узоқ вақт эсдан чиқмайдиган супер-беллашувни улашди. Лондоннинг «Стэмфорд Бриж» стадионида кечган «Челси» ва «Брайтон» жамоалари ўртасидаги баҳс ҳақиқий голлар шоуси ва драмасига айланиб, якунда мезбонларнинг 4:3 ҳисобидаги қийин ғалабаси билан тугади.
Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб то ҳакамнинг якуний ҳуштаги чалингунига қадар юқори шиддат ва ҳужумкор руҳда кечди.
4:3 ҳисобидаги триллер хроникаси ва голлар шоуси
Ўйин давомида ҳар икки жамоа мухлисларини ҳаяжонга солган асосий лаҳзалар:
«Челси»нинг тезкор старти: Мезбонлар сафида 4-дақиқадаёқ Ромео Лавия ҳисобни очди. 14-дақиқада эса Морган Рожерснинг аниқ узатмасидан сўнг Педро Нето мувозанатни 2:0 кўринишига келтирди;
Жоау Педронинг бенефиси ва автоголи: 32-дақиқада Жоау Педро «кўклар»нинг учинчи голига муаллифлик қилди. Бироқ 63-дақиқада у кутилмаганда ўз дарвозасини ишғол қилиб (автогол), рақибга ҳисобни қисқартиришга «ёрдам» берди;
Палмернинг зарбаси ва сўнгги асабий дақиқалар: 36-дақиқада «Брайтон» сафида Малик Ялкуе тўп киритган бўлса, 74-дақиқада Коул Палмер айнан Жоау Педронинг узатмасидан сўнг «Челси»нинг 4-голини урди. 90+6-дақиқада Паскаль Гросс яна битта гол уриб интригани авжига чиқарди, аммо лондонликлар ғалабани сақлаб қолди.
Ўйин қайдномаси ва жамоалар таркиби
АПЛ. 2-тур
«Челси» — «Брайтон» 4:3
Голлар: Лавия (4), Нето (14), Жоау Педро (32), Палмер (74) — Ялкуе (36), Жоау Педро (63, автогол), Гросс (90+6).
«Челси» асосий таркиби: Эмилиано Мартинес, Уэсли Фофана, Максан Лакруа, Леви Колвилл, Педро Нето, Мало Гюсто, Ромео Лавия, Йоррел Хато, Коул Палмер, Морган Рожерс, Жоау Педро.
«Брайтон» асосий таркиби: Барт Вербрюгген, Матс Виффер, Лука Вушкович, Льюис Данк, Оливье Боскальи, Паскаль Гросс, Ферди Кадиоглу, Диего Гомес, Малик Ялкуе, Максим де Кёйпер, Хараламбос Костулас.
…