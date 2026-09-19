АПЛда кутилмаган сенсация: «Брайтон» "Арсенал"ни шармандали ҳисобда тор-мор этди
Англия Премьер-лигасининг 5-тури доирасида бўлиб ўтган учрашувлар футбол жамоатчилигига ҳақиқий кутилмаган натижаларни тақдим этди. Мусобақа пешқадамлари сафида бораётган ва чемпионликнинг бош даъвогарларидан бири ҳисобланган Лондоннинг «Арсенал» клуби сафарда «Брайтон» меҳмони бўлиб, мухлисларини шокка туширган йирик ҳисобдаги мағлубиятни қабул қилиб олди. Микель Артета шогирдлари ўз дарвозаларидан жавобсиз 3 та тўп ўтказиб юбориб, мавсумдаги илк мағлубиятини расмийлаштиришди.
«Чайкалар»нинг бу сенсацион ва ишончли ғалабаси уларни 10 очко билан тўғридан-тўғри турнир жадвалининг 3-поғонасига олиб чиқди. Параллель равишда кечган қизиқарли баҳсларда эса «Эвертон» ўз майдонида «Ипсвич» устидан минимал ҳисобда зафар қучган бўлса, «Ньюкасл» мавсум бошида барчани ҳайратда қолдираётган «Ҳалл Сити»нинг шиддатини 2:1 ҳисобида тўхтатиб қолди.
Хўш, Сака, Эдегор, Ҳаверц ва Бруно Гимараэс каби элита юлдузларига эга «Арсенал» нега «Брайтон» қаршисида мутлақо ожиз қолди, Артетанинг тактикаси қаерда панд берди ва ушбу йирик мағлубият Лондон жамоасининг чемпионлик пойгасидаги режаларига қандай зарба беради?
«"Арсенал"ни шокка туширган 3 та зарба»: Брайтондаги баҳс хроникаси
«Амекс» стадионида кечган марказий сенсациянинг асосий тафсилотлари:
Паскаль Гросс ва ҳисобнинг очилиши (31'): Мезбонларнинг тажрибали етакчиси Паскаль Гросс лондонликлар мудофаасидаги бўшлиқни аниқ жазолаб, Давид Райя дарвозасини ишғол қилди (1:0);
Бўлим сўнгидаги совуқ душ (45'): Биринчи тайм якунланиши арафасида Костоулас иккинчи тўпни киритиб, Артета жамоасини оғир аҳволга солиб қўйди (2:0);
Андресдан сўнгги нуқта (57'): Иккинчи бўлимда ҳам ўзига кела олмаган «Арсенал» қарши ҳужумда яна бир гол ўтказиб юборди ва ҳисоб 3:0 кўринишига келди;
Мавсумдаги илк мағлубият: Тўрт тур давомида 12 очко жамғариб 2-ўринда келаётган лондонликларнинг мукаммал сериясига чек қўйилди.
«Брайтон» — «Арсенал» ва 5-турнинг бошқа ўйинлари қайдномаси
АПЛ 5-тури доирасида якунланган 3 та учрашувнинг тўлиқ расмий протоколи:
Ўйин
Ҳисоб
Гол муаллифлари
Жамоаларнинг очколари ва ўрни
Брайтон — Арсенал
3 : 0
Гросс 31', Костоулас 45', Андрес 57'
«Брайтон» (10 очко, 3-ўрин) / «Арсенал» (12 очко, 2-ўрин)
Ньюкасл — Ҳалл Сити
2 : 1
Уиллок 3', Ҳолл 7' — Чо 67'
«Ньюкасл» (8 очко, 8-ўрин) / «Ҳалл Сити» (8 очко, 7-ўрин)
Эвертон — Ипсвич
1 : 0
Барри 11'
«Эвертон» (9 очко, 5-ўрин) / «Ипсвич» (6 очко, 11-ўрин)
«Брайтон» таркиби: Вербругген, Кадиоглу, Вушкович, Струйк, Боскальи, Гросс, Аяри, Гомес, Андрес, де Куйпер, Костулас;
«Арсенал» таркиби: Райя, Тимбер, Конса, Габриэль, Калафиори, Райс, Гимараэс, Сака, Эдегор, Цолис, Ҳаверц.
«Ньюкасл»нинг чақмоқдек бошланиши ва «Эвертон»нинг 1:0 иродаси
Турнинг қолган икки қарама-қаршилигидаги муҳим жиҳатлар:
«Қарғалар»нинг 7 дақиқалик бўрони: «Ньюкасл» ўз майдонида «Ҳалл Сити»га қарши ўйинда илк дақиқаларданоқ ҳужумга ташланди — 3-дақиқада Жо Уиллок, 7-дақиқада Льюис Ҳолл гол уриб, баҳс тақдирини ҳал қилди; меҳмонларнинг 67-дақиқадаги жавоб тўпи сенсацияга етмади;
Ливерпулдаги мудофаа маҳорати: «Гудисон Парк»да «Эвертон» Луи Баррининг 11-дақиқада киритган ягона голини ўйин охиригача сақлаб қолди ва қийин курашда 3 очкони қўлга киритиб, 9 очко билан 5-поғонага кўтарилди.
Тактик таҳлил: Экспертлар «Арсенал»нинг қулаши ҳақида
Англия футболи таҳлилчилари ва экспертларининг асосий хулосалари:
Марказдаги боғламлар узилиши: Деклан Райс ва янги қўшилган Бруно Гимараэс жуфтлиги майдон марказини «Брайтон»нинг тезкор прессингига топшириб қўйди ва рақибнинг қарши ҳужумларини тўхтата олмади;
«Чайкалар»нинг мукаммал ўйин режаси: Мезбонлар тўп билан камроқ ҳаракатланган бўлса-да, қанотлардан уюштирилган тезкор вертикал рейдлар орқали «Арсенал» ҳимоя чизиғини чил-парчин қилди;
Психологик синов: Аввалги турларда ишончли кўринган Артета жамоаси учун 0:3 ҳисобидаги бундай оғир зарба чемпионлик пойгасидаги барқарорлик ҳақида жиддий саволларни кун тартибига чиқармоқда.
Брайтондаги мазкур йирик мағлубият АПЛда ҳар қандай гранд клуб ҳам биргина нотўғри тактика сабабли кутилмаган зарбага учраши мумкинлигини яна бир бор исботлаб берди.
Сизнингча, «Арсенал»нинг «Брайтон»га қарши баҳсдаги 0:3 ҳисобидаги мағлубияти тасодифий қоқилишми ёки Микель Артета жамоасида чуқур тактик инқироз бошланмоқдами? Бу йилги чемпионлик курашида «тўпчилар» яна асосий фаворит бўла оладими деб ўйлайсиз? Ўз таҳлилий фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда АПЛ 5-туридаги ушбу шов-шувли сенсация шарҳини барча футбол ихлосмандлари ва яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…