France Football раҳбари “Олтин тўп-2026” ортидаги нозик сирларни ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Франсе Фоотбалл раҳбари Венсан Гарсия Ламин Ямалнинг «Олтин тўп-2026» мукофотини қўлга кирита олмаганига Испания терма жамоаси аъзолари ўртасида овозларнинг Родри ва Ямал ўртасида тақсимланиб кетгани сабаб бўлганини маълум қилди.
- Шунингдек, Ямалнинг мундиални жароҳат билан бошлаб, турнирда атиги бир марта гол ургани ҳамда Испания жамоасининг яхлит тизимга таянгани унинг шахсий совринни олишига тўсқинлик қилган.
Лондонда бўлиб ўтган «Олтин тўп-2026» (Ballon d'Or) тақдимотидан сўнг футбол жамоатчилиги орасидаги энг катта саволлардан бири очиқланди: нима сабабдан Жаҳон чемпиони ва Ла Лига ғолиби бўлган 19 ёшли феномен Ламин Ямал бош мукофотни қўлга кирита олмади? Мазкур масалага France Football бош муҳаррири ва мукофот раҳбари Венсан Гарсия Sport.es нашрига берган интервьюсида аниқлик киритди.
Гарсиянинг фикрича, Испания миллий терма жамоаси аъзолари ўртасида овозларнинг бўлиниб кетгани ва «Барселона» яримҳимоячиси Родрининг юқори баллари Ямалга бош совринни олишга тўсқинлик қилган.
Овозларнинг тақсимланиши ва жамоавий футбол феномени
Венсан Гарсия овоз беришдаги ҳал қилувчи психологик ва тактик омилларни очиқ тушунтириб берди:
Испаниялик юлдузлар рақобати: «Менимча, жаҳон чемпиони бўлган Испания сафида овозлар Родри ва Ламин Ямал ўртасида тақсимланиб кетди. Родри Ламинга берилиши мумкин бўлган муҳим овозларнинг бир қисмини ўзига оғдириб олди», — дея таъкидлади у;
Якка юлдуз эмас, яхлит жамоа: Испания миллий жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионатида алоҳида шахсларга эмас, балки яхлит тизимга таяниб ўйнади. Шу боис ҳакамлар ҳайъати учун айнан бир футболчининг шахсий ролини ажратиб кўрсатиш мураккаб кечган;
Ямалнинг мундиалдаги кўрсаткичи: Ташкилотчининг сўзларига кўра, Ламин мусобақани жароҳат билан бошлаган ва турнир давомида атиги бир марта тўп киритган, бу ҳам баҳолашда ҳисобга олинган.
Ҳарри Кейннинг афзаллиги ва шахсий овоз бериш иқрори
Тадбир раҳбари ғолиб бўлган Ҳарри Кейннинг устунлиги ва ўз танлови ҳақида ҳам тўхталиб ўтди:
Кейннинг мукаммал мавсуми: «Ҳарри Кейнга келсак, у ҳақиқатан ҳам буюк тўпурар. Ҳакамлар ҳайъати уни барча номзодлар орасида энг мукаммал уйғунлашган сифатларни намойиш этган футболчи деб ҳисоблади», — деди Гарсия;
Кутилмаган шахсий овоз: Венсан Гарсия ўзи ҳам якунда ғолиб чиқмаган номзодга овоз берганини тан олди: «Мен ҳам ғолиб бўлмаган футболчига овоз бердим. Назаримда, у ҳам мукофотга жуда лойиқ эди. Бу ҳақда шанба куни тўлиқ билиб оласиз».
«Олтин тўп-2026» етакчилар тўртлиги
Ўрин
Футболчи
Клуби ва терма жамоаси
Эришган асосий мавқеи
1
Ҳарри Кейн
«Бавария» / Англия
«Олтин тўп» соҳиби, мавсумда 73 та гол
2
«Реал Мадрид» / Франция
Иккинчи ўрин соҳиби
3
Ламин Ямал
«Барселона» / Испания
«Копа Трофи» соҳиби, ЖЧ ғолиби
4
Родри
«Барселона» / Испания
ЖЧ ғолиби, асосий овозларни бўлиб олган
Изоҳлар 0
…