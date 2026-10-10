«Манчестер Юнайтед» ва «Тоттенҳэм»нинг асосий таркиблари эълон қилинди

·10·Спорт
«Манчестер Юнайтед» ва «Тоттенҳэм»нинг асосий таркиблари эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Премер-лигасининг 6-турида «Манчестер Юнайтед» ва «Тоттенҳем» жамоалари ўзаро куч синашади.
  • Мавсум стартини муваффақияциз бошлаган иккала клуб ҳам турнир жадвалида паст ўринларда бормоқда, жумладан «Манчестер Юнайтед»
  • 12-ўринда, «Тоттенҳем» эса сўнгги ўринда жой олган.

Англия Премьер-лигасининг 6-тури доирасида турнир жадвалида оғир аҳволга тушиб қолган икки номдор клуб — «Манчестер Юнайтед» ҳамда «Тоттенҳэм» Манчестерда ўзаро тўқнаш келади. Тошкент вақти билан соат 21:30 да бошланадиган ушбу драматик қарама-қаршилик олдидан ҳар икки жамоанинг бошланғич таркиблари расман эълон қилинди.

Мавсум стартини муваффақиятсиз бошлаган ҳар икки гранд учун бу учрашув нафақат навбатдаги 3 очко, балки руҳий босимдан халос бўлиш ва лигадаги ўрнини тиклаш учун ҳаёт-мамот масаласига айланган.

Мусобақа жадвалидаги хавотирли вазият

Жамоаларнинг жорий ҳолати мухлислар ва экспертларни жиддий ташвишга солмоқда:

  • «Манчестер Юнайтед» (12-ўрин): Манкунианликлар дастлабки турларда бор-йўғи 5 очко жамғариб, жадвалнинг иккинчи ярмида — 12-поғонада бормоқда. Таркибдаги жароҳатлар ва барқарорлик етишмаслиги жамоага қимматга тушмоқда;

  • «Тоттенҳэм» (Сўнгги ўрин): Ёзги қимматбаҳо трансферларга қарамай, лондонликлар 5 та учрашувда атиги 2 очко тўплаб, Премьер-лига жадвалининг энг сўнгги поғонасига шўнғиб кетган. «Шпорлар» учун бугунги ўйиндаги ғалаба инқироздан чиқишнинг ягона йўли саналади.

«Юнайтед»нинг ҳужумкор таркиби ва ҳимоя учлиги

Мезбонларнинг бош мураббийи майдонга қуйидаги таркибни ташлади:

  • Дарвозабон: Ламменс;

  • Мудофаа чизиғи: Марказда Магуайр, Мартинес ҳамда ёш юлдуз Йоро учлиги ҳаракат қилади, қанотларда эса Амад Диалло ва Люк Шоу мудофаа ва ҳужумга ёрдам беради;

  • Яримҳимоя таянчи: Юри Тилеманс ва Кобби Майну марказда боғловчи бўлса, жамоа сардори Бруну Фернандеш ҳужумларни ташкил этишга масъул;

  • Ҳужум дуэти: Ҳужумнинг олдинги чизиғида янги кучлар — Матеус Кунья ва Брайан Мбеумо рақиб дарвозасини нишонга олади.

«Тоттенҳэм»нинг жавоб зарбаси: Тонали, Савио ва Соланке

Меҳмонларнинг бошланғич 11 талиги ҳам шиддатли курашга шай эканини кўрсатмоқда:

  • Мудофаа ва дарвоза: Дарвозани Кински қўриқлайди, ҳимояда эса Сенеси, ван Хекке ва Удожи ҳаракат қилади;

  • Бой яримҳимоя маркази: Конор Галлахер, Арчи Грей, Лукас Бергвалл ва Сандро Тонали квадроси «Олд Траффорд» марказида назоратни қўлга олишга уринади;

  • Ҳужумчилар: Тезкор қанот ҳужумчилари Савио ва Муҳаммад Кудус марказий ҳужумчи Доминик Соланке билан бирга мезбонлар ҳимоясини ёриб ўтишга ҳаракат қилади.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар

  • АПЛ. 6-тур

    «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенҳэм»

    Бошланиш вақти: 21:30 (Тошкент вақти билан)

  • «Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Магуайр, Мартинес, Йоро, Амад, Шоу, Тилеманс, Майну, Фернандеш, Кунья, Мбеумо.

  • «Тоттенҳэм»: Кински, Сенеси, ван Хекке, Удожи, Галлахер, Грей, Бергвалл, Тонали, Савио, Соланке, Кудус.

«Олд Траффорд» трибуналари қаршисида кечадиган мазкур муросасиз жангда қайси клуб ўз инқирозига барҳам бера олиши ва оғир аҳволдан чиқиб кетиши тез орада ойдинлашади.

Манчестер ЮнайтедТоттенхэмПремьер-лигаОлд Траффорд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити» “Олд Траффорд”ни забт этди: «Манчестер Юнайтед» мағлуб этилди!«Манчестер Сити» “Олд Траффорд”ни забт этди: «Манчестер Юнайтед» мағлуб этилди!13 сентябр 22:41Раҳмоналиев «МЮ»га қарши майдонга тушди — ЕЧЛ 1-турида сенсацион голларРаҳмоналиев «МЮ»га қарши майдонга тушди — ЕЧЛ 1-турида сенсацион голлар11 сентябр 06:57«МЮ» ЕЧЛ стартида сенсацияга учраши мумкинми? Ўзбек легионери Англия грандига қарши!«МЮ» ЕЧЛ стартида сенсацияга учраши мумкинми? Ўзбек легионери Англия грандига қарши!9 сентябр 07:04"Манчестер Юнайтед" "Ливерпуль" билан ўз майдонида куч синашади"Манчестер Юнайтед" "Ливерпуль" билан ўз майдонида куч синашади3 май 07:32"Манчестер Юнайтед" ўйинлари трансляцияси бўйича маълумотлар эълон қилинди"Манчестер Юнайтед" ўйинлари трансляцияси бўйича маълумотлар эълон қилинди28 апрел 13:14Манчестер Юнайтед янги стадион қаерда қурилишини расман маълум қилдиМанчестер Юнайтед янги стадион қаерда қурилишини расман маълум қилди9 июл 15:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди