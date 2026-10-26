Шахмат тарихидаги мўъжиза: Буюк Британиялик 11 ёшли қиз 38 йиллик рекордни янгилади

·64·Спорт
Шахмат тарихидаги мўъжиза: Буюк Британиялик 11 ёшли қиз 38 йиллик рекордни янгилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Буюк британиялик 11 ёшли Бодхана Сиванандан шахмат тарихидаги энг ёш аёл халқаро мастер унвонига сазовор бўлди.
  • Черногорияда ўтган Европа клублар кубогида швециялик Виктория Ёханссонни мағлуб этган спортчи 38 йиллик рекордни янгилади.
  • Ушбу натижа билан у халқаро мастерлик талабларини бажарган шахматчиларнинг глобал рўйхатида еттинчи ўринни эгаллади.

Жаҳон шахмат тарихида янги саҳифа очилди: Буюк Британиялик 11 ёшли Бодхана Сиванандан қарийб тўрт ўн йиллик рекордни янгилаб, шахмат тарихидаги энг ёш аёл халқаро мастер (WIM / International Master нормаси) унвонига сазовор бўлди.

Ушбу мислсиз муваффақият Черногорияда бўлиб ўтган нуфузли Европа клублар кубоги баҳсларида қайд этилиб, халқаро шахмат ҳамжамияти ва спорт нашрлари диққат марказига тушди.

Ҳал қилувчи баҳс ва тарихий ғалаба

Ёш истеъдоднинг рекорд ўрнатишида ҳал қилувчи тур баҳси муҳим аҳамият касб этди:

  • Швециялик рақиб устидан ғалаба: Бодхана Черногория мезбонлик қилган Европа клублар кубогининг сўнгги ҳал қилувчи раундида тажрибали швециялик шахматчи Виктория Йоханссонни мағлубиятга учратди;

  • 38 йиллик натижа ортда қолди: Қўлга киритилган ушбу очколар эвазига 11 ёшли спортчи аёллар ўртасида 38 йилдан бери бузилмай келаётган ёш бўйича рекордни янгилади;

  • Дунё бўйича еттинчи кўрсаткич: Умумий ҳисобда (ҳам эркаклар, ҳам аёллар ўртасидаги тарихда) халқаро мастерлик талабларини энг ёш бажарган шахматчиларнинг умумий глобал рўйхатида Сиванандан фахрли еттинчи ўринни эгаллади.

Глобал шахматда янги эра бошланиши

Бодхана Сивананданнинг ушбу муваффақияти замонавий шахматда авлодлар алмашинуви ва ёшларнинг шиддатли юриши янада тезлашганини кўрсатмоқда:

  • Интеллектуал феномен: Мутахассислар 11 ёшда бундай даражадаги нормативни бажариш ва катталар ўртасидаги клублар кубогида барқарор ўйин намойиш этишни ноёб ҳодиса сифатида баҳоламоқда;

  • Кейинги мақсад — гроссмейстерлик: Экспертлар фикрича, бундай шиддат билан ҳаракатланаётган ёш истеъдод яқин келажакда шахмат тарихидаги энг ёш аёл гроссмейстерлик мақомини ҳам қўлга киритиш имкониятига эга.

Бодхана СивананданЕвропа клублар кубогиХалқаро шахмат устасиШахмат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бодхана Сиванандан шахмат тарихидаги 38 йиллик рекордни янгиладиБодхана Сиванандан шахмат тарихидаги 38 йиллик рекордни янгиладиКеча 14:19Олимпиада олови Самарқанд сари йўл олди: Ананд муқаддас машъалани Синдаровга топширдиОлимпиада олови Самарқанд сари йўл олди: Ананд муқаддас машъалани Синдаровга топширди15 сентябр 07:49«Ўғил кўрсам, исмини Нодирбек қўяман»: Англиялик машҳур гроссмейстернинг шов-шувли иқрори«Ўғил кўрсам, исмини Нодирбек қўяман»: Англиялик машҳур гроссмейстернинг шов-шувли иқрори23 сентябр 22:42Янги Тошкентда 500 ўринли шахмат саройи қуриладиЯнги Тошкентда 500 ўринли шахмат саройи қурилади29 сентябр 21:06Жаҳон шахматида мўъжиза: Жавоҳир Синдаров ва Нодирбек Абдусатторов тарихий рейтингдаЖаҳон шахматида мўъжиза: Жавоҳир Синдаров ва Нодирбек Абдусатторов тарихий рейтингда23 октябр 09:25Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирдиНакамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди29 сентябр 08:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди