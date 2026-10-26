Шахмат тарихидаги мўъжиза: Буюк Британиялик 11 ёшли қиз 38 йиллик рекордни янгилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Буюк британиялик 11 ёшли Бодхана Сиванандан шахмат тарихидаги энг ёш аёл халқаро мастер унвонига сазовор бўлди.
- Черногорияда ўтган Европа клублар кубогида швециялик Виктория Ёханссонни мағлуб этган спортчи 38 йиллик рекордни янгилади.
- Ушбу натижа билан у халқаро мастерлик талабларини бажарган шахматчиларнинг глобал рўйхатида еттинчи ўринни эгаллади.
Жаҳон шахмат тарихида янги саҳифа очилди: Буюк Британиялик 11 ёшли Бодхана Сиванандан қарийб тўрт ўн йиллик рекордни янгилаб, шахмат тарихидаги энг ёш аёл халқаро мастер (WIM / International Master нормаси) унвонига сазовор бўлди.
Ушбу мислсиз муваффақият Черногорияда бўлиб ўтган нуфузли Европа клублар кубоги баҳсларида қайд этилиб, халқаро шахмат ҳамжамияти ва спорт нашрлари диққат марказига тушди.
Ҳал қилувчи баҳс ва тарихий ғалаба
Ёш истеъдоднинг рекорд ўрнатишида ҳал қилувчи тур баҳси муҳим аҳамият касб этди:
Швециялик рақиб устидан ғалаба: Бодхана Черногория мезбонлик қилган Европа клублар кубогининг сўнгги ҳал қилувчи раундида тажрибали швециялик шахматчи Виктория Йоханссонни мағлубиятга учратди;
38 йиллик натижа ортда қолди: Қўлга киритилган ушбу очколар эвазига 11 ёшли спортчи аёллар ўртасида 38 йилдан бери бузилмай келаётган ёш бўйича рекордни янгилади;
Дунё бўйича еттинчи кўрсаткич: Умумий ҳисобда (ҳам эркаклар, ҳам аёллар ўртасидаги тарихда) халқаро мастерлик талабларини энг ёш бажарган шахматчиларнинг умумий глобал рўйхатида Сиванандан фахрли еттинчи ўринни эгаллади.
Глобал шахматда янги эра бошланиши
Бодхана Сивананданнинг ушбу муваффақияти замонавий шахматда авлодлар алмашинуви ва ёшларнинг шиддатли юриши янада тезлашганини кўрсатмоқда:
Интеллектуал феномен: Мутахассислар 11 ёшда бундай даражадаги нормативни бажариш ва катталар ўртасидаги клублар кубогида барқарор ўйин намойиш этишни ноёб ҳодиса сифатида баҳоламоқда;
Кейинги мақсад — гроссмейстерлик: Экспертлар фикрича, бундай шиддат билан ҳаракатланаётган ёш истеъдод яқин келажакда шахмат тарихидаги энг ёш аёл гроссмейстерлик мақомини ҳам қўлга киритиш имкониятига эга.
Изоҳлар 0
…