France Football раҳбари “Олтин тўп-2026” ортидаги нозик сирларни ошкор қилди

·58·Спорт
France Football раҳбари “Олтин тўп-2026” ортидаги нозик сирларни ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Франсе Фоотбалл раҳбари Венсан Гарсия Ламин Ямалнинг «Олтин тўп-2026» мукофотини қўлга кирита олмаганига Испания терма жамоаси аъзолари ўртасида овозларнинг Родри ва Ямал ўртасида тақсимланиб кетгани сабаб бўлганини маълум қилди.
  • Шунингдек, Ямалнинг мундиални жароҳат билан бошлаб, турнирда атиги бир марта гол ургани ҳамда Испания жамоасининг яхлит тизимга таянгани унинг шахсий совринни олишига тўсқинлик қилган.

Лондонда бўлиб ўтган «Олтин тўп-2026» (Ballon d'Or) тақдимотидан сўнг футбол жамоатчилиги орасидаги энг катта саволлардан бири очиқланди: нима сабабдан Жаҳон чемпиони ва Ла Лига ғолиби бўлган 19 ёшли феномен Ламин Ямал бош мукофотни қўлга кирита олмади? Мазкур масалага France Football бош муҳаррири ва мукофот раҳбари Венсан Гарсия Sport.es нашрига берган интервьюсида аниқлик киритди.

Гарсиянинг фикрича, Испания миллий терма жамоаси аъзолари ўртасида овозларнинг бўлиниб кетгани ва «Барселона» яримҳимоячиси Родрининг юқори баллари Ямалга бош совринни олишга тўсқинлик қилган.

Овозларнинг тақсимланиши ва жамоавий футбол феномени

Венсан Гарсия овоз беришдаги ҳал қилувчи психологик ва тактик омилларни очиқ тушунтириб берди:

  • Испаниялик юлдузлар рақобати: «Менимча, жаҳон чемпиони бўлган Испания сафида овозлар Родри ва Ламин Ямал ўртасида тақсимланиб кетди. Родри Ламинга берилиши мумкин бўлган муҳим овозларнинг бир қисмини ўзига оғдириб олди», — дея таъкидлади у;

  • Якка юлдуз эмас, яхлит жамоа: Испания миллий жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионатида алоҳида шахсларга эмас, балки яхлит тизимга таяниб ўйнади. Шу боис ҳакамлар ҳайъати учун айнан бир футболчининг шахсий ролини ажратиб кўрсатиш мураккаб кечган;

  • Ямалнинг мундиалдаги кўрсаткичи: Ташкилотчининг сўзларига кўра, Ламин мусобақани жароҳат билан бошлаган ва турнир давомида атиги бир марта тўп киритган, бу ҳам баҳолашда ҳисобга олинган.

Ҳарри Кейннинг афзаллиги ва шахсий овоз бериш иқрори

Тадбир раҳбари ғолиб бўлган Ҳарри Кейннинг устунлиги ва ўз танлови ҳақида ҳам тўхталиб ўтди:

  • Кейннинг мукаммал мавсуми: «Ҳарри Кейнга келсак, у ҳақиқатан ҳам буюк тўпурар. Ҳакамлар ҳайъати уни барча номзодлар орасида энг мукаммал уйғунлашган сифатларни намойиш этган футболчи деб ҳисоблади», — деди Гарсия;

  • Кутилмаган шахсий овоз: Венсан Гарсия ўзи ҳам якунда ғолиб чиқмаган номзодга овоз берганини тан олди: «Мен ҳам ғолиб бўлмаган футболчига овоз бердим. Назаримда, у ҳам мукофотга жуда лойиқ эди. Бу ҳақда шанба куни тўлиқ билиб оласиз».

«Олтин тўп-2026» етакчилар тўртлиги

Ўрин

Футболчи

Клуби ва терма жамоаси

Эришган асосий мавқеи

1

Ҳарри Кейн

«Бавария» / Англия

«Олтин тўп» соҳиби, мавсумда 73 та гол

2

Килиан Мбаппе

«Реал Мадрид» / Франция

Иккинчи ўрин соҳиби

3

Ламин Ямал

«Барселона» / Испания

«Копа Трофи» соҳиби, ЖЧ ғолиби

4

Родри

«Барселона» / Испания

ЖЧ ғолиби, асосий овозларни бўлиб олган

Олтин тўп-2026Ламин ЯмалҲарри КейнВенсан Гарсия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мавсум давомида 73 та гол: Ҳарри Кейн Лондонда Герд Мюллер совринини қабул қилиб олдиМавсум давомида 73 та гол: Ҳарри Кейн Лондонда Герд Мюллер совринини қабул қилиб олдиБугун 07:13Тарихий оқшом: “Олтин тўп-2026” ғолиблари ва кучли ўнлик рўйхати эълон қилиндиТарихий оқшом: “Олтин тўп-2026” ғолиблари ва кучли ўнлик рўйхати эълон қилиндиБугун 07:08“ПСЖ” қаторасига иккинчи бор жаҳоннинг энг яхши клуби деб топилди“ПСЖ” қаторасига иккинчи бор жаҳоннинг энг яхши клуби деб топилдиБугун 08:04Луис де ла Фуэнте йилнинг энг кучли мураббийи деб эълон қилиндиЛуис де ла Фуэнте йилнинг энг кучли мураббийи деб эълон қилиндиБугун 08:01Симон Куртуа ва Мартинесни ортда қолдириб, дунёнинг 1-рақамли дарвозабонига айландиСимон Куртуа ва Мартинесни ортда қолдириб, дунёнинг 1-рақамли дарвозабонига айландиБугун 07:57«8 ўйинда 17 та очко!»: Рафиньядан ақлбовар қилмас старт ва «Олтин тўп» можароси!«8 ўйинда 17 та очко!»: Рафиньядан ақлбовар қилмас старт ва «Олтин тўп» можароси!20 сентябр 11:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди