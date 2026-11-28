Маурицио Почеттино «Манчестер Юнайтед»даги илк кунларига баҳо берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 13 ноябр куни «Манчестер Юнайтед» бошқарувини қўлга олган Маурицио Почеттино жамоа билан ишлашнинг дастлабки кунлари ва «Олд Траффорд»даги муҳит ҳақида ижобий фикрларини билдирди.
- Аргентиналик мутахассис футболчилар билан ишончни мустаҳкамлаш ҳамда ўз стратегиясини жорий этиш учун вақт талаб қилинишини таъкидлади.
- Унинг қўл остида жамоа ҳозиргача «Ливерпул»га қарши ўйинда 0:4 ҳисобида мағлуб бўлди ва «Sporting» билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади.
«Манчестер Юнайтед» бош мураббийи Маурицио Почеттино жамоа билан ишлашнинг дастлабки кунлари ва «Олд Траффорд»даги муҳит ҳақида ўз фикрларини билдирди. Аргентиналик мутахассис 13 ноябрь куни манкунианликлар бошқарувини расман қўлга олган эди.
«Бизни жуда илиқ кутиб олишди, энди футболчилар билан ишончни мустаҳкамлаш керак»
Клуб расмий сайтига берган интервьюсида Почеттино «Олд Траффорд»даги ишчан кайфиятни эътироф этиб, жамоага ўз ғояларини сингдириш учун маълум вақт талаб этилишини таъкидлади:
«Мен доимо ҳақиқатни айтаман, бу энг муҳими. Ёрдамчиларим билан бирга «Олд Траффорд»даги барча ходимларнинг муваффақиятга эришиш ва ривожланиш учун астойдил интилаётганини кўряпмиз. Бизни жуда илиқ кутиб олишди.
Бизнинг вазифамиз — имкон қадар қисқа вақт ичида футболчилар билан ўзаро ишончни мустаҳкамлаш. Ўйиндаги стратегиямизни аниқ белгилаб олишимиз ва майдонда амалга оширмоқчи бўлган ғояларимизни жорий этишимиз керак.
Агар бу ерда саккиз кун ишлаганимдан кейин ҳаммаси яхшими, деб сўрасангиз, жавобим — ҳа. Гап фақат ривожланиш учун зарур бўлган вақт ҳақида кетмоқда», — деди Маурицио Почеттино.
Почеттино бошқарувидаги дастлабки натижалар
Аргентиналик мутахассис қўл остида «қизил иблислар» ҳозиргача иккита расмий учрашув ўтказишга улгурди:
Мусобақа
Учрашув ва натижа
Қисқача тафсилот
Англия Премьер-лигаси
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 4:0
Манкунианликлар йирик ҳисобда имкониятни бой беришди
УЕФА Чемпионлар лигаси
«Манчестер Юнайтед» — «Спортинг» 2:2
Баҳс жанговар дуранг натижа билан якунланди
Сизнингча, Маурицио Почеттино «Манчестер Юнайтед»ни инқироздан олиб чиқиб, жамоани яна чемпионлик курашига қайтара оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Англия Премьер-лигаси ҳамда «Манчестер Юнайтед» атрофидаги энг сўнгги янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…