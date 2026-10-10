«Манчестер Юнайтед» ва «Тоттенҳэм»нинг асосий таркиблари эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигасининг 6-турида «Манчестер Юнайтед» ва «Тоттенҳем» жамоалари ўзаро куч синашади.
- Мавсум стартини муваффақияциз бошлаган иккала клуб ҳам турнир жадвалида паст ўринларда бормоқда, жумладан «Манчестер Юнайтед»
- 12-ўринда, «Тоттенҳем» эса сўнгги ўринда жой олган.
Англия Премьер-лигасининг 6-тури доирасида турнир жадвалида оғир аҳволга тушиб қолган икки номдор клуб — «Манчестер Юнайтед» ҳамда «Тоттенҳэм» Манчестерда ўзаро тўқнаш келади. Тошкент вақти билан соат 21:30 да бошланадиган ушбу драматик қарама-қаршилик олдидан ҳар икки жамоанинг бошланғич таркиблари расман эълон қилинди.
Мавсум стартини муваффақиятсиз бошлаган ҳар икки гранд учун бу учрашув нафақат навбатдаги 3 очко, балки руҳий босимдан халос бўлиш ва лигадаги ўрнини тиклаш учун ҳаёт-мамот масаласига айланган.
Мусобақа жадвалидаги хавотирли вазият
Жамоаларнинг жорий ҳолати мухлислар ва экспертларни жиддий ташвишга солмоқда:
«Манчестер Юнайтед» (12-ўрин): Манкунианликлар дастлабки турларда бор-йўғи 5 очко жамғариб, жадвалнинг иккинчи ярмида — 12-поғонада бормоқда. Таркибдаги жароҳатлар ва барқарорлик етишмаслиги жамоага қимматга тушмоқда;
«Тоттенҳэм» (Сўнгги ўрин): Ёзги қимматбаҳо трансферларга қарамай, лондонликлар 5 та учрашувда атиги 2 очко тўплаб, Премьер-лига жадвалининг энг сўнгги поғонасига шўнғиб кетган. «Шпорлар» учун бугунги ўйиндаги ғалаба инқироздан чиқишнинг ягона йўли саналади.
«Юнайтед»нинг ҳужумкор таркиби ва ҳимоя учлиги
Мезбонларнинг бош мураббийи майдонга қуйидаги таркибни ташлади:
Дарвозабон: Ламменс;
Мудофаа чизиғи: Марказда Магуайр, Мартинес ҳамда ёш юлдуз Йоро учлиги ҳаракат қилади, қанотларда эса Амад Диалло ва Люк Шоу мудофаа ва ҳужумга ёрдам беради;
Яримҳимоя таянчи: Юри Тилеманс ва Кобби Майну марказда боғловчи бўлса, жамоа сардори Бруну Фернандеш ҳужумларни ташкил этишга масъул;
Ҳужум дуэти: Ҳужумнинг олдинги чизиғида янги кучлар — Матеус Кунья ва Брайан Мбеумо рақиб дарвозасини нишонга олади.
«Тоттенҳэм»нинг жавоб зарбаси: Тонали, Савио ва Соланке
Меҳмонларнинг бошланғич 11 талиги ҳам шиддатли курашга шай эканини кўрсатмоқда:
Мудофаа ва дарвоза: Дарвозани Кински қўриқлайди, ҳимояда эса Сенеси, ван Хекке ва Удожи ҳаракат қилади;
Бой яримҳимоя маркази: Конор Галлахер, Арчи Грей, Лукас Бергвалл ва Сандро Тонали квадроси «Олд Траффорд» марказида назоратни қўлга олишга уринади;
Ҳужумчилар: Тезкор қанот ҳужумчилари Савио ва Муҳаммад Кудус марказий ҳужумчи Доминик Соланке билан бирга мезбонлар ҳимоясини ёриб ўтишга ҳаракат қилади.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар
АПЛ. 6-тур
«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенҳэм»
Бошланиш вақти: 21:30 (Тошкент вақти билан)
«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Магуайр, Мартинес, Йоро, Амад, Шоу, Тилеманс, Майну, Фернандеш, Кунья, Мбеумо.
«Тоттенҳэм»: Кински, Сенеси, ван Хекке, Удожи, Галлахер, Грей, Бергвалл, Тонали, Савио, Соланке, Кудус.
«Олд Траффорд» трибуналари қаршисида кечадиган мазкур муросасиз жангда қайси клуб ўз инқирозига барҳам бера олиши ва оғир аҳволдан чиқиб кетиши тез орада ойдинлашади.
Изоҳлар 0
…